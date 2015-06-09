Sony Xperia M4 Aqua’da Dahili Hafıza Sorunu!

Sony, genellikle ürettiği cihazlarda maliyet kaygısından uzak bir profil çiziyor. Genelde özellik yönünden cömert cihazlarla karşımıza çıkan Japon teknoloji devinin orta seviyedeki cep telefonu Sonu Xperia M4 Aqua, kullanıcılarını depolama yönünden hayal kırıklığına uğrattı.
Bir Xperia blogunun paylaştığı bilgiye göre, Sony Xperia M4 Aqua’ların 8 GB dahili hafızalı versiyonunun yeni serilerinde sadece 1.3 GB’lık bir kullanılabilir dahili hafıza geliyor. Yaklaşık %15’lik bir boş hafızayla gelen M4 Aqua’ya böylece herhangi bir veri yüklemek neredeyse imkansız hale geliyor. Basit bir örnekle durumu açıklayacak olursak 1,5 GB boş hafıza isteyen Asphalt 8: Airborne’yi hafıza kartı olmadan M4 Aqua’da oynayabilmek mümkün değil.
Hafızasının yaklaşık 4 GB’ını Android işletim sisteminin kapladığı Sony Xperia M4 Aqua’nın 2,7 GB’lık alanını ise Sony’nin arayüz, uygulama gibi kişiselleştirmeleri dolduruyor. Profesyonel akıllı telefon kullanıcılarına artık 32 GB’lık dahili hafıza verileri yetmezken yeni sayılabilecek bir akıllı telefonunda 1.3 GB’lık komik bir boş hafıza sunan Sony’nin bunu küçük bir güncellemeyle çözebileceğini düşünüyoruz.
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Bende bin umutla aldım m4 aquayı. İlk başta memnundum ama şuan dahili depolamaya hiç dokunamıyorum. Uygulamaların hepsi de taşınmıyor sd karta. Ayrıca fotoğraflarda dahili depolamada. Fotoğrafları nasıl sd karta aktarabilirim daha dogrusu çektiğimde sd karta kaydedilsin istiyorum baktım ama öyle bi özellik göremedim. Sony kullanıcıları yardım istiyorum.
5 mb veri yükleyemiyorum.sıfır telefon.1000 tl.SONY PİŞMANLIKTIR!!!
Sony pişmanlıktır.
bu telefonda üretim hatası var, geri iade nasıl yapılabilir?
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telefonu alalı yaklaşık 10 ay oldu bende hafızasını sd kart ile çözerim dedim 16 gb lik bi hafıza kartı aldım ama depolama alanı bitiyor diye bildirim gelip duruyor hiç bir şey indiremiyorum telefona. format atsan uygulamarımın hepsi sd karta yüklenir mi acaba
Sony güncellemeyle hafıza sorununu çözebiliyosa, bu güncellemeyi yapmasını nasıl sağlayabiliriz?
Yıllardır sony kullanıyoruz diye gidip bu ürünü aldık. Almadan önce araştırıp sd kartla depolama sorununu çözeriz dedik. 8gb hafıza veriyor ama 4ü telefondaki kendi uygulamaları sürüme sisteme gidiyor sana kalan 4gb ondada bi fb,instagram derken hiç boş alan kalmıyor bunları sd karta aktar cart curt hafıza 0. Gelelim kameraya arka kamera tamam orta segment bi telefon için çok iyi ama ön kamera vasat, vasat,vasat. Görüntü iyi ama lambanın altında bile normal bir telefonun çektiğine yakınlaşamıyor bile. Uygulamalarda görünmüyorsunuz bile. Su geçirmez diye kendilerini yırtıyorlar ama abimin z3ü bi güzel deniz suyu yedi dava açıldı haklı bulunduk para iadesi yapıldı ben bunu çeşmenin altında saf tuzsuz suda yıkasam bile birini aradığımda sesim karşıya gitmiyor telefon pirinçte yatıp kendine geliyor(nemi çekiyor). Buna istinaden sony su geçirmez garantisini geri çekip garanti kapsamına girmez! Diye bi değişiklik yapıyor hadi yiyorsa su altında fotoğraf çek!. Çıldırıyorum. İlla basıcaz parayı alıcaz en iyisini dimi bunu istiyorlar.
