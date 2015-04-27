General Mobile Discovery Elite ve Air’e Lollipop Geliyor!

Ülkemizin önemli akıllı telefon markalarından birisi olan General Mobile, geçtiğimiz günlerde amiral gemisi olan General Mobile Discovery Elite’ye nihayet (!) Android 4.4.2 KitKat sürümü güncellemesi sunmuştu. Şuana kadar Android 5.0 Lollipop işletim sistemine sahip hiçbir cihazının bulunmadığı markanın diğer ürünleri için yapacağı güncellemeler merakla bekleniyordu.
General Mobile’ın telefon tedarikçilerinden Hintli üretici Gionee’nin Twitter’dan paylaştığı bir tweete göre; Discovery Elite ve Discovery Air cihazları Android 5.0 Lollipop güncellemesi alacakken, markanın satış rekorları kıran telefonu Discovery’e daha önce de belirttiğimiz gibi Lollipop güncellemesi gelmeyecek. Gionee’nin paylaştığı verilere ve General Mobile’ın güncelleme yayınlama tarihlerine göre tahminimizce ilk güncellemeyi alacak Discovery Air Mayıs-Haziran aylarında, markanın amiral gemisi telefonu olan Discovery Elite ise Eylül-Ekim aylarında Android 5.0 Lollipop‘a kavuşacak. Güncelleme durumunu General Mobile’ın cihazlarına teknik destek veren Telpa’ya sorduk. Cevap alır almaz konuyla ilgili net tarihleri sizlerle paylaşacağız.
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General mobile elit kullanıyorum. Makina 3-4 ay sonra kasmaya başladı. Ne kadar format ataamda düzelmiyor. Normalde yerli ürünleri destekleyen biriyim ama bu marka bunu hak etmiyor. Ben yinede yerli ürün taraftarıyım ( daha önce de iki defa Samsung kullandım onlardan da memnun kalmadığımı belirteyim) şu anda casper VIA m1 kullanıyorum ve çok memnunum.
Bize keain bi tarih verin yoksa markaniz tarihe karişacak yeni sürüm nezaman çıkacak??
arkadaşlar bunlara para kazandırmayın tamir parasının üzerine biraz daha koyup başka bir cihaz alın zıkkım olsun bunlara verdiğim paralar çoluk çocuklarından çıksın inşallah ailelerine kefen parası olsun bu kadar milletin parası
Lanet olsun general mobil kadar dandik bir telefon gormedim
Bu nasıl bir iştir … Çocuk gibi kandırılıyoruz resmen ya herkes güncellemeleri yaptı general mobile geriden geliyor
17 ekim oldu eski sevgilimi bekler gibi bekliyorum ama gelen giden yok
nah geliyor nereye geliyor. Android 7 çıktı biz daha 4 te kitkatta bir çok problemle boğuşuyoruz.
Ekim ayının 11 indeyiz ama hala güncelleme gelmedi yoksa kandırılıyor muyuz ?
