LG Bedava G4 Akıllı Telefon Dağıtacak!

Akıllı telefon üreticisi LG, lansman tarihine yaklaştığımız şu günlerde her gün bir bomba patlatıyor. Geçtiğimiz gün amiral gemisini deri arka kapak ile tanıtacağı haberinin ardından, şimdi ise hayranlarını çok sevindirecek bir haber paylaştı. LG kendi Facebook hesabı üzerinden, bedava 5000 adet G4 dağıtacağı haberini paylaştı. Paylaşım ilk olarak şaka gibi görünse de LG, paylaşmış olduğu hediye anketi ile hayranlarına yeni amiral gemisini sunmayı amaçlıyor. Ankete katılanlar arasından yapılacak çekiliş ile 5000 adet G4 akıllı telefon ve sürpriz hediyeler paylaşacak olan LG, göstermiş olduğu cömertlik ile hayranlarının kalbinde yer edecek. LG, bu 5000 adet G4 akıllı telefon ve sürpriz hediyelerini, Türkiye, Endonezya, Singapur, ABD,Çin, Hindistan, Brezilya, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Meksika, Japonya ve Hong Kong‘da ki şanslı talihlilerine dağıtacak.

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