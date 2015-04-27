General Mobile Discovery Elite ve Air’e Lollipop Geliyor!

Ülkemizin önemli akıllı telefon markalarından birisi olan General Mobile, geçtiğimiz günlerde amiral gemisi olan General Mobile Discovery Elite’ye nihayet (!) Android 4.4.2 KitKat sürümü güncellemesi sunmuştu. Şuana kadar Android 5.0 Lollipop işletim sistemine sahip hiçbir cihazının bulunmadığı markanın diğer ürünleri için yapacağı güncellemeler merakla bekleniyordu.

General Mobile’ın telefon tedarikçilerinden Hintli üretici Gionee’nin Twitter’dan paylaştığı bir tweete göre; Discovery Elite ve Discovery Air cihazları Android 5.0 Lollipop güncellemesi alacakken, markanın satış rekorları kıran telefonu Discovery’e daha önce de belirttiğimiz gibi Lollipop güncellemesi gelmeyecek. Gionee’nin paylaştığı verilere ve General Mobile’ın güncelleme yayınlama tarihlerine göre tahminimizce ilk güncellemeyi alacak Discovery Air Mayıs-Haziran aylarında, markanın amiral gemisi telefonu olan Discovery Elite ise Eylül-Ekim aylarında Android 5.0 Lollipop‘a kavuşacak. Güncelleme durumunu General Mobile’ın cihazlarına teknik destek veren Telpa’ya sorduk. Cevap alır almaz konuyla ilgili net tarihleri sizlerle paylaşacağız.

General Mobile’ın akıllı telefon pazarındaki hamlelerini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi Akıllı Telefon Sosyal bölümümüzden paylaşabilirsiniz.

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79 Yorum

YORUM YAZ

  1. General mobile elit kullanıyorum. Makina 3-4 ay sonra kasmaya başladı. Ne kadar format ataamda düzelmiyor. Normalde yerli ürünleri destekleyen biriyim ama bu marka bunu hak etmiyor. Ben yinede yerli ürün taraftarıyım ( daha önce de iki defa Samsung kullandım onlardan da memnun kalmadığımı belirteyim) şu anda casper VIA m1 kullanıyorum ve çok memnunum.

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  3. arkadaşlar bunlara para kazandırmayın tamir parasının üzerine biraz daha koyup başka bir cihaz alın zıkkım olsun bunlara verdiğim paralar çoluk çocuklarından çıksın inşallah ailelerine kefen parası olsun bu kadar milletin parası

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  9. Bu air e verdiğim para haram zıkkım olsun servise gönderdim güncellemeden sonra açılmadı diye kullanıcı hatası deyip 545 tl onarım bedeli çıkarttılar.iade istedim dışarda yaptırdım mecburen bir önceki gönderdiğimde telefonda kasada ekranda hata yoktu son gönderdiğimde ekran yamuk kasa kırık ibarelerini yazmışlar haram zehir zıkkım olsun işinize geldiği gibi davranıyorsunuz.bence gidin çin malı bi telefon alın GM alacağınıza

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  10. Arkadaşlar ben telefonu haziranda aldım. Sorunları müzik dinlerken donuyor, çok ısınıyor, şarjı kafasına göre gidiyor, güncelleme geldi ama değişen bir şey yok hala 4.4.2 ve geri tuşu tam almıyor. İyi yönleri kamerası samsungdan daha canlı ve fifa 15 donmadan oynanıyor. Tavsiyem samsung alın ben önce samsung kullandim çok memnundum. Arkadaşin tavsiyesi ile air aldım ve 1000 pişman oldum

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  11. Bes para etmet bu elit sakin olupta almayin yerinde hic bir boka yaramaz bok gibi telefon guncelleme yapmaz takilir isinir bi boka yaramaz param haram zikkim olsun hepsine

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  14. SİZİN YAPTIĞINIZ YAPACAGINIZ TELEFONU YA BIKTIM VALLAHİ ULAN GÜNCELLEME GELMİYOR ANLADIK BARİ TELEFONA BİR İYİLEŞTİRME YAPIN HATALARINI SAYSAM 8 CİLT ANSİKLOPEDİ OLUR GÜNCELLEMEDEN SONRA AÇILMIYOR TELEFON YARIN GİDİP TELPANIN KAFASINA FIRLATICAM BURDAN GM ÜRETİCİLERİNE SELAM YOLLUYORUM KULAKLARINIZ ÇINLADIYSA SEBEBİ BENİM.

