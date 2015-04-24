Instagram şüphesiz günümüzün popüler fotoğraf uygulamalarından bir tanesi. Mobil platformda yer bu programda kullanıcılar takip ettiği kişilerin fotoğraflarını görüntüleyebiliyor, beğenip yorum yapabiliyor ve kendileri de fotoğraflar ve kısa video kesitleri yükleyebiliyorlar.
Ancak bir sorun ki Instagram’ın en kilit özelliği olan video ve fotoğraf paylaşımı bilgisayar sitesi üzerinden yapılamıyor. Bu video rehberimizde sizlere Instagram’ın tüm fonksiyonlarını nasıl bilgisayarda kullanabileceğinizi anlatacağız. İleriki günlerde de Akıllı Telefon dünyasından birçok video rehberle karşınızda olmaya devam edeceğiz. YouTube sayfamıza abone olmayı unutmayın. Siz de forum bölümümüzden sorularınızı sorabilir, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.
14 YorumYORUM YAZ
ARC Welder Eklentisini nereden bulabilirim.Google Chrome mağzasında bulamıyorum.Sizin açıklama kısmında verdiğiniz linktede bi sonuca varamadım yardımcı olurmusunuz lütfen.
E hani apk İnstagmram linki nerede?
nasıl indireceğimi bilmiyom sölesenize
akillitelefon.com/forum sayfamızda sorabilirsiniz.
arc welder inmiyor
Tartışmaya forum üzerinden devam edebiliriz.
http://akillitelefon.com/forum/discussion/56/bilgisayardan-instagram-kullanmak
Aynı sorun !!
Merhaba. Arc welder yuklediyim zaman hata veriyor. ne yapabilirim. yardim edin lutfen
Dalga Geçiyorlar herkeste aynı sorun
aynı hata bendede oldu ne yapılabilir
Admin Lütfen yardım edin. Bu ne hatasıdır?
Adobe Flash Player sürümünüz güncel mi? Bundan dolayı hata vermiş olabilir.
lütfen yardım enin
Bendede öyle oluyor? O ne hatasıdır