General Mobile Discovery Elite ve Air’e Lollipop Geliyor!

Ülkemizin önemli akıllı telefon markalarından birisi olan General Mobile, geçtiğimiz günlerde amiral gemisi olan General Mobile Discovery Elite’ye nihayet (!) Android 4.4.2 KitKat sürümü güncellemesi sunmuştu. Şuana kadar Android 5.0 Lollipop işletim sistemine sahip hiçbir cihazının bulunmadığı markanın diğer ürünleri için yapacağı güncellemeler merakla bekleniyordu.

General Mobile’ın telefon tedarikçilerinden Hintli üretici Gionee’nin Twitter’dan paylaştığı bir tweete göre; Discovery Elite ve Discovery Air cihazları Android 5.0 Lollipop güncellemesi alacakken, markanın satış rekorları kıran telefonu Discovery’e daha önce de belirttiğimiz gibi Lollipop güncellemesi gelmeyecek. Gionee’nin paylaştığı verilere ve General Mobile’ın güncelleme yayınlama tarihlerine göre tahminimizce ilk güncellemeyi alacak Discovery Air Mayıs-Haziran aylarında, markanın amiral gemisi telefonu olan Discovery Elite ise Eylül-Ekim aylarında Android 5.0 Lollipop‘a kavuşacak. Güncelleme durumunu General Mobile’ın cihazlarına teknik destek veren Telpa’ya sorduk. Cevap alır almaz konuyla ilgili net tarihleri sizlerle paylaşacağız.

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