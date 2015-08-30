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En iyi Android pil tasarrufu uygulamaları ile karşınızdayız. Akıllı telefonlarımızın bileşenleri son yıllarda hızla güçleniyor. Daha iyi ekranlar, yüksek performanslı işlemciler ve müthiş kameralar sunuluyor ancak pil ömrü konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedilebilmiş değil. Üst düzey akıllı telefonlarda yüksek kapasiteli piller görsek de pil ömrü yine istenilen seviyelere ulaşamıyor. Bu nedenle pil ömrünü uzatmak için çeşitli önlemler almak gerekiyor. Pil tasarrufu sağlayan uygulamalar ile pil seviyesinin hızla düşmesinin önüne geçilebiliyor. Dilerseniz en iyi Android pil tasarrufu uygulamaları nelermiş hep birlikte görelim.

En İyi Android Pil Tasarrufu Uygulamaları

DU Battery Saver Android işletim sistemli akıllı telefonlarda en çok kullanılan pil tasarrufu uygulamalarından birisi konumunda. Ücretsiz yüklenebilen araç ile daha uzun pil ömrü değerlerine ulaşılabiliyor. Android akıllı telefon ve tabletlerde pil ömrü % 50’ye varan oranlarda arttırılabiliyor. Uygulamada akıllı ön tanımlı pil yönetimi modları, tek dokunuşla kontrol olanağı, sağlıklı şarj özelliği, pil sorunlarının çözümü ve pil ömrünü arttırmaya yönelik çeşitli ipuçları var.



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