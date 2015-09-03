Samsung Galaxy Grand Prime Android 5.1.1 Lollipop Güncellemesi

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Android 5.1.1 Lollipop güncellemesini ilk olarak alan Samsung Galaxy Grand Prime varyantı ABD’li operatör Verizon’un SM-G830P modeliydi, bugün standart Amerikan modeli olan SM-G830W da güncellemeyi almaya başladı. Güncelleme ilk olarak Kanadalı kullanıcılar erişebiliyor. 590 MB boyutundaki güncelleme hem OTA hem de Kies yazılımı aracılığıyla yüklenebilmekte. Beklemek istemeyen sabırsız kullanıcılar buradan paketi indirip Odin programı aracılığıyla kurulum gerçekleştirebilir.

G530W ve G530P modelleri son Android versiyonuna erişmiş vaziyette iken G530F ve G530BP (TV) sahipleri hala Android 5.0 Lollipop güncellemesi için bekleyişte. Bu modellerin ne zaman güncelleme alacağı konusunda maalesef bir bilgiye sahip değiliz.

GÜNCELLEME:

Yorumlarda emreselma arkadaşımızın belirttiğine göre güncelleme telefonlara gönderilmeye başlanmış.

Arkadaşlar kaç aydır bu güncellemeyi bekliyordum bugün ayarlar bölümünden yazılım güncellemeyi bastım baktım gelmiş güncel kendi telefonum sizlerde bu bakın

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