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Akıllı telefonlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bu yetenekli cihazlarımıza dosya kopyalamak için eskiden daha çok USB data kablolarını ya da Bluetooth bağlantısını kullanıyorduk. Ancak bu geleneksel yollardan Bluetooth aktarımı hayli yavaş gerçekleştiriyor, USB data kablosu da her zaman için pratik bir çözüm değil. Peki Android telefon ve bilgisayar arasında kablosuz dosya aktarımı için sürükle bırak yöntemini destekleyen uygulamalara ne dersiniz? Akıllı telefon ve PC arasında büyük boyutlu dosyaları Wi-Fi bağlantısı üzerinden transfer etmek mümkün. Bu yazımızda Android telefon ve bilgisayar arasında kablosuz dosya aktarımı için kullanabileceğiniz en başarılı beş ücretsiz uygulamayı tanıtacağız.

Android Telefon ve Bilgisayar Arasında Kablosuz Dosya Aktarımı

AirDroid Android işletim sistemli akıllı telefon ve bilgisayar arasında veri aktarımı gerçekleştirmek için kullanılan en popüler uygulamalardan birisi konumunda. Araç ile Android cihazınıza Windows, Mac sistemler ya da Web arayüzü üzerinden erişebilir ve cihazlar arasında kablosuz dosya aktarımı gerçekleştirebilirsiniz. Arayüzde dosya aktarımı yapmak oldukça kolay. Transfer etmek istediğiniz dosyaları sürükle – bırak yöntemiyle Android telefonunuza gönderebiliyorsunuz.



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