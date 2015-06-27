Android: WiFi Şifresini Öğrenmek

WiFi Şifresini Öğrenmek

Ev ağınızın parolasını unuttuğunuz için Android’li akıllı telefonunuzda kayıtlı olan WiFi şifresini öğrenmek mi istiyorsunuz? Bugünlerde güvenlik gerekçeleriyle parolalarımızı karmaşık sayı ve harf kombinasyonlarından meydana getiriyoruz. Yeni bir cihaz satın aldığımızda ya da arkadaşlarımız WiFi ağına dahil olmak istediklerinde WiFi şifresini hatırlamak mümkün olmayabiliyor. Şifreyi bir şekilde not almadıysanız da çaresiz değilsiniz. Android akıllı telefonda kayıtlı olan WiFi şifresini öğrenmek için izlenebilecek bir yöntem var.

Tahmin edebileceğiniz üzere cihazınızda root erişiminin sağlanmış olması gerekiyor çünkü olağan koşullarda WiFi şifresini içeren dosyaya ulaşılamıyor. Aynı ağa Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayarınız bağlıysa parolayı tespit etmenin çok daha kolay olduğunu belirtelim. Bir de Samsung’un güncel akıllı telefonlarında bu yöntemle WiFi şifresini öğrenmenin engellendiğini unutmayın. Şimdi sonraki sayfaya geçerek aşamaları görelim.

