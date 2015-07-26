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Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda kullanıcı profili görselini değiştirmek mi istiyorsunuz? Profil görselini değiştirmek elbette mümkün, hatta kullanıcı adı da değiştirilebiliyor. İşleme geçmeden önce her zaman için görmek istediğiniz bir fotoğrafı seçmenizi öneriyoruz. Biz aşamaları stok Android işletim sistemli akıllı telefon üzerinden anlattık, farklı üreticilerin cihazlarında arayüz farkları nedeniyle aşamalar biraz değişik olabilir.

Android: Kullanıcı Profili Görselini Değiştirmek

Android’de kullanıcı profili görselini değiştirmek için ana ekrandayken bildirim çubuğunu çekin. Ardından sağ üst kısımda bulunan mavi renkli simgeye iki defa dokunarak Users menüsünü açın. Aktif olarak kullandığınız profilin seçili olduğundan emin olun. “More Settings” butonuna dokunun.

Users & Profiles menüsüne eriştiğinizde kullanıcı adının solunda yer alan mavi simgeye dokunun. “Profile info” penceresi karşınıza geldiğinde mavi simgeye tekrar dokunun, “Take photo” ile yeni bir fotoğraf çekebilir ya da “Choose photo from Gallery” ile galeride yer alan bir görseli seçebilirsiniz.

Yeni fotoğraf çektikten ya da galerinden bir görsel belirledikten sonra dilerseniz kutucuktan kullanıcı adını değiştirebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda “OK” butonuna dokunun.

Ve yeni kullanıcı profili görseliniz hazır!





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