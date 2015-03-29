General Mobile Discovery Lollipop Almayacak!

General Mobile’nin ülkemizde akıllı telefon pazarının yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde piyasaya sunduğu Discovery modeli bugüne kadar 2 milyona yakın bir satış adediyle Türkiye’de en çok satılan model olmayı başardı. General Mobile her ne kadar yeni modelleri piyasaya sunsa da Discovery’nin satış rakamlarını yakalayamadı.
Geçtiğimiz aylarda gelen Android 4.4 KitKat Final sürümünden sonra pek çok yerde Discovery’nin 5.0 Lollipop sürümünü de alacağı söylenmişti. Fakat bu iddia Discovery’nin ana üreticisi olan Gionee’nin Lollipop güncellemesi alacağı cihazları açıklamasıyla yalanlandı. Bu açıklamaya göre, General Mobile Discovery’nin orjinali Gionee E3’e Lollipop sürümü gelmeyecek. Ancak General Mobile’nin son sürümdeki eksikliklerden dolayı son bir optimizasyon güncellemesi yayınlayacağı iddia ediliyor
3 YorumYORUM YAZ
Discovery aire lolipop gelecekmi
şu telefonu aldığım güne lanet ediyorum söylüyorum bulaşmayın bu markaya . şarj soketi + wifi + dokunmatik kronik sorunlu yeni çıkan modellerdede böyle . şarj soketi bozuldumu dünyanın parasını alıyolar ve kesin çözüm yok yine bozuluyor wifi bozuldumu tamir olmuyor 260 tl anakartı değiştiriyolar dokunmatik kendikendine basıyor birde güncelleştirme gelmiyor at çöpe telefonu………….
Ya neden gelmiyor bu telefonu da mi unutmaya başlayıp artık guzel guncellemeler yapmayacaklar