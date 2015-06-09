Sony Xperia M4 Aqua’da Dahili Hafıza Sorunu!

Sony, genellikle ürettiği cihazlarda maliyet kaygısından uzak bir profil çiziyor. Genelde özellik yönünden cömert cihazlarla karşımıza çıkan Japon teknoloji devinin orta seviyedeki cep telefonu Sonu Xperia M4 Aqua, kullanıcılarını depolama yönünden hayal kırıklığına uğrattı.

Bir Xperia blogunun paylaştığı bilgiye göre, Sony Xperia M4 Aqua’ların 8 GB dahili hafızalı versiyonunun yeni serilerinde sadece 1.3 GB’lık bir kullanılabilir dahili hafıza geliyor. Yaklaşık %15’lik bir boş hafızayla gelen M4 Aqua’ya böylece herhangi bir veri yüklemek neredeyse imkansız hale geliyor. Basit bir örnekle durumu açıklayacak olursak 1,5 GB boş hafıza isteyen Asphalt 8: Airborne’yi hafıza kartı olmadan M4 Aqua’da oynayabilmek mümkün değil.

Hafızasının yaklaşık 4 GB’ını Android işletim sisteminin kapladığı Sony Xperia M4 Aqua’nın 2,7 GB’lık alanını ise Sony’nin arayüz, uygulama gibi kişiselleştirmeleri dolduruyor. Profesyonel akıllı telefon kullanıcılarına artık 32 GB’lık dahili hafıza verileri yetmezken yeni sayılabilecek bir akıllı telefonunda 1.3 GB’lık komik bir boş hafıza sunan Sony’nin bunu küçük bir güncellemeyle çözebileceğini düşünüyoruz.

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