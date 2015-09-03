Samsung Galaxy Grand Prime Android 5.1.1 Lollipop Güncellemesi

⁠⁠⁠


Android 5.1.1 Lollipop güncellemesini ilk olarak alan Samsung Galaxy Grand Prime varyantı ABD’li operatör Verizon’un SM-G830P modeliydi, bugün standart Amerikan modeli olan SM-G830W da güncellemeyi almaya başladı. Güncelleme ilk olarak Kanadalı kullanıcılar erişebiliyor. 590 MB boyutundaki güncelleme hem OTA hem de Kies yazılımı aracılığıyla yüklenebilmekte. Beklemek istemeyen sabırsız kullanıcılar buradan  paketi indirip Odin programı aracılığıyla kurulum gerçekleştirebilir.

G530W ve G530P modelleri son Android versiyonuna erişmiş vaziyette iken G530F ve G530BP (TV) sahipleri hala Android 5.0 Lollipop güncellemesi için bekleyişte. Bu modellerin ne zaman güncelleme alacağı konusunda maalesef bir bilgiye sahip değiliz.

GÜNCELLEME: 

Yorumlarda emreselma arkadaşımızın belirttiğine göre güncelleme telefonlara gönderilmeye başlanmış. 

Arkadaşlar kaç aydır bu güncellemeyi bekliyordum bugün ayarlar bölümünden yazılım güncellemeyi bastım baktım gelmiş güncel kendi telefonum sizlerde bu bakın

KONUYLA İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN FORUM SAYFAMIZA BEKLERİZ!

⁠⁠⁠


[Toplam:300    Ortalama:2.6/5]

95 Yorum

YORUM YAZ

  5. SM-530FQ telefona THL (Tailand) 5.0.2 sürümünü yükledim. Gerçekten mükemmel. Tek sorun bir türlü türkçe yapamadım. Yukarda yazılanları okuduğumda arkadaşın biri google playden türkçe yapabilirsiniz demiş. Türkçe nasıl yapılıyor biri anlatabilirse çok sevinirim. Şimdiden tesekkurler. kendinize iyi bakın.

    Cevapla

  6. mayıs ayında da gelen güncelleme yine geldi yine güncelliyorum..yapacaksanız şu uazılım güncellemesini taksit taksit yapmayın bi zahmet birden yapın

    Cevapla

  9. Ben telefona root atmıştım ama kaldırdım o yüzden telefondan güncelliyemiyorum odin ile yapmaya calıstım aboot.mnd orda takılı kaldı bir türlü orluyor telefonumun modeli SM-G530FQ yardımcı olurmusnuz

    Cevapla

  10. Meraba arkadaşlar güncellemeyle birlikte bildirim ve ikonlar şık bir görünüm kazandı fakat batarya performasım mahvolmuş durumda gün içersinde 3-4 defa şarj etmeye başladım bana kalırsa aksiyon aramanın alemi yok yükseltmesenizde olur.

    Cevapla

  13. Arkadaşlar kaç aydır bu güncellemeyi bekliyordum bugün ayarlar bölümünden yazılım güncellemeyi bastım baktım gelmiş güncel kendi telefonum sizlerde bu bakın

    Cevapla

  14. arkadaşlar telefon modeliniz SM-G530FQ ise hiç boşuna istanbul pazarlamanın güncellemesini beklemeyin geçen sene mayıs ayında duyurulan güncellemeyi hala vermediler fakat bir önceki arkadaşın da dediği gibi resmi olarak 5.0.2 geldi. samsung.youmobile.org dan indirip odin ile kurdum (dosya 760mb falandı ve indirdikten sonraki kurulumu 5 dakika sürdü). şuan SM-G530FQ model telefonum 5.0.2 ve 4.4.4 e göre biraz daha iyi, kasmalar yok denecek dereceye düşmüş onun dışında ufak tefek güncellemeler falan gayet güzel tavsiye ederim. iyi günler

    Cevapla

    • samsung sagolsun oyle bi guncelleme yapmis ki hicbir telefona gelmemis. resmi olarak 5.0.2 geldi ve guncel yazilimlar listesinde gorebilirsin.gelelim esas meseleye.OTA uzerinden bakinca zaten guncel diyo.Kies 3 uzerinden deneyin diyolar orda da ayni sekilde guncel diyo. bu seferde servise gidin onlar yuklesinler diyolar.”samsung pismanliktir” demekten baska bi caremiz kalmiyo. tavsiyem garanti belgeni ve faturani al en yakin samsung servise gotur lollipop (5.0.2) yaparlar belki.

      Cevapla

    • 5.0.2 güncellemesi geldi bayağıdır var yani ama 5.1.1 güncellemesi gelmedi o çok iyi bir güncelleme ama gelecek mi belli değil

      Cevapla

      • 5.0.2 güncellemesi sana geldiyse şanslısın daha gelmeyen çok kişi var. Sanırım sırayla geliyor ayrıca 5.1.1 güncellemesi hiçte iyi bir güncelleme değil 5.0.2 daha iyi bırak gelmesin 5.1.1

        Cevapla

        • Yanlış anladın. Ben beklemedim normal olarak gelmesini. Türkiye rom unu indirdim kurdum o anlamda dedim. Var anlamında.
          Ve bu arada 5.1.1 süper bir güncelleme

          Cevapla

          • 5.0.2 guncellemesi 5.1.1den daha verimli ve daha hatasız bir guncellemedir.ayrica ilk defa bir android surumu ust olmasina ragmen bi altindaki guncellemeden yavas kaldigi android surumudur 5.1.1.birde ben orda yanlis anlamadim yazdigindan o anlasiliyodu

      • Benim telefon aynısı geçen belki güncelleme geldi diye bi baktın 5.0.2 gelmiş ben bi halay kullanıcılar bi bakın bence daha önce uyarı geldi sonra hafıza boşalttım 15 dakia da işim bitti

        Cevapla

  20. SM-G530FQ serisine Lollipop (Android 5.0.2) gelmiş gözüküyor rom atmanıza gerek yok OTA veya Kies üzerinden yükleyebilirsiniz.

