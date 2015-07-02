Son gÃ¼nlerdeÂ Samsung Galaxy S6 Edge aÃ§Ä±lmama sorunu ile ilgili Ã§eÅŸitli bilgiler bizlere ulaÅŸÄ±yor. Teknik bilgisi yÃ¼ksek kullanÄ±cÄ±lar riski gÃ¶ze alarak kritik yÃ¶ntemleri denese de Ã§oÄŸu kullanÄ±cÄ± ciddi meblaÄŸlar Ã¶deyerek satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± akÄ±llÄ± telefonunda haklÄ± olarak daha sorunsuz Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶ntemleri ile sonuca gitmeyi deniyor. Bir okuyucumuzun sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulabildik ama Android dÃ¼nyasÄ±nda sorunlar bir uygulama, sistemdeki bir hata, zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ veri / Ã¶nbellek ya da donanÄ±m bozulmalarÄ±ndan kaynaklanabiliyor. Yani sorunun nedenini tespit etmek ve Ã§Ã¶zmek Ã§ok kolay deÄŸil.Â Samsung Galaxy S6 Edge aÃ§Ä±lmama sorunu ile karÅŸÄ±laÅŸanlar bu Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ± deneyebilir.

Samsung Galaxy S6 Edge AÃ§Ä±lmama Sorunu ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

1. AkÄ±llÄ± Telefonunuzu Åžarj Edin

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar akÄ±llÄ± telefonda pil seviyesinin yeterli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek cihazÄ± ÅŸarj etmeyi unutuyor. Oysa Galaxy S6 Edge’in aÃ§Ä±lmamasÄ±na pilin tÃ¼kenmesi neden olabilir. Bu basit prosedÃ¼r problem hakkÄ±nda bilgi saÄŸlayabilir ve pilin boÅŸ olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Ekranda cihazÄ±n ÅŸarj olduÄŸuna dair simge belirmesi ve LED bildirim alanÄ±nÄ±n aktifleÅŸmesi sÃ¶z konusu olacaktÄ±r. CihazÄ±nÄ±z ÅŸarj olmaya baÅŸladÄ±ysa en azÄ±ndan ilk aÅŸamada bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸmazsÄ±nÄ±z. Bu tabloda akÄ±llÄ± telefona bir miktar ÅŸarj olabilmesi iÃ§in mÃ¼saade edin, en azÄ±ndan 10-15 dakika iÃ§in.

2. CihazÄ± AÃ§maya Ã‡alÄ±ÅŸÄ±n

AkÄ±llÄ± telefonunuzun bir sÃ¼re ÅŸarj olmasÄ±na izin verdikten sonra cihazÄ± aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Åžarj olma durumunda herhangi bir sorun gÃ¶rÃ¼nmese dahi aygÄ±t aÃ§Ä±lmayabilir. AkÄ±llÄ± telefonunuz aÃ§Ä±lmÄ±yorsa bir sonraki aÅŸamada yer alan adÄ±mlarÄ± takip edin.