General Mobile 4G Teknik Özellikleri

General Mobile, 2013 yılında satışa sunduğu Discovery modeliyle büyük bir marka imajı yaratmıştı. 2 milyona yakın satışıyla Türkiye’de en fazla satılan akıllı telefon markaları arasına giren General Mobile’ın Google ile yaptığı anlaşmanın ilk meyvesi olan General Mobile 4G, Android One ile yazılım bakımından en günceli olma iddiası taşıyor.
General Mobile 4G;
- HD çözünürlük (720×1080 piksel) ve 294 PPI piksel yoğunluğuna sahip, Gorilla Glass 4 ile korunan 5 inç IPS dokunmatik ekrana,
- 1.2 GHz hızında, 4 çekirdekli 64-bit Qualcomm Snapdragon 410 işlemciye ve Adreno 306 grafik arabirimine,
- 2 GB RAM ve 16 GB MicroSD kart ile arttırılabilir bir dahili hafızaya,
- Tek/Çift SIM kart yuvası ve 64 GB destekleyen MicroSD kart yuvasına,
- 4G, Bluetooth 4.0, GPS ve bildirim ışığına,
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot ve microUSB 2.0 girişine,
- Çift LED flaşa sahip, 1080P’de 30fps video kaydında bulunabilen 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya
- 2500 mAh gücünde değiştirilebilir bataryaya,
- Kafada 0.288 W/KG SAR değerine,
- Saf arayüzlü Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemine sahip. Ayrıca Google’ın cihaza 2 yıl güncelleme garantisi verdiğini de hatırlatalım.
General Mobile 4G, genellikle orta sınıf akıllı telefonların temel özelliklerine sahip olan bir cihaz. Fakat bu cihazın Android One programı dahilinde bulunması ve güncellemeleri doğrudan Google‘ın veriyor olması onu rakiplerinden ayıran en büyük etmen. Cihazın tek eksik kalan etmeni ise kapasitif tuşlar yerine sanal tuşların tercih edilmesi. Bu konuda da Android One platformuna sahip bütün telefonların sanal tuşa sahip olması bir gerekçe olarak kabul edilebilir.
Bu başlık altında teknik özelliklerini değerlendirdiğimiz General Mobile 4G‘nin diğer özelliklerini incelemeye devam edeceğiz.
2 YorumYORUM YAZ
General 5 zıp dosyalarını acamiyor
Play Store dan Zıp dosyasını açması için uygulama indirmeyi denedinizmi ?