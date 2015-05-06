En İyi Selfie Kameralı 10 Akıllı Telefon
En İyi Selfie kameralı 10 akıllı telefon rehberimizle sizlerleyiz. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı kasıp kavuran Selfie çılgınlığı bu yıl da devam ediyor. 2014’ün ilk yarısında kullanıma sunulan akıllı telefonların ön kameraları Selfie çekimler için ideal değildi. Sonrasında birçok akıllı telefon üreticisinin Selfie çekimler için özelleştirilmiş modeller tasarladığını gördük. Hatta bu süreçte Selfie çubukları da ortaya çıktı ve neredeyse her tezgahta bulunabilir hale geldi. Siz de Selfie çekimlerden çok hoşlanıyorsanız yüksek çözünürlük ve geniş açı desteğiyle gelen cihazların yer aldığı “En İyi Selfie Kameralı 10 Akıllı Telefon” dosyamızı seveceğinizi düşünüyoruz.
HTC Desire Eye
2014 sonlarında kullanıcılarla buluşturulan cihaz HTC’nin daha çok orta seviye akıllı telefonlarının yer aldığı Desire serisinde olsa da üst düzey donanımlar içeriyor. 5.2 inç genişlikli ekrana sahip olan akıllı telefon su ve toza dayanıklı gövdeyle gelmekte. 13 MP çözünürlüklü Selfie kamerası otofokus ve çift LED flaşla destekleniyor. HDR modu hazır. Desire Eye şu an alınabilecek en iyi Selfie kameralı akıllı telefon konumunda.
1 YorumYORUM YAZ
İlgimi ceken Lg g4 le samsung galaxy s6 arasinda tercih yapmam gerektiginde samsungu almistim. Sonrasi tamamen hayal kirikligi. Yüz düzeltme ozelligi var. Ve bu telefonda degistirilemeyen bir ayar. Oldugumdan tamamen baska biri olarak gorunuyodum selfie kamerasinda. Edge serisi nasil bilmiyorum ama kesinlikle diger okurlara onermiyorum. Simdi tekrar bi telefona ihtiyacim var. En iyisi nedir derken buraya denk geldim. Sayin admin. Sizden de ozellikle rica ediyorum. Lutfen daha deneyim edindiginiz bilgileri savunun. Benim gibi milyarlarcasi yazdiklariniza onem veriyor cunku. Hoscakalin.