Bu air e verdiğim para haram zıkkım olsun servise gönderdim güncellemeden sonra açılmadı diye kullanıcı hatası deyip 545 tl onarım bedeli çıkarttılar.iade istedim dışarda yaptırdım mecburen bir önceki gönderdiğimde telefonda kasada ekranda hata yoktu son gönderdiğimde ekran yamuk kasa kırık ibarelerini yazmışlar haram zehir zıkkım olsun işinize geldiği gibi davranıyorsunuz.bence gidin çin malı bi telefon alın GM alacağınıza
nasil yaptirdin kardeşim
sorun neydeymis kardesim neyini yaptirdin
arkadaşlar bende air var çok güzel ama sadece geri tuşu biraz sıkıntı ve telefonun ısınması normal karşılayıp gm asistandan hergün sogutun telefon kötü demeyin.ve herkes bilsin 5.1 lolipop çıkmadı çıkarsa 2017 de çıkabilir…
Arkadaşlar ben telefonu haziranda aldım. Sorunları müzik dinlerken donuyor, çok ısınıyor, şarjı kafasına göre gidiyor, güncelleme geldi ama değişen bir şey yok hala 4.4.2 ve geri tuşu tam almıyor. İyi yönleri kamerası samsungdan daha canlı ve fifa 15 donmadan oynanıyor. Tavsiyem samsung alın ben önce samsung kullandim çok memnundum. Arkadaşin tavsiyesi ile air aldım ve 1000 pişman oldum
Bes para etmet bu elit sakin olupta almayin yerinde hic bir boka yaramaz bok gibi telefon guncelleme yapmaz takilir isinir bi boka yaramaz param haram zikkim olsun hepsine
güncelleme geldi ama telefonu kitlemek için galiba telefon acılmıyor
EVET ARKADAŞLAR GÜNCÜLEME GELDİ. GÜNCELEDİM ŞİMDİ DE TELEFON AÇIYOR DURUYOR LOGODEN BAŞKA BİR SEY GÖREMİYORUM NE YAPMALIYIM BİLEN VARMI
bana da aynısı oldu yaa hala duzelmedıı
bende de aynı sorun var cozüm bilen varsa yazsın
telefonlar gitti . Şimdi ne olacak? illa tüketici haklarına mı başvuralım, bimere mi yazalım…
general mobile elite telefonu güncellemek doğru olurmu sizce ?
http://akillitelefon.com/forum sayfasında sorabilirsiniz.
SİZİN YAPTIĞINIZ YAPACAGINIZ TELEFONU YA BIKTIM VALLAHİ ULAN GÜNCELLEME GELMİYOR ANLADIK BARİ TELEFONA BİR İYİLEŞTİRME YAPIN HATALARINI SAYSAM 8 CİLT ANSİKLOPEDİ OLUR GÜNCELLEMEDEN SONRA AÇILMIYOR TELEFON YARIN GİDİP TELPANIN KAFASINA FIRLATICAM BURDAN GM ÜRETİCİLERİNE SELAM YOLLUYORUM KULAKLARINIZ ÇINLADIYSA SEBEBİ BENİM.
Evet dün itibari ile discovery air’e telefonu aldığımından beri beklediğim bir güncelleme geldi ama,telefonda hiç bir değişiklik yok bana mı özel bu anlayamadım o kadar da güncellerken yeni sürüme geçiyor demişti
Ulan telefona güncelleme yükledık google playden bır sey ındırılmıyor,harbı pısmanlıksınız bırdaha sızı tercıh edermıyım ben ? 1 defa yersınız,2ıncıyı ben yemem eywallah.
Valla doğru soledin kardeş
Sözde 6.0 marsmellow android i general mobile uretiyo ama ne saçmalık ki en son general mobile telefonlarına geliyor.Nasil oluyoda ilk onlara gelmiyor …..
İlk onlara geldi zaten
Ya yalan söyleyip durmayın artık öyle bi güncelleme gelmeyecek bari milleti kandırmayın. Bi daha böyle bi marka telefon alanın ya üreticileri bile milleti kandırıp duruyor.
Ulan ne biçim bir telefon yaptınız general mobile elit bide böyle bir saçmalık varmı güncelleme yapmıyor indirme yapmıyor daha yeni alınan bir cihaz garantiyemi gider ya bi ara ses sorunu yaşattı bana ses gidip gelmedi şimdide güncelleme yok indirme yok berbat bir telefonmus aldığima çok pişman oldum kimseye de önermiş yazıklar olsun bir çaresini bulun su meretin yetkililere itinayla duyurulur…
Hiçbir programım güncellenmiyo ne yapmam gerekiyo ve programda indirilmiyo
Arkadaslar guncelleme gelmiyo ben general mobilenin hemen hemen hepsini aldim hepsinden memnun kaldim ama enson air aldim bi boka yaramiyo guncelleme yok lutfen ilgilenmeleri icin yardimci oljn
750 Tl peşin parayla telpa-turkcel marifetiyle gm discovery air aldım. 4.5 g var diye satıldı bana. ancak bu özellik yok. telefonu eşime verdim. gm android one aldım tek sim. 4.5 g var bu kez görüntülü görüşme yok 3.g. velhasıl gelecek denilen güncelleme piyasa da yok. acaba avrupada da güncelleme gelmedi mi. stock roms bulunamaz mı ?
