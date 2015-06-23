Facebook Yüz Tanıma Özelliğine Kavuşuyor!

Sosyal medya uygulaması Facebook, akıllı telefonların ve uygulamaların gelişmesi ile kendi içerisinde gelişim gösteriyor ve bildiğimiz Facebook artık o eski Facebook olmaktan çok farklı bir yapıya kavuşuyor. Son bir ilki senedir akıllı telefonlarda yer alan yüz tanıma sistemi ile akıllı telefon kullanıcıları hem akıllı telefonlarını hem de telefon içerisindeki dosyalarını daha güvenli bir hale getiriyordu. Facebook’da bu yüz tanıma sisteminden yola çıkmış ve ilk olarak akıllı telefonlarda ve daha sonra bilgisayarlarda hayata geçecek bir proje hakkında bildiri yayımlanan Facebook, kullanıcılar kişisel hesaplarını açarken artık e-posta ve şifre yazmayacaklar sadece akıllı telefonlarının ön yüzündeki kamera vasıtası ile yüzünü Facebook’un geliştireceği sisteme tanıtacak ve kullanıcı hesabına giriş yapacak. Uygulama geliştiricilerinin üzerinde çalışmaya başladıkları bu sistem sayesinde artık Facebook hesapları başkaları tarafından çalınamayacak.



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