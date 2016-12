Android’den iPhone’a GeÃ§mek: Move to iOS

Apple Move to iOS uygulaması sayesinde Android’den iPhone’a geçmek kolaylaştı. Move to iOS aynı zamanda Apple’ın ilk Android tabanlı uygulaması olma özelliğine de sahip. Move to iOS kullanarak Android’den iPhone’a ya da iOS tabanlı bir cihaza geçerken; kişileriniz, mesajlarınız, kamera fotoğrafları ve videolar, mail hesaplarınız, takvim içeriğiniz ve internet gezinti geçmişiniz Android’den iPhone’a aktarılıyor. Android tarafındaki tek ihtiyacınız en az Android 4.0 yüklü bir akıllı telefon ve yeteri kadar dolu bir batarya. Ayrıca bu işlemi yeni iPhone’u kutudan çıkardığınız andaki ilk kurulum sürecinde yapmanız, taşınmayı kolaylaştıracaktır.

Android’den iPhone’a Geçmek

1- Buradan Move to iOS uygulamasını indirin.

2- Android telefonunuzda kablosuz ağ özelliğini etkinleştirin.

3- Yeni iPhone cihanızı çalıştırın ve kurulum sırasında Move Data from Android’e yani Android’den Veri Taşı seçeneğine dokunun. Uygulama size bir kod verecek.

4- Şimdi Android telefonunuzdan Move to iOS uygulamasını çalıştırın. iPhone’da gördüğünüz kodu buraya yazın. Taşınma işlemi hemen başlayacak. Merak ettiğiniz bