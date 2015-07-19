Apple iPhone’da klavye sesini kapatmak isteyen kullanıcılara yardımcı olanak küçük bir ipucu vermek istedik. iOS 9 Beta sürümünü farklı bir cihazla test edip tekrar iPhone’da iOS 8.4 versiyonuna geri dönen kullanıcıların dikkatini çeken en önemli unsurlardan birisi klavye tuşlarına basarken çıkarılan sesler ve bu seslerin aslında ne kadar rahatsız edici olduğunun fark edilmesi. Neyse ki iPhone’da klavye sesini kapatmak oldukça kolay.

iPhone: Klavye Sesini Kapatmak

iPhone’da klavye sesini devre dışı bırakmak için öncelikle uygulamaların yer aldığı arayüzden “Settings” – “Ayarlar” menüsüne erişin. Burada “Sounds” – “Sesler” seçeneğine dokunun. “Keyboards Clicks” – “Klavye tıklamaları” seçeneğine dokunarak devre dışı bırakın. Aşamaları ekran görüntüsünden de kolayca anlayabilirsiniz.

Ek olarak klavye sesinden rahatsız oluyorsanız kilit ekranı sesini de kapatmak isteyebilirsiniz. Bunun için “Lock Sounds” seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli olacaktır.