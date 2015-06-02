iPhone 6 Donma – Takılma Sorunu ve Çözümü

iPhone 6’nın bazı serilerinde dokunmatik ekranın tepki vermediği ve telefonun donduğu hakkında çeşitli şikayetler olmuştu. Bazı şikayetler bu sorunun bir anda yaşandığını ifade ederken, bazı kullanıcılar ise sanal klavye ortaya çıktığı zaman böyle bir sorun yaşandığını iddia ediyordu. iPhone’ların bataryası gömülü olduğu için hiçbir şey yapamayan kullanıcılar çareyi servis hizmeti almakta buluyor.

Apple Store’lara ulaşma imkanı bulunanlar Genius’ların yardımıyla sorununu çözerken, pek çok kullanıcı cihazına gereksiz müdahalelerde bulunmakta ve bu müdahaleler ciddi sorunlar yaratmakta.

iPhone 6 Dokunmatik Tepki Sorunu ve Çözümü

On/Off ve home tuşlarına aynı anda basın. Ekranda Apple logosunu gördükten sonra cihazınız yeniden başlatılacaktır. Ayarlar > Genel > Sıfırla > Bütün Ayarları Sıfırla adımlarını uygulayarak yaptığınız ayarları fabrika ayarlarına döndürün. Bu işlem sonunda Touch ID, duvar kağıdı gibi telefonunuzu özelleştirdiğiniz ayarlarınız silinecektir, kişisel bilgileriniz zarar görmeyecektir. Tüm bu yöntemler işe yaramazsa geriye Factory Reset’ten başka bir seçenek kalmıyor. Tüm bilgilerinizi hafıza kartınıza ya da iCloud’a yedekleyin ve cihazınızı Factory Reset işlemi yapılması için Apple Store’a ya da teknik servise gönderin.