Bilgisayardan Instagram Kullanmak









Instagram şüphesiz günümüzün popüler fotoğraf uygulamalarından bir tanesi. Mobil platformda yer bu programda kullanıcılar takip ettiği kişilerin fotoğraflarını görüntüleyebiliyor, beğenip yorum yapabiliyor ve kendileri de fotoğraflar ve kısa video kesitleri yükleyebiliyorlar.

Ancak bir sorun ki Instagram’ın en kilit özelliği olan video ve fotoğraf paylaşımı bilgisayar sitesi üzerinden yapılamıyor. Bu video rehberimizde sizlere Instagram’ın tüm fonksiyonlarını nasıl bilgisayarda kullanabileceğinizi anlatacağız. İleriki günlerde de Akıllı Telefon dünyasından birçok video rehberle karşınızda olmaya devam edeceğiz. YouTube sayfamıza abone olmayı unutmayın. Siz de forum bölümümüzden sorularınızı sorabilir, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.











