‘En Dayanıklı 10 Akıllı Telefon’ ile sizlerle bir aradayız. Sıradan bir akıllı telefonu yanlışlıkla zemine düşürdüğünüzde cihazın hasar almadan kurtulma şansı çok azdır. Hasar alabilir, kırılabilir, bükülebilir hatta bazı önemli fonksiyonlarını artık yerine getiremeyebilir. Burada ele alacağımız akıllı telefonlar ise biraz farklı, zorlu koşullarda zarar görmemeleri için özel olarak tasarlanmış ürünler.

Fiziksel anlamda özel olarak dayanıklı tasarlanan akıllı telefonlar çok yüksek performanslı donanımları veya ses getiren teknolojik özellikleriyle ön plana çıkmıyor. Yani bu ürünlerde amaç benchmark tablolarında üst sıralara oynamak değil; suya, toza ve darbelere karşı dayanıklılık sunulması. Cihazların birçoğunda çeşitli IP sertifikaları ve 810G standardı karşımıza çıkıyor. Paranın satın alabileceği en dayanıklı 10 akıllı telefon ile sizi baş başa bırakıyoruz.

Samsung Galaxy Xcover 3

Bu yılın Mart ayında resmi duyurusu gerçekleştirilen Galaxy Xcover 3 akıllı telefonda şok, su ve toza karşı dayanıklılık sağlanıyor. Cihazın teknik detaylar itibariyle giriş seviyesi ile orta seviye arasında bir yerlerde konumlandırılması mümkün. Elbette olağan koşullardan daha zorlu ortamlarda kullanım için ideal bir seçenek.

