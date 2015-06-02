iPhone 6 Donma – Takılma Sorunu ve Çözümü

iPhone 6’nın bazı serilerinde dokunmatik ekranın tepki vermediği ve telefonun donduğu hakkında çeşitli şikayetler olmuştu. Bazı şikayetler bu sorunun bir anda yaşandığını ifade ederken, bazı kullanıcılar ise sanal klavye ortaya çıktığı zaman böyle bir sorun yaşandığını iddia ediyordu. iPhone’ların bataryası gömülü olduğu için hiçbir şey yapamayan kullanıcılar çareyi servis hizmeti almakta buluyor.
Apple Store’lara ulaşma imkanı bulunanlar Genius’ların yardımıyla sorununu çözerken, pek çok kullanıcı cihazına gereksiz müdahalelerde bulunmakta ve bu müdahaleler ciddi sorunlar yaratmakta.
iPhone 6 Dokunmatik Tepki Sorunu ve Çözümü
- On/Off ve home tuşlarına aynı anda basın. Ekranda Apple logosunu gördükten sonra cihazınız yeniden başlatılacaktır.
- Ayarlar > Genel > Sıfırla > Bütün Ayarları Sıfırla adımlarını uygulayarak yaptığınız ayarları fabrika ayarlarına döndürün. Bu işlem sonunda Touch ID, duvar kağıdı gibi telefonunuzu özelleştirdiğiniz ayarlarınız silinecektir, kişisel bilgileriniz zarar görmeyecektir.
- Tüm bu yöntemler işe yaramazsa geriye Factory Reset’ten başka bir seçenek kalmıyor. Tüm bilgilerinizi hafıza kartınıza ya da iCloud’a yedekleyin ve cihazınızı Factory Reset işlemi yapılması için Apple Store’a ya da teknik servise gönderin.
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9 YorumYORUM YAZ
3-4 bin tl para verelim iyi marka telefon kullanalım diye ama ıphone tırt çıksın yapmayın bunu ıphone yöneticiler yada bu tlfonu kim yapıyorsa adam gibi yapsın yoksa bıraksın bu işi 1 saat önce bnm tlfonda dondu 6s 32 gb alcatel marka tlf kullanan arkdşıma söyledim adam bi tarafıyla güldü …. bizleri o kadar para veripte tlf aldığımıza pişman etmeyin
iphone 6 16gb gold modeli alalı 14 15 ay oluyor ekran donuyor sağdaki kapa aç tuşuna basınca düzeliyor sürekli böyle yapmam gerekiyor çözümü nedir telefonu sıfırladım fabrika ayarlarına dönderdim yine aynı şey oluyor cihazım yurtdışı çizik dahi yok yere düşme olmadı sıfır gibi ne yapmam gerekiyor
akillitelefon.com/forum sayfamızda konu açar mısınız? Yardımcı olalım.
çok teşekkür ederim düzeldi
İPhone 6 telefonum ekran dokunmuyor ekrana baskı yapınca dokunmaya başlıyor ekranda kırık leke hiçbirşeyi Yok tertemiz cihazım Amerika ve garantisi yok ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim
Ekran bazen donuyor hiç çalışmıyor ekrana tıklayınca düzeliyor sürekli yapıyor bunu yardımcı olursanız sevinirim
İphone 6 ekran oynuyor ekranın yarısı siyah varmı anlayan
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İpon6 kılavyedeaki mikrofon çalışmıyor