Abi hafızası hem çok düşük hemde uygulamalar sd karta yüklenmiyor oyun indiremiyorum sony Xperia m4 aldığıma pişmanım inşallah hafızasını yükseltirler
8gb hfızası olan bir telefonun hiç bir şekilde hiç bir sorununu çözemezsiniz. telefon diye böyle saçma sapan cihazlar almayın. 16 gb da almayın bunların devri çoktan geçti. apple 2009 yılında 16 gb telefon sunuyordu bunlar yıl 2016 hala 8 gb dalga geçer gibi bu ne ya ayıp valla bide markaya bak sony. ulan sen sony misin yoksa dandik çin malımısın yapıyorsan adam akıllı telefon yap
Benim alalım 6 ay oldu ödül almış bu telefon buna ödül veren kişileri burda bi saysam heralde neyse hafıza berbat satarken o kadar övdülerki bizde bi halt biliyorlar diye inandık Wifi cekimi zayıf camera zayıf telefon alacaklara ipone diyorum başkada bişey demiyorum sony i de boykot ediyorum tek başıma olsam dahi bir kişi bir kişi
Bende m4 aqua aldım tlf on numara ama şu hafıza sorunu dan dolayı pişman oldum böyle iyi bir marka beni hayal krıklıgna ugrattı diyebilirim bilseydim almazdım.
benim m4 aqua telefonum kamera hatası vermekte garintiye göndereceğim ama hata verdikten sonra bir kez falan elimden düştü hafif çizikler var garantiye gönderebilirmiyim hata düşmeden kaynaklı değil ve garanti de düşmeden kaynaklı bir sorun olarak belirlenir de bakmazlar diye korkuyorum
Arkadaşlar sony Xperia M4 aqua aldım 1 hafta önce ön kamerası karanlık çekiyo retricada parlak gösterip karanlıklaştırıyor normal kamerada ise yüzüm görünmeyecek şekilde karanlık bu telefonunun hatasımıdır yoksa orjinalimi böyle arkadaşlar
beyler bnde 1 ay önce aldım bin pişmanım aldıgıma hafıza sorunu var 3 gün önce telefon kafayı yedi hafıza kartını görmedi megersem klavyeyi hafıza kartına taşımışım telefonun klavyesi yok garantiye gitti telefon sakın sakın almayın sony
güncellemeler bir işe yaramadı bize itelediler resmen root yapacam ama oda garantiyi götürüyor hal böyle olurken mahkum kalıyoruz root kaldırma olayı var ama telefon kökten kafayı yerse diye korkuyoruz ne zaman bozulacağını bilemeyiz
M4 aqua kullandforms SD kartı görünmüyor garantiye gönderirsem bakarlar mı ne dersiniz
bende de aynı sorun olumuştu tele bir format attım kendine geldi
Nasıl Direk Sd karta yükleyeceğimi söylermisiniz
Hocam ben uygulamaları sd kartta depolarsam o 1.36 ‘yı hiç kullanmasam.Bu gibi bir seçeneğim var mı?
Evet öyle bir seçenek var fakat SD kartların okuma/yazma hızı telefondakiyle aynı olmadığı için özellikle oyunlarda hafif takılmalar olabilir. Yüksek hızlı bir SD kart sorununuzu çözecektir.
Ama galiba her uygulama SD kartına taşınmıyormuş. Bazı uygulamalar sadece dahili hafızaya kaydediliyormuş. Bu konu şu an bu telefonu almama engel olan tek şey. Cevaplarsanız sevinirim.
Lollipop güncellemesiyle bu sorun giderildi diye biliyorum.
telefonum 3 kere güncellendi hafızada değişiklik yok
Lolipop uygulaması nı kendım mı yukleme yapmalıyım yoksa telefonda varmı bu program
telefonu aldınız mı
Yok kardeşim asus zenfone 2 alsım kral telefon. tavsiye ederim. Çok güzel. Çok memnunum.
3 Eyl 2015 17:24 tarihinde “Disqus” yazdı:
ekran büyük
bu güncelleme ile hangi sorun çözülüyor
arkadasım bütün uygulamalar sd karta gönderilmez gönderilse bile uygulama verileri telefonda kalıyor rootsuz bu işlemi yapamazsın rootta garantiyi devredışı bırakır bilip bilmeden yazmayın