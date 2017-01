Commodore 64 emülatörlerinden DOS araçlarına, SNES’ten PlayStation Portable’a Android işletim sistemi için geliştirilen inanılmaz uygulamalar var. Emülatörler ile akıllı telefonlarımızda çok çeşitli oyunları çalıştırmamız mümkün. Hatta bilgisayar oyunlarını Android’de oynamak bile söz konusu hale geliyor!

Windows oyunlarını Android’de çalıştırma ihtimali var ama doğru araçları kullanmak ve biraz da ince ayar yapmak gerekiyor. Tabii oyunun orijinal CD’sine de ihtiyacınız olacak, bu sayede Android’li akıllı telefonunuzun Flash depolama alanına dosyaları kopyalayabileceksiniz.

İşlemi anlatmadan önce bazı kısıtlamaların söz konusu olduğunu belirtelim istedik. İzometrik; Heroes of Might & Magic, Age of Empires ve StarCraft gibi 2D oyunlar çoğunlukla sorunsuz çalışıyor. Kompleks 3D oyunlarda sorunlar yaşamak veya oyunu çalıştıramamak olası. Tur bazlı oyunlar ve RTS oyunlarını oynamak oldukça keyifli, Heroes of Might & Magic gibi oyunlardan büyük keyif alabilirsiniz. Tabii tabletlerde daha konforlu bir deneyim elde etmek de mümkün. Dilerseniz bilgisayar oyunlarını Android’de oynamak için yapmanız gerekenlere değinelim.

Bilgisayar Oyunlarını Android’de Oynamak

Öncelikle bilgisayar oyunlarını emüle etmek için doğru aracı edinmeniz gerekiyor, bu araç ExaGear Strategies. Google Play üzerinden aratarak ya da bu bağlantıya girerek uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.

ExaGear Strategies uygulaması yüklendiğinde çalıştırın. Karşınıza bir oyunu çalıştırmak için yapmanız gerekenlerin anlatıldığı aşamalar çıkacak. Boş bir alana dokunduğunuzda bu ekranı geride bırakmış olacaksınız. Şimdi akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın, “ExaGear” adlı yeni klasörü göreceksiniz.

Uygulama yüklendiğine göre şimdi CD koleksiyonunuza göz atıp akıllı telefonunuzda oynamak istediğiniz oyunu bulmanız gerekiyor. Şu anda izometrik / 2D oyunların genel olarak sorun çıkarmadığını söyleyebiliriz. Oyunu öncelikle bilgisayarınıza olağan şekilde yükleyin, biz Heroes of Might & Magic’i seçtik. Varsayılan kurulum dizini ” C:/Program Files (x86)/3DO” idi. “Hereos3” klasörünü kopyaladık.

Ardından Android cihazınızdaki ExaGear klasörüne gidin ve klasörü buraya yapıştırın. Windows’un sorusunu “Evet” seçeneğine tıklayarak yanıtlayın.

Heroes of Might & Magic çalıştırılabilmesi için kurulum CD’si gerekli, bunu Android’de yapamayacağımıza göre CD içeriğini kopyalamalıyız. CD’yi PC’nize taktıktan sonra içeriğine girin, hepsini kopyalayın ve ExaGear klasörüne yapıştırdığınız “Hereos3” klasörüne erişip dosyaları buraya yapıştırın.

ExaGear Strategies uygulamasını çalıştırma vakti! Arayüzün yüklenmesini bekledikten sonra oynanabilir EXE dosyası belirecektir.

EXE dosyasına dokunduğunuzda bu ekran karşınıza gelecektir. Burada “kontrolleri” satın almanız tavsiye ediliyor. Abonelik edinebilir ya da ücretsiz deneme sürecinden yararlanabilirsiniz. Kontrol ile kastedilenin ne olduğu şüphesiz önem teşkil ediyor. Temelde iki farklı kontrol kiti var; Helium ve Cuprum. Bunlar oynamak istediğiniz oyunlara bağlı. Heroes of M&M için Helium tavsiye edilmekte, bu kontrollerle Civilizations III, Panzer General 2 ve Disciples 2 gibi oyunlar da sorunsuzca oynanabiliyor. Oyunlar PC’de fare – klavye ile oynanmaları için tasarlanmışlar ve bu nedenle form faktörü dönüşümü pürüzsüz değil. ExaGear Strategies ile kayda değer sayıda oyunda yüksek oynanabilirlik deneyimi sunuluyor.

Stylus sahibiyseniz bu bir avantaj. Bluetooth fare ile denemeler gerçekleştirdik, bazı oyunlarda işe yarıyor. Hatta dokunarak oynamaktan daha sorunsuz bir deneyim elde ettiğimizi söyleyebiliriz.

Kontrol paketinde oyunu nasıl oynayabileceğinizi öğreniyorsunuz.

Oyunumuzun ana menüsünü nihayet görebildik. Tıpkı eski günlerdeki gibi heyecanlıyız.

Başlıyoruz…

İşte ilk mücadelemiz başlamak üzere.

ExaGear Strategies uygulamasında bir dönemin efsanesi Age of Empires’ın da sorunsuzca çalıştığını belirtelim.