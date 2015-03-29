General Mobile Discovery Lollipop Almayacak!









General Mobile’nin ülkemizde akıllı telefon pazarının yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde piyasaya sunduğu Discovery modeli bugüne kadar 2 milyona yakın bir satış adediyle Türkiye’de en çok satılan model olmayı başardı. General Mobile her ne kadar yeni modelleri piyasaya sunsa da Discovery’nin satış rakamlarını yakalayamadı.

Geçtiğimiz aylarda gelen Android 4.4 KitKat Final sürümünden sonra pek çok yerde Discovery’nin 5.0 Lollipop sürümünü de alacağı söylenmişti. Fakat bu iddia Discovery’nin ana üreticisi olan Gionee’nin Lollipop güncellemesi alacağı cihazları açıklamasıyla yalanlandı. Bu açıklamaya göre, General Mobile Discovery’nin orjinali Gionee E3’e Lollipop sürümü gelmeyecek. Ancak General Mobile’nin son sürümdeki eksikliklerden dolayı son bir optimizasyon güncellemesi yayınlayacağı iddia ediliyor