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  15. Evet dün itibari ile discovery air’e telefonu aldığımından beri beklediğim bir güncelleme geldi ama,telefonda hiç bir değişiklik yok bana mı özel bu anlayamadım o kadar da güncellerken yeni sürüme geçiyor demişti

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  16. Ulan telefona güncelleme yükledık google playden bır sey ındırılmıyor,harbı pısmanlıksınız bırdaha sızı tercıh edermıyım ben ? 1 defa yersınız,2ıncıyı ben yemem eywallah.

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  17. Sözde 6.0 marsmellow android i general mobile uretiyo ama ne saçmalık ki en son general mobile telefonlarına geliyor.Nasil oluyoda ilk onlara gelmiyor …..

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  18. Ya yalan söyleyip durmayın artık öyle bi güncelleme gelmeyecek bari milleti kandırmayın. Bi daha böyle bi marka telefon alanın ya üreticileri bile milleti kandırıp duruyor.

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  19. Ulan ne biçim bir telefon yaptınız general mobile elit bide böyle bir saçmalık varmı güncelleme yapmıyor indirme yapmıyor daha yeni alınan bir cihaz garantiyemi gider ya bi ara ses sorunu yaşattı bana ses gidip gelmedi şimdide güncelleme yok indirme yok berbat bir telefonmus aldığima çok pişman oldum kimseye de önermiş yazıklar olsun bir çaresini bulun su meretin yetkililere itinayla duyurulur…

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  21. Arkadaslar guncelleme gelmiyo ben general mobilenin hemen hemen hepsini aldim hepsinden memnun kaldim ama enson air aldim bi boka yaramiyo guncelleme yok lutfen ilgilenmeleri icin yardimci oljn

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  22. 750 Tl peşin parayla telpa-turkcel marifetiyle gm discovery air aldım. 4.5 g var diye satıldı bana. ancak bu özellik yok. telefonu eşime verdim. gm android one aldım tek sim. 4.5 g var bu kez görüntülü görüşme yok 3.g. velhasıl gelecek denilen güncelleme piyasa da yok. acaba avrupada da güncelleme gelmedi mi. stock roms bulunamaz mı ?

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  25. Bu telefonu güncelleyemiyorum boktan bir uygulama benim kullandığım Sony xperia z mükemmel güncelliyor bir harika bu telefon elite bi boka yaramıyor kimse almasın

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  26. Arkadaslar telefonu satarken özellikler arasinda 5.0 Lollipop guncellemesi olacak yaziyorlar. Dava açalim tuketici mahmesine

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  27. Arkadaslar discovery aira cidden lollipop gelecekmi musteri temsilcisini gecen yaz aramistim guncelleme gelecek demislerdi ama hala bi farklilik yok

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  28. Gm discovery Air 1 gb android 5.0 Lollipop güncellemesi neden yok telefon çok iyi ama işte sistemin rahatlaması lazım herzaman Ram kullanımı %70 ????? bilgisi olsan varmı güncelleme hakkında

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  29. Bence elite gelmez bnde elit kullanıyorum ama gelmez çünkü telefon yapımı durdu daha yapmıyorlar. O yüzden gelmez beklemeyin.

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  32. Elite ilk çıktığında fiyat performans açısından başarılıydı ama telefon ısrarla güncellenmediği için şuan sorundan geçilmiyor ve kullanılamıyor ne yazık ki.. hele telefon yazın alev atıyor resmen..