    Cevapla

      • kies veya smart switch ile dene ikisinde de yoksa garanti belgeni alıp servise git onlar yüklesinler.Çünkü şu anda SM-G530FQ model telefonlara 5.0.2 resmi olarak geldi.Belki sırayla geliyodur ama dediğim gibi gelmediyse garanti belgeni alıp servise git veya ben bilene sorucam diyosan buyur burdan sorabilirsin (aynı şeyi söyliceklerdir ama şansını dene ):
        http://livechat.support.samsung.com/CUSTOMER/TR

        Cevapla

  21. Benim telefonda turkcell di güncelleme yaptın.çok memnunum encokta turkcellin bütün salak uygulamaları gittiğine…emeği geçen herkese teşekkürler…

    Cevapla

  24. Peki bizim telefonlara ne zman kendiliginden güncellleme gelir ben anlattıklarınızı yapamıyorum 🙁

    Cevapla

  26. Arkadaşlar çok ciddi söylüyorum.. telefonu lolipop yaptıktan sonra ömrüne 5 yıl daha kattım hissediyorum… lolipop ve kitkat arasında çok fark var. ne donma sorunu kaldı ne birşey… menü geçişleri.. sayfa geçişleri süper hızlı oldu. Telefon ayrı bi manyak oldu.. kesinlikle güncellemeyi yapabiliyorsanız yapın… hiç bişe yapamıyorsanız bu bağlantıyı 》 http://www.sammobile.com/firmwares/download/67196/G530FXXU1APB1_G530FOLB1APB1_THL/ telefoncuya verin o indirip kursun telefonunuza.. verdiğiniz emeğe değer.. düşünün kaçdır yorum atıyorum… isterimki hepiniz bu hıza kavuşun…

    Cevapla

  27. Yaptığınız bu işlemden sonra telefonunuz zarar görürse sorumluluk kabul etmiyorum, bende sizin gibi yorumlardan bakıp nasıl yapılabileceğini öğrendim. Yaptım ve oldu. Tekrar söylüyorum, sorumluluk kabul etmiyorum, internetten derlenmiş bilgilerdir.

    Cevapla

  28. Hangi ülke den indirdin tunusia var ordan indiriyimmi yada ülke farkediyo mu sonuçta diller arası türkçe yok mu

    Cevapla

      • Odin programı ile kurmanız gerekiyor. Youtube üstünde odin ile nasıl root atılır önce onu öğrenin, grand prime içinde aynı yolu izleyin. Bakın ekran görüntüsü atıyorum… 》》》http://i.hizliresim.com/Wk8E7Q.jpg

        roomu yükledikten sonra model numarasıda değişti, normalde telefon G530FQ modeliydi.

        Cevapla

  31. Emrullah yılmaz kurmak için root gerekiyormu arkadaslar lütfen kuranlar bana vatsaptan yardımcı olsun 05342508903

    Cevapla

  32. arkadaşlar ben yaptım G530FQ kullanıcısıyım ama F serisine gelen güncellemi kurdum oldu 5.0.2 sürüm oldu

    Cevapla

  34. Arkadaşlar Samsung Grand Prime SM-G530FQ modeline Android 5.1.1 güncellemesi gelmesi için imza kampanyası başlatıldı. Destek olalım, sadece 1 dakikanızı ayıracaksınız. İlgili kampanya ilgili kişilere sunulacak. >> https://goo.gl/5VYN1Y

    Cevapla

  37. Kaan sammobilden arama bolumune g530f yaz cikacak 5.0.2 tailand surumu ama turkce dil yok onuda google playdan indirip turkce yapabiliyorsun….seymur onu kurma bence yuklemez zaten

    Cevapla

  38. Samsung Galaxy Grand Prıme SM-G530FQ Kullanan Arkadaşlar Sammobile Sitesinden Tayland Ülkesine Ait Olan Romu İndirin Odin3 Sayesinde Telefonunza kurabilirsiniz bende öyle yaptım aylardır bekliyordum kurtuldum sonunda yalnız tayland ülkesine gelen romda türkçe dil yok romu yüklemeden diliniz türkçe olsun türkçe dilin üzerine kurun romu 😀

    Cevapla

  41. Merhaba. Ben telefonumu türkiye de aldim model numarası g530h. Bu modele lollipop guncellemesi gelecek mi?

    Cevapla

  43. Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530FQ Modelinin5.0 romu varmı 1 aya yaklaşık arıyorum odin ile yüklemek istiyorum s3 bile 5.0 olmuşken grand prime 4.4.4. kitkat yani

    Cevapla

    • Dostum benim telefonumda SM-530FQ . FQ serisi sadece Türkiye’de satışa sunuldu ve güncelleme gelmeyecek. O yüzen ben SamMobile’den F serisi için olan herhangi bir 5.0 rom’u indirip Odin üzerinden kurdum aylardır kullanıyorum hiç bir sıkıntı yaşamadım aksine telefon gayet hızlı ve seri 🙂

      Cevapla

  44. Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530FQ Modeline Ne zaman Gelecek Lolipop Veya Gelemeyecekse Başk Ülkenin Lolipop Romunu Atabilir Miyim Bi sorun olurmu Lütfen Yardım Edin…

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir