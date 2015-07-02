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Merakla beklenen Apple Music servisi nihayet hayata geçirildi ve bu hizmet Google Play Music, Spotify, Deezer, Pandora gibi hayli sağlam rakiplerin yer aldığı arenada mücadele etmeye başladı. iPhone ve iPad’lerine iOS 8.4 sürümünü yükleyen; PC ve Mac’te ise iTunes programını güncelleyen kullanıcılar Apple Music aboneliği satın alarak hizmetten hemen faydalanmaya başlayabiliyor. İlk üç ay boyunca ücretsiz kullanılabilen Apple Music’te favori parçaları indirmek ve Wi-Fi ya da hücresel ağ bağlantısının olmadığı alanlarda çevrimdışı müzik dinlemek mümkün. Apple Music uygulamasında çevrimdışı müzik dinlemek için yapmanız gerekenler oldukça basit.

Apple Music: Çevrimdışı Müzik Dinlemek

1. Öncelikle Apple Music’i açın ve favori parça, oynatma listesi ya da albümlerinizden birisini görüntüleyin. Sağ alt kısımda yer alan ve üç noktadan oluşan simgeye dokunun.

2. Açılan menüde farklı seçeneklerin yer aldığını göreceksiniz. Aradığınız seçenek ise “Make available offline”. Butona dokunduğunuzda ilgili müzik indirilmeye başlanacaktır.

3. Çevrimdışı yürütme için kaydedilen müzik ya da albümün ön izleme görselinin sağ üst kısmında bir akıllı telefon simgesi belirecektir, bu simge o parça ya da albümün akıllı telefonunuzda depolandığını ifade ediyor.

4. Çevrimdışı dinlemek için kaydettiğiniz müzik, albüm ve yürütme listelerine Apple Music uygulamasındaki “For You” sekmesinden de ulaşabilirsiniz.

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