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    • Discovery air alın lolipop gelecek den di ilk çıkınca ama; hala kit kat deyiz. Millet marşmellov yükledi yükleyecek telefonlarına discovery çakıldı kaldı. Sistem içi güncelleme dediler medya çalıcısı gitti , şarkı listesi bile yapamıyoruz. 1 gb ram ile sürünüyor, uygulama silip silip tekrar yüklüyoruz kasılıp kalıyor. Bari fm bandı internetsiz radyosu olsaydı. Discovery mi ? Uzakdurun…

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  33. niye bekliyorlar anlamıyorum . rotla cihazı . ondan sonra. lolipop mu. kıt kat mi. hangisini istersen yükle. istersen robotu kaldır. fabrika ayarlarına çevir offfffffffffffffffffff

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  34. Arkadaşlar boşuna beklemeyin destek ekibiyle görüştüm Elite modeli için herhangi bir yazılım çalışması bulunmuyormuş. Air modeli için bilemiyorum ama Elite modeli için kesinlikle Lollipop veya Marshmalow çalışması bulunmuyor. Bunca zamandır bunun için uğraşmadılarsa bu saatten sonrada yapmazlar boşuna beklenti içinde olmayın bilgilerinize.

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  36. discovery air telefon kullanıyorum ve hala güncelleme gelmedi fakat air kullanan arkadaşlarımın hepsine güncelleme geldi telefonu sıfırlasamda güncelleme gelmiyor napıcağım acaba

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  38. Geleceği falan yok hocam. 1 yıl oldu hala kitkat. Diğer markaların tüm telefonları lollipop veya marshmallow. GM SANA SESLENİYORUM GÜNCELLEME DESTEĞİ SIFIR!!!

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  39. General mobile firması kendisi açıklama yapmış beyler ben de araştırırken gördüm Discovery Air ve 4G modelleri dışında telefonlar güncelleme almayacakmış…

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  42. general mobile air 2 gb kullanıyorum 800 tl aldım uzun süreli kullananlar sizce nasıl telefon sıkıntı çıkarıyormu?

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  43. discovery elite aldım lakin telpa garantisi hiç sahip çıkmıyor telefonlara güncelleme gelicek diyorlar ama bosuna bekliyoruz yalan yanlış tarih veriyolar bu tarihte güncellenecek die güncelleme yapmicaksanız milleti kandırmayın. !!

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    • Seneye olabilir ben de bekliyorum olmazsa yazilim attircam olue saha iyi oluyo 5.0 yazilimi ayiliyo . kolay bosey.

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  47. 5.0 güncellemesi nerde yalan haber verip niye umutlandırıyonuz bal kutunuz mu sulandı

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  49. kitkat berbatt yaa geçtigim güne lanet olsun çöktü telefon yaptırdım tekrar ne zaman gelicek bu sürüm yaa berbat bu kitkatn allh belasnı versin.

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      • Peki kendimiz mi yapacagız yoksa telpaya yazılım guncelleme olarak mı gonderecegız.Bir de ben kitkat guncellemesi ni yapmadım internetten arastırdıgımda kıtkat guncellemsi yapanlar telefonlarında sıkıntı yaşamıslar. Bunun bir cozumu var mı….

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        • Hayır kendin yapacaksın telefonun ayarlar telefon hakkında sistem güncellemeleri kısmına girip android sürüm geldiyse eger o veriyi indirip ( 800 900 mb olur herhalde) dosyalrını yedekledikten sonra gerekli yönergeleri takip edip halledebilrsin 2 . soruna gelirsek sorun yaşayanlar muhtemelen android sürümü güncellefikten sonra telefonlarını fabrika ayarlarına döndürmemişlerdir.ayni güncellemeyi bende yaptm skntı olmadi

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  55. Guncellemeden sonra cameramin on cekimi video tarafina gecti ve kullanamuyorum.on cekimi tekrar nirmal hake nasil getircem acil..

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    • Aynen kardeşim bi boka yaramıyor 4g yok görüntülü konuşma yok, ısınma var. Satmayı düşünüyorum. Daha 3 hafta oldu alalı

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    • General Mobile yetkililerine sorduğumuzda bununla ilgili altyapı çalışmalarının yeni başladığını belirttiler fakat Eylül ve Ekim ayları gibi geleceğini tahmin ediyoruz.

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