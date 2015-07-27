General Mobile 4G Teknik Özellikleri

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General Mobile, 2013 yılında satışa sunduğu Discovery modeliyle büyük bir marka imajı yaratmıştı. 2 milyona yakın satışıyla Türkiye’de en fazla satılan akıllı telefon markaları arasına giren General Mobile’ın Google ile yaptığı anlaşmanın ilk meyvesi olan General Mobile 4G, Android One ile yazılım bakımından en günceli olma iddiası taşıyor.

General Mobile 4G;

HD çözünürlük (720×1080 piksel) ve 294 PPI piksel yoğunluğuna sahip, Gorilla Glass 4 ile korunan 5 inç IPS dokunmatik ekrana,

ve 294 PPI piksel yoğunluğuna sahip, ile korunan IPS dokunmatik ekrana, 1.2 GHz hızında, 4 çekirdekli 64-bit Qualcomm Snapdragon 410 işlemciye ve Adreno 306 grafik arabirimine,

hızında, 4 çekirdekli 64-bit işlemciye ve Adreno 306 grafik arabirimine, 2 GB RAM ve 16 GB MicroSD kart ile arttırılabilir bir dahili hafızaya ,

ve MicroSD kart ile arttırılabilir bir , Tek/Çift SIM kart yuvası ve 64 GB destekleyen MicroSD kart yuvasına,

4G , Bluetooth 4.0, GPS ve bildirim ışığına ,

, Bluetooth 4.0, GPS ve , Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot ve microUSB 2.0 girişine,

Çift LED flaş a sahip, 1080P’de 30fps video kaydında bulunabilen 13 MP arka ve 5 MP ön kamera ya

a sahip, 1080P’de 30fps video kaydında bulunabilen ya 2500 mAh gücünde değiştirilebilir batarya ya,

gücünde ya, Kafada 0.288 W/KG SAR değeri ne,

ne, Saf arayüzlü Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemine sahip. Ayrıca Google’ın cihaza 2 yıl güncelleme garantisi verdiğini de hatırlatalım.

General Mobile 4G, genellikle orta sınıf akıllı telefonların temel özelliklerine sahip olan bir cihaz. Fakat bu cihazın Android One programı dahilinde bulunması ve güncellemeleri doğrudan Google‘ın veriyor olması onu rakiplerinden ayıran en büyük etmen. Cihazın tek eksik kalan etmeni ise kapasitif tuşlar yerine sanal tuşların tercih edilmesi. Bu konuda da Android One platformuna sahip bütün telefonların sanal tuşa sahip olması bir gerekçe olarak kabul edilebilir.

Bu başlık altında teknik özelliklerini değerlendirdiğimiz General Mobile 4G‘nin diğer özelliklerini incelemeye devam edeceğiz.



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