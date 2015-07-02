Son gÃ¼nlerdeÂ Samsung Galaxy S6 Edge aÃ§Ä±lmama sorunu ile ilgili Ã§eÅŸitli bilgiler bizlere ulaÅŸÄ±yor. Teknik bilgisi yÃ¼ksek kullanÄ±cÄ±lar riski gÃ¶ze alarak kritik yÃ¶ntemleri denese de Ã§oÄŸu kullanÄ±cÄ± ciddi meblaÄŸlar Ã¶deyerek satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± akÄ±llÄ± telefonunda haklÄ± olarak daha sorunsuz Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶ntemleri ile sonuca gitmeyi deniyor. Bir okuyucumuzun sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulabildik ama Android dÃ¼nyasÄ±nda sorunlar bir uygulama, sistemdeki bir hata, zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ veri / Ã¶nbellek ya da donanÄ±m bozulmalarÄ±ndan kaynaklanabiliyor. Yani sorunun nedenini tespit etmek ve Ã§Ã¶zmek Ã§ok kolay deÄŸil.Â Samsung Galaxy S6 Edge aÃ§Ä±lmama sorunu ile karÅŸÄ±laÅŸanlar bu Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ± deneyebilir.
Samsung Galaxy S6 Edge AÃ§Ä±lmama Sorunu ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼
1. AkÄ±llÄ± Telefonunuzu Åžarj Edin
BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar akÄ±llÄ± telefonda pil seviyesinin yeterli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek cihazÄ± ÅŸarj etmeyi unutuyor. Oysa Galaxy S6 Edge’in aÃ§Ä±lmamasÄ±na pilin tÃ¼kenmesi neden olabilir. Bu basit prosedÃ¼r problem hakkÄ±nda bilgi saÄŸlayabilir ve pilin boÅŸ olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Ekranda cihazÄ±n ÅŸarj olduÄŸuna dair simge belirmesi ve LED bildirim alanÄ±nÄ±n aktifleÅŸmesi sÃ¶z konusu olacaktÄ±r. CihazÄ±nÄ±z ÅŸarj olmaya baÅŸladÄ±ysa en azÄ±ndan ilk aÅŸamada bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸmazsÄ±nÄ±z. Bu tabloda akÄ±llÄ± telefona bir miktar ÅŸarj olabilmesi iÃ§in mÃ¼saade edin, en azÄ±ndan 10-15 dakika iÃ§in.
2. CihazÄ± AÃ§maya Ã‡alÄ±ÅŸÄ±n
AkÄ±llÄ± telefonunuzun bir sÃ¼re ÅŸarj olmasÄ±na izin verdikten sonra cihazÄ± aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Åžarj olma durumunda herhangi bir sorun gÃ¶rÃ¼nmese dahi aygÄ±t aÃ§Ä±lmayabilir. AkÄ±llÄ± telefonunuz aÃ§Ä±lmÄ±yorsa bir sonraki aÅŸamada yer alan adÄ±mlarÄ± takip edin.
24 YorumYORUM YAZ
Durduk yere kapandÄ± led Ä±sÄ±k mavÄ± ve samsung yazÄ±sÄ± yanÄ±p sÃ¶nÃ¼yor sarja koyuyorum sarj etmÄ±yor kapanmÄ±yor acÄ±lmÄ±yor kac saattir aynÄ±.
aynÄ± sorun bende de oldu dun gece Ã§Ã¶zÃ¼m bulabildin mi?
Ben telefonumu yapabildim aynÄ± anda hem aÃ§ma tuÅŸuna hemde ses azaltma tuÅŸuna defalarca bastÄ±m.Ve ÅŸuan Ã§alÄ±ÅŸÄ±r durumda.
http://akillitelefon.com/forum sayfasÄ±nda sorun bence.
Sen SÃ¼persiniz yaaa oldu valla CK teÅŸekkÃ¼r ederim
Sen sÃ¼persin seviyorum seni tskler
Biz de sizi seviyoruz Åžeyda hanÄ±m.
Slm benim s6 edge sarjdayken Ä±sÄ±ndÄ± kapandÄ± acÄ±lmÄ±yor 3 dÃ¶vmeyi aynÄ± anda bastÄ±m yine acÄ±lmÄ±yor
ekran aÃ§Ä±k ama dokunmatiÄŸi aÃ§amÄ±yorum ne mesajlarÄ± aÃ§abiliyorum nede aramalara bakamÄ±yorum lÃ¼tfen yardÄ±mcÄ± olurmusunuz
http://akillitelefon.com/forum forumda sorabilirsiniz.
Telefon aÃ§Ä±k ne mesajlarÄ± okuyabiliyorum nede ekranÄ± kaydÄ±rabiliyorum yanÄ° kÄ±saca dokunmatiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor lÃ¼tfen yardÄ±m edin
Hepsini denedim, aÃ§Ä±lmÄ±yor. Ekranda Samsung yazÄ±sÄ± var. Ve sÃ¼rekli bir titreÅŸim. YardÄ±m lÃ¼tfen
http://akillitelefon.com/forum sayfasÄ±na sorun isterseniz.
ses acma kapama tuÅŸuna birlikte bastÄ±m aÃ§Ä±ldÄ±.. teÅŸekkÃ¼rler……
ses azaltma ve aÃ§ma kapama tuÅŸuyla oldu :):) oley
TeÅŸekkÃ¼r ederim ben yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± denedim uyguladÄ±m oldu
son uygulama kendiliÄŸinden aÃ§Ä±lÄ±p kapanÄ±yo bu neyden kaynaklanabÄ±lir . kendÄ± kendine hareket ediyo
kapandi acilmiyor herseyi denedi, olmuyor yardim lutfen
http://akillitelefon.com/forum sayfasÄ±nda sorabilirsiniz.
Benim telefon hic birine cevap vermiyo kapandi acilmiyor
3.Maddede iÅŸe yaradÄ± Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r
Mucait bey cok tskler yardiminiz icin
Ã§ok saol mÃ¼cahit senin smylediÄŸini denedim oldu
yukarÄ±daki yÃ¶nlendirme eksik. ses kÄ±sma ve gÃ¼n tuÅŸuna 10 saniye basÄ±lÄ± tutunca aÃ§Ä±lÄ±yor.