Lütfen bu bir an önce gelsin güncelleme
Nereden aldım şu telefonu bin pişman oldum ne güncelliyor nede çalışıyor yaa bi güncelleme getirin
arkadaşlar bende de elite var, bin pişman oldum aldığıma, bilindik markalardan şaşmam artık
Bu telefonu güncelleyemiyorum boktan bir uygulama benim kullandığım Sony xperia z mükemmel güncelliyor bir harika bu telefon elite bi boka yaramıyor kimse almasın
Arkadaslar telefonu satarken özellikler arasinda 5.0 Lollipop guncellemesi olacak yaziyorlar. Dava açalim tuketici mahmesine
Arkadaslar discovery aira cidden lollipop gelecekmi musteri temsilcisini gecen yaz aramistim guncelleme gelecek demislerdi ama hala bi farklilik yok
Gm discovery Air 1 gb android 5.0 Lollipop güncellemesi neden yok telefon çok iyi ama işte sistemin rahatlaması lazım herzaman Ram kullanımı %70 ????? bilgisi olsan varmı güncelleme hakkında
kardeş bende 2 gb ramlisi var ama yinede sana katılıyorum vermeleri lazm
Bence elite gelmez bnde elit kullanıyorum ama gelmez çünkü telefon yapımı durdu daha yapmıyorlar. O yüzden gelmez beklemeyin.
Genaral mobile elite için 5.0 güncellemesi artık getirilmeli !!
Bende air’e gelicek diye okudum insallah gelir
Elite ilk çıktığında fiyat performans açısından başarılıydı ama telefon ısrarla güncellenmediği için şuan sorundan geçilmiyor ve kullanılamıyor ne yazık ki.. hele telefon yazın alev atıyor resmen..
Discovery air alın lolipop gelecek den di ilk çıkınca ama; hala kit kat deyiz. Millet marşmellov yükledi yükleyecek telefonlarına discovery çakıldı kaldı. Sistem içi güncelleme dediler medya çalıcısı gitti , şarkı listesi bile yapamıyoruz. 1 gb ram ile sürünüyor, uygulama silip silip tekrar yüklüyoruz kasılıp kalıyor. Bari fm bandı internetsiz radyosu olsaydı. Discovery mi ? Uzakdurun…
niye bekliyorlar anlamıyorum . rotla cihazı . ondan sonra. lolipop mu. kıt kat mi. hangisini istersen yükle. istersen robotu kaldır. fabrika ayarlarına çevir offfffffffffffffffffff
Arkadaşlar boşuna beklemeyin destek ekibiyle görüştüm Elite modeli için herhangi bir yazılım çalışması bulunmuyormuş. Air modeli için bilemiyorum ama Elite modeli için kesinlikle Lollipop veya Marshmalow çalışması bulunmuyor. Bunca zamandır bunun için uğraşmadılarsa bu saatten sonrada yapmazlar boşuna beklenti içinde olmayın bilgilerinize.
Bence bunlar bizi kandiriyorlar
discovery air telefon kullanıyorum ve hala güncelleme gelmedi fakat air kullanan arkadaşlarımın hepsine güncelleme geldi telefonu sıfırlasamda güncelleme gelmiyor napıcağım acaba
2016 yılını yarıladık güncelleme ne zaman gelecek
Geleceği falan yok hocam. 1 yıl oldu hala kitkat. Diğer markaların tüm telefonları lollipop veya marshmallow. GM SANA SESLENİYORUM GÜNCELLEME DESTEĞİ SIFIR!!!
