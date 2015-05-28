iPhone SIM Yok HatasÄ± ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

Apple akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yaygÄ±n ÅŸekilde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± bir sorun iPhone SIM Yok hatasÄ±. BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar da ‘SIM kart takÄ±lÄ± deÄŸil’ uyarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rebiliyor. iPhone SIM Yok hatasÄ± veyaÂ ‘SIM kart takÄ±lÄ± deÄŸil’ uyarÄ±sÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorsanÄ±z sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki iÅŸlemleri uygulayabilirsiniz.

– AkÄ±llÄ± telefonunuzda uÃ§ak modunu etkinleÅŸtirin ve daha sonra bu modu kapatÄ±n.

– iPhone’u kapatÄ±n ve ardÄ±ndan tekrar aÃ§Ä±n.

– SIM kartÄ± cihaza kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yerleÅŸtirdiyseniz fiziksel bir hasar veya kirlenme nedeniyle hata iletisiyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor olabilirsiniz. SIM kartÄ± akÄ±llÄ± telefondan Ã§Ä±karÄ±n. AltÄ±n renkli bÃ¶lgeyi temizlemek iÃ§in kurÅŸun kalem silgisi kullanabilirsiniz. Temizlikten sonra SIM kartÄ± iPhone’a tekrar yerleÅŸtirin.

– Settings – General – About (Ayarlar – Genel – HakkÄ±nda) yolunu izleyerek iÅŸletim sisteminin son versiyonunun kurulu olduÄŸundan emin olun.

– MÃ¼mkÃ¼nse SIM kartÄ±nÄ±zÄ± farklÄ± bir telefonda deneyin. AynÄ± ÅŸekilde farklÄ± bir SIM kart bularak iPhone’da Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol edin.

– Problemi Ã§Ã¶zemiyorsanÄ±z Apple’dan teknik destek talebinde bulunmanÄ±z gerekecek.