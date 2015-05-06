En İyi Selfie Kameralı 10 Akıllı Telefon

En İyi Selfie kameralı 10 akıllı telefon rehberimizle sizlerleyiz. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı kasıp kavuran Selfie çılgınlığı bu yıl da devam ediyor. 2014’ün ilk yarısında kullanıma sunulan akıllı telefonların ön kameraları Selfie çekimler için ideal değildi. Sonrasında birçok akıllı telefon üreticisinin Selfie çekimler için özelleştirilmiş modeller tasarladığını gördük. Hatta bu süreçte Selfie çubukları da ortaya çıktı ve neredeyse her tezgahta bulunabilir hale geldi. Siz de Selfie çekimlerden çok hoşlanıyorsanız yüksek çözünürlük ve geniş açı desteğiyle gelen cihazların yer aldığı “En İyi Selfie Kameralı 10 Akıllı Telefon” dosyamızı seveceğinizi düşünüyoruz.

HTC Desire Eye

2014 sonlarında kullanıcılarla buluşturulan cihaz HTC’nin daha çok orta seviye akıllı telefonlarının yer aldığı Desire serisinde olsa da üst düzey donanımlar içeriyor. 5.2 inç genişlikli ekrana sahip olan akıllı telefon su ve toza dayanıklı gövdeyle gelmekte. 13 MP çözünürlüklü Selfie kamerası otofokus ve çift LED flaşla destekleniyor. HDR modu hazır. Desire Eye şu an alınabilecek en iyi Selfie kameralı akıllı telefon konumunda.