General mobile firması kendisi açıklama yapmış beyler ben de araştırırken gördüm Discovery Air ve 4G modelleri dışında telefonlar güncelleme almayacakmış…
Hocam 2 hafta da bir habere bakıyorum gelmicekse ümitlendirmeyin bari haberi değiştirin
Guncelleme nerede?
general mobile air 2 gb kullanıyorum 800 tl aldım uzun süreli kullananlar sizce nasıl telefon sıkıntı çıkarıyormu?
discovery elite aldım lakin telpa garantisi hiç sahip çıkmıyor telefonlara güncelleme gelicek diyorlar ama bosuna bekliyoruz yalan yanlış tarih veriyolar bu tarihte güncellenecek die güncelleme yapmicaksanız milleti kandırmayın. !!
yine Samsung alacam
Hadiyin ya gelsin şu güncelleme yoksa deyistireceyim
Mayıs-Haziran dediniz Kasım’a girdik ya nerede bu güncelleme…. 🙁
Seneye olabilir ben de bekliyorum olmazsa yazilim attircam olue saha iyi oluyo 5.0 yazilimi ayiliyo . kolay bosey.
5.0 güncellemesi nerde yalan haber verip niye umutlandırıyonuz bal kutunuz mu sulandı
Artık gelsin ya bu nasıl bi telefondur keşke almasaydim
kitkat berbatt yaa geçtigim güne lanet olsun çöktü telefon yaptırdım tekrar ne zaman gelicek bu sürüm yaa berbat bu kitkatn allh belasnı versin.
Discovery Air Mayıs-Haziran aylarında diyor bnim ki air hala güncelleme yok
Ne zaman geliyor Lollipop güncellemesi ?
aynen daha bekliyoruz gelsin abi nerde
Eylül / Ekim diye belirtilmiş. Ay sonuna doğru çıkabilir.
Beyler hala 5.0 guncellemesi gelmedi
Ben telefonu 2 ay once aldım kıtkata guncellemedım lolıpop guncellemesinine direk geçıs yapabılı mıyım
Evet.
Peki kendimiz mi yapacagız yoksa telpaya yazılım guncelleme olarak mı gonderecegız.Bir de ben kitkat guncellemesi ni yapmadım internetten arastırdıgımda kıtkat guncellemsi yapanlar telefonlarında sıkıntı yaşamıslar. Bunun bir cozumu var mı….
Hayır kendin yapacaksın telefonun ayarlar telefon hakkında sistem güncellemeleri kısmına girip android sürüm geldiyse eger o veriyi indirip ( 800 900 mb olur herhalde) dosyalrını yedekledikten sonra gerekli yönergeleri takip edip halledebilrsin 2 . soruna gelirsek sorun yaşayanlar muhtemelen android sürümü güncellefikten sonra telefonlarını fabrika ayarlarına döndürmemişlerdir.ayni güncellemeyi bende yaptm skntı olmadi
Hayır yapamazsın
Guncellemeden sonra cameramin on cekimi video tarafina gecti ve kullanamuyorum.on cekimi tekrar nirmal hake nasil getircem acil..
bendede güncellemeden sonra kameranın eni kısaldı ince uzun çekiyo kafayı yedi ya
Yeni sürüm gelcekse gelsin yoksa satcam telefonu. Bune böle.
Aynen kardeşim bi boka yaramıyor 4g yok görüntülü konuşma yok, ısınma var. Satmayı düşünüyorum. Daha 3 hafta oldu alalı
General mobile elite Lollipop sürümü yani 5.0 ne zaman gelir acaba bilgisi olan var mi ???
General Mobile yetkililerine sorduğumuzda bununla ilgili altyapı çalışmalarının yeni başladığını belirttiler fakat Eylül ve Ekim ayları gibi geleceğini tahmin ediyoruz.