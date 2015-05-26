iPhone Görüşmelerde Ses Sorunu ve Çözümü

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Bazı Apple kullanıcıları iPhone ile görüşmelerde ses sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. Duruma bakılırsa kullanıcılar telefon görüşmeleri sırasında karşıdaki kişinin sesini duyamamaktan şikayetçi. Arama sorunsuzca ulaşıyor ve yanıtlamada sorun yok ancak karşıdakinin sesi gelmiyor. Ses seviyesi yüksekteyken de sorunla karşılaşılmakta. iPhone’daki görüşmelerde ses sorunu yaşayanlar bu çözüm yollarını deneyebilir:

– Ses artırma butonunu kullanın ve kulaklık takılı değilken ekranda zil sesi seviyesinin belirdiğinden emin olun.

– Hoparlör ızgarasının herhangi bir şekilde engellenmiş olup olmadığını kontrol edin. Ekran koruyucu, kasa ve hatta toz dahi büyük bir etki yaratabilir. Temizlemek için bir fırçadan ya da sıkıştırılmış havadan yardım alabilirsiniz.

– Kulaklık girişinde herhangi bir kulaklık veya hoparlörün bağlı olmadığından emin olun.

– Bluetooth’u devre dışı bırakın ve akıllı telefonunuzun herhangi bir Bluetooth cihaz ile eşleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.

– Settings > General > Accessibility (Ayarlar – Genel – Erişilebilirlik) yolunu izleyin ve Phone Noise Cancelation (Telefon Gürültü Engelleme) özelliğini devre dışı bırakın, bazı kullanıcılar bu sayede sorunu atlatabilmiş görünüyor.

– Son olarak güç butonu ile ana ekran butonuna 10 saniye kadar basılı tutarak iPhone’a reset atılmasını sağlayın. Sorun devam ediyorsa Apple teknik servislerinden yardım almanız gerekecek.



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