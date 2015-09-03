Samsung Galaxy Grand Prime Android 5.1.1 Lollipop Güncellemesi

Android 5.1.1 Lollipop güncellemesini ilk olarak alan Samsung Galaxy Grand Prime varyantı ABD’li operatör Verizon’un SM-G830P modeliydi, bugün standart Amerikan modeli olan SM-G830W da güncellemeyi almaya başladı. Güncelleme ilk olarak Kanadalı kullanıcılar erişebiliyor. 590 MB boyutundaki güncelleme hem OTA hem de Kies yazılımı aracılığıyla yüklenebilmekte. Beklemek istemeyen sabırsız kullanıcılar buradan paketi indirip Odin programı aracılığıyla kurulum gerçekleştirebilir.
G530W ve G530P modelleri son Android versiyonuna erişmiş vaziyette iken G530F ve G530BP (TV) sahipleri hala Android 5.0 Lollipop güncellemesi için bekleyişte. Bu modellerin ne zaman güncelleme alacağı konusunda maalesef bir bilgiye sahip değiliz.
GÜNCELLEME:
Yorumlarda emreselma arkadaşımızın belirttiğine göre güncelleme telefonlara gönderilmeye başlanmış.
Arkadaşlar kaç aydır bu güncellemeyi bekliyordum bugün ayarlar bölümünden yazılım güncellemeyi bastım baktım gelmiş güncel kendi telefonum sizlerde bu bakın
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95 YorumYORUM YAZ
Hey, thanks for the post.Really thank you! Really Cool. ceaddkgeegddbegd
Bana gelmedi ni ye
Bende de 5.0.2de kaldi yukselmiyo telim grand prime ne zaman gelir?ara sira yavasliyo tel gelir diyorum ama yok
5.0.2 ‘de kaldı. Ne zaman yükselir? Ya da ne zaman Kanada dışına çıkacak bu güncelleme?
SM-530FQ telefona THL (Tailand) 5.0.2 sürümünü yükledim. Gerçekten mükemmel. Tek sorun bir türlü türkçe yapamadım. Yukarda yazılanları okuduğumda arkadaşın biri google playden türkçe yapabilirsiniz demiş. Türkçe nasıl yapılıyor biri anlatabilirse çok sevinirim. Şimdiden tesekkurler. kendinize iyi bakın.
mayıs ayında da gelen güncelleme yine geldi yine güncelliyorum..yapacaksanız şu uazılım güncellemesini taksit taksit yapmayın bi zahmet birden yapın
Ayarlarda nerde guncelleme?
Depolama alanı çok azaldı mi memnun musunuz ben emin olamadım
Ben telefona root atmıştım ama kaldırdım o yüzden telefondan güncelliyemiyorum odin ile yapmaya calıstım aboot.mnd orda takılı kaldı bir türlü orluyor telefonumun modeli SM-G530FQ yardımcı olurmusnuz
Meraba arkadaşlar güncellemeyle birlikte bildirim ve ikonlar şık bir görünüm kazandı fakat batarya performasım mahvolmuş durumda gün içersinde 3-4 defa şarj etmeye başladım bana kalırsa aksiyon aramanın alemi yok yükseltmesenizde olur.
evet
Miray sammobile sitesinden g530f modelini bul 5.02 turkiye olani indir bilgisayara odinle kur acilir sarjinda yuzde 50 den fazla olsun ..nasil kurulacagini youtubeden ogrenebilirsin
yaptım fakat yine olmadı
Odin’niz battsın inşallah amin
güncelleme geldi fakat telefon açılmıyor ne yapmam gerektiği hakkında fikriniz var mı ?
Guncelleme yuklendikten sonra mi acilmiyor?
evet
Miray root kaldirldiktansonratelefona yeniden orijinal yazilim atmak izin telefoncuya götür 20 liraya atarlar
Arkadaşlar kaç aydır bu güncellemeyi bekliyordum bugün ayarlar bölümünden yazılım güncellemeyi bastım baktım gelmiş güncel kendi telefonum sizlerde bu bakın
Ayarlara baktim ama yazilim guncelle yazmiyor nasil yapabilirim
arkadaşlar telefon modeliniz SM-G530FQ ise hiç boşuna istanbul pazarlamanın güncellemesini beklemeyin geçen sene mayıs ayında duyurulan güncellemeyi hala vermediler fakat bir önceki arkadaşın da dediği gibi resmi olarak 5.0.2 geldi. samsung.youmobile.org dan indirip odin ile kurdum (dosya 760mb falandı ve indirdikten sonraki kurulumu 5 dakika sürdü). şuan SM-G530FQ model telefonum 5.0.2 ve 4.4.4 e göre biraz daha iyi, kasmalar yok denecek dereceye düşmüş onun dışında ufak tefek güncellemeler falan gayet güzel tavsiye ederim. iyi günler
hocam kolay gelsin. bu güncelleme banada geldi ama güncellemiyor hata veriyor smart switch ile güncelleyin diyor onunla deniyorum telefonunuz desteklemiyor. kies ile deniyorum yine aynı hata ne yapacağımı şaşırdım
akillitelefon.com/forum sayfamızda konu açar mısınız? Yardımcı olalım.
Arkadaşlar grand prime G530FQ güncelleme gelmiş diyorsunuz nasıl yapabilirim yardimci olur musunuz
samsung sagolsun oyle bi guncelleme yapmis ki hicbir telefona gelmemis. resmi olarak 5.0.2 geldi ve guncel yazilimlar listesinde gorebilirsin.gelelim esas meseleye.OTA uzerinden bakinca zaten guncel diyo.Kies 3 uzerinden deneyin diyolar orda da ayni sekilde guncel diyo. bu seferde servise gidin onlar yuklesinler diyolar.”samsung pismanliktir” demekten baska bi caremiz kalmiyo. tavsiyem garanti belgeni ve faturani al en yakin samsung servise gotur lollipop (5.0.2) yaparlar belki.
Hocam şimdi biz stock romla 5.0.2 ye yükselttiğimiz bu cihazı nasıl root edeceğiz acaba ?
Ben kaç aydır bekliyom hala gelmedi güncelleme
5.0.2 güncellemesi geldi bayağıdır var yani ama 5.1.1 güncellemesi gelmedi o çok iyi bir güncelleme ama gelecek mi belli değil
5.0.2 güncellemesi sana geldiyse şanslısın daha gelmeyen çok kişi var. Sanırım sırayla geliyor ayrıca 5.1.1 güncellemesi hiçte iyi bir güncelleme değil 5.0.2 daha iyi bırak gelmesin 5.1.1
Yanlış anladın. Ben beklemedim normal olarak gelmesini. Türkiye rom unu indirdim kurdum o anlamda dedim. Var anlamında.
Ve bu arada 5.1.1 süper bir güncelleme
5.0.2 guncellemesi 5.1.1den daha verimli ve daha hatasız bir guncellemedir.ayrica ilk defa bir android surumu ust olmasina ragmen bi altindaki guncellemeden yavas kaldigi android surumudur 5.1.1.birde ben orda yanlis anlamadim yazdigindan o anlasiliyodu
Benim telefon aynısı geçen belki güncelleme geldi diye bi baktın 5.0.2 gelmiş ben bi halay kullanıcılar bi bakın bence daha önce uyarı geldi sonra hafıza boşalttım 15 dakia da işim bitti
Direk İndir SM-G530FQ Lollipop (Android 5.0.2
https://dl.samsung-firmware.org/1b0cc8753c56688a/d8ec98a9dedd673800e9e2b9f22c8f1532a35baa4302c1dcf7ae68d55377db828b6c9e15f9d054425a703156733c53879e
9c3cf37250d8ba2daac5b2141e58f58b2f63f83703ed055cfc14221b65cbe856cb54e33539b56afc7019c1ddb7457
74b64cd42d16368c44b91cf465022ea4ddf433397eb0a824a88c7d989c72dbc7e/TUR-G530FXXU1APC5-20160326073802.zip
bizim amacimiz rom atarak degil kendisi gelsinde guncelleyelim ayrica o siteler samsunga bagli siteler degil
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530FQ Lollipop (Android 5.0.2) kendi sitesinden indirin
http://samsung-updates.com/details/64414//SM-G530FQ/TUR/G530FXXU1APC5.html
SM-G530FQ serisine Lollipop (Android 5.0.2) gelmiş gözüküyor rom atmanıza gerek yok OTA veya Kies üzerinden yükleyebilirsiniz.
KİES yükledim ama güncelleme yok ne zaman gelecek artık gelsin çok yavaş telefon
kies veya smart switch ile dene ikisinde de yoksa garanti belgeni alıp servise git onlar yüklesinler.Çünkü şu anda SM-G530FQ model telefonlara 5.0.2 resmi olarak geldi.Belki sırayla geliyodur ama dediğim gibi gelmediyse garanti belgeni alıp servise git veya ben bilene sorucam diyosan buyur burdan sorabilirsin (aynı şeyi söyliceklerdir ama şansını dene ):
http://livechat.support.samsung.com/CUSTOMER/TR
Benim telefonda turkcell di güncelleme yaptın.çok memnunum encokta turkcellin bütün salak uygulamaları gittiğine…emeği geçen herkese teşekkürler…
Hele o açılıştaki logosu yok muydu, telefonu saklıyordum 🙂
Benim telefonum grand prime g531h simdi ben buna bu fQ surumu yuklersem bisey olur muu
bilgi için teşekkür ederim
Dedecan room atınca garanti gidiyomu öyle bi anlatıyonki şuan yapmak için içim içimi yiyo
Kesinlikle gider, ama değer, umurumda değil garanti 🙂
Sende turkcelldenmi aldın yoksa baska bi yerdenmi ?
Evet Turkcell 🙂
Peki bizim telefonlara ne zman kendiliginden güncellleme gelir ben anlattıklarınızı yapamıyorum 🙁
Selam,
Eğer telefonunuz kodu SM-G530FQ ise buradan indirebilirsiniz; http://www.sammobile.com/firmwares/download/68970/G530FXXU1APC5_G530FQTUR1APC2_TUR/
Peki indirdikten sonra başka bir işlem gerekli mi.
Kuracaksınız.
Odin ile mi yine
Teşekkür ederim
Sevgili admin, sana yılın bomba haberini ilk ben veriyorum 🙂 Samsung Grand Prime SM-G530FQ modeli için lollipop güncellemesi çıktı. İlk kez Türkiye’de akillitelefon.com’da… Link: http://www.sammobile.com/firmwares/download/68970/G530FXXU1APC5_G530FQTUR1APC2_TUR/
hocam bunda kasma olmaz dimi thailand romundan bi farkı yoktur dimi bunun
Olmaz
Arkadaşlar çok ciddi söylüyorum.. telefonu lolipop yaptıktan sonra ömrüne 5 yıl daha kattım hissediyorum… lolipop ve kitkat arasında çok fark var. ne donma sorunu kaldı ne birşey… menü geçişleri.. sayfa geçişleri süper hızlı oldu. Telefon ayrı bi manyak oldu.. kesinlikle güncellemeyi yapabiliyorsanız yapın… hiç bişe yapamıyorsanız bu bağlantıyı 》 http://www.sammobile.com/firmwares/download/67196/G530FXXU1APB1_G530FOLB1APB1_THL/ telefoncuya verin o indirip kursun telefonunuza.. verdiğiniz emeğe değer.. düşünün kaçdır yorum atıyorum… isterimki hepiniz bu hıza kavuşun…
Yaptığınız bu işlemden sonra telefonunuz zarar görürse sorumluluk kabul etmiyorum, bende sizin gibi yorumlardan bakıp nasıl yapılabileceğini öğrendim. Yaptım ve oldu. Tekrar söylüyorum, sorumluluk kabul etmiyorum, internetten derlenmiş bilgilerdir.
Hangi ülke den indirdin tunusia var ordan indiriyimmi yada ülke farkediyo mu sonuçta diller arası türkçe yok mu
Bunu indir >> http://www.sammobile.com/firmwares/download/67196/G530FXXU1APB1_G530FOLB1APB1_THL/
Bende Yükledim Memnunum Acaba G530FQ için gelirmi bilginiz varmı?
Geldi zaten >>> http://akillitelefon.com/forum/discussion/10/samsung-galaxy-grand-prime-android-5-1-1-lollipop-guencellemesi
bedir erdem’in verdiği linktek root u sorunsuz kurdum, çok teşekkürler Bedir. Telefonun lollipop olduğuna inanamıyorum şuan 🙂
link teki dosyayı indirdim lakin telefon a nasıl yükleyecem sorun oldu . bi yardım etseniz
Odin programı ile kurmanız gerekiyor. Youtube üstünde odin ile nasıl root atılır önce onu öğrenin, grand prime içinde aynı yolu izleyin. Bakın ekran görüntüsü atıyorum… 》》》http://i.hizliresim.com/Wk8E7Q.jpg
roomu yükledikten sonra model numarasıda değişti, normalde telefon G530FQ modeliydi.
Eyvallah sağolun.
Emrullah yılmaz kurmak için root gerekiyormu arkadaslar lütfen kuranlar bana vatsaptan yardımcı olsun 05342508903
arkadaşlar ben yaptım G530FQ kullanıcısıyım ama F serisine gelen güncellemi kurdum oldu 5.0.2 sürüm oldu
Tam olarak nerden indirdin o root u yazar mısın Emrullah.
KARDEŞ f serisi güncelemesini nasıl bulacaz
Forum üzerinden devam edebiliriz.
http://akillitelefon.com/forum/discussion/10/samsung-galaxy-grand-prime-android-5-1-1-lollipop-guencellemesi
Arkadaşlar Samsung Grand Prime SM-G530FQ modeline Android 5.1.1 güncellemesi gelmesi için imza kampanyası başlatıldı. Destek olalım, sadece 1 dakikanızı ayıracaksınız. İlgili kampanya ilgili kişilere sunulacak. >> https://goo.gl/5VYN1Y
Spnradan telefonu sifirlasak sorun cikarmi
Arkadaslar indirp nasil yuklerim bide dosya kac mb ?
Kaan sammobilden arama bolumune g530f yaz cikacak 5.0.2 tailand surumu ama turkce dil yok onuda google playdan indirip turkce yapabiliyorsun….seymur onu kurma bence yuklemez zaten
Samsung Galaxy Grand Prıme SM-G530FQ Kullanan Arkadaşlar Sammobile Sitesinden Tayland Ülkesine Ait Olan Romu İndirin Odin3 Sayesinde Telefonunza kurabilirsiniz bende öyle yaptım aylardır bekliyordum kurtuldum sonunda yalnız tayland ülkesine gelen romda türkçe dil yok romu yüklemeden diliniz türkçe olsun türkçe dilin üzerine kurun romu 😀
5.0.2 Lolipop Android
ben denedim system de kaldı 1 saaten fazla ama yüklemedi
Reis banada yardimci olur musun nasil yaptin?
bende G530H basqa modelin surumunu kursam bisey oluyrmu?
Arkadaslar G530F lollipop 5.02 geldi sammobilden indirip odin ile kurabilirsiniz hayirli olsun
ben bulamadım hayla 4.4.4 kitkat sürümü var !!!
Kaan al sana link
http://www.sammobile.com/firmwares/download/67196/G530FXXU1APB1_G530FOLB1APB1_THL/
Merhaba. Ben telefonumu türkiye de aldim model numarası g530h. Bu modele lollipop guncellemesi gelecek mi?
Samsung grand prime sm-g531h android 6.0.1 surumu geldimi. Azerbaycan- Baki.
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530FQ Modelinin5.0 romu varmı 1 aya yaklaşık arıyorum odin ile yüklemek istiyorum s3 bile 5.0 olmuşken grand prime 4.4.4. kitkat yani
Dostum benim telefonumda SM-530FQ . FQ serisi sadece Türkiye’de satışa sunuldu ve güncelleme gelmeyecek. O yüzen ben SamMobile’den F serisi için olan herhangi bir 5.0 rom’u indirip Odin üzerinden kurdum aylardır kullanıyorum hiç bir sıkıntı yaşamadım aksine telefon gayet hızlı ve seri 🙂
bende kurmaya çalışıyorumda yükleniyor ama system de kaldı 1 saat oldu hala aynı yerde ?
Oguz f serisi icin derken mesela grand prime f serilerindenmi yoksa baska modelde oluyirmu
yok olmuyo denedim oğuz eyer sen yaptıysan konuyu bizlede paylaşta yapabilelim
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530FQ Modeline Ne zaman Gelecek Lolipop Veya Gelemeyecekse Başk Ülkenin Lolipop Romunu Atabilir Miyim Bi sorun olurmu Lütfen Yardım Edin…
Benim telefonumun markasida aynı kaç aydır o surumun gelmesini belli yorum ama gelmiyor en sonunda telefonu degistircem.
Buse hanim. Siz telefonunuza http://www.sammobile.com sitesinden surumumunu bulub, guncelleme yapa bilirsiniz. Bilgisayarla girin su siteye ve firmware bolmesini tiklayib, telefon modelini yazib guncelleme yapa bilirsiniz.
Benim telefonumun markasida aynı kaç aydır o surumun gelmesini bekliyorum ama gelmiyor en sonunda telefonu degistircem.
G530F lollipop 5.02 geldi sammobilden indirip odin ile kurabilirsin hayirli olsun
Kardeşim peki hangi ülkenin rom unu attın
Suudi Arabistan olur mu indirsem sen ne kullandın?
ayn kanpanya başlatak bu modelede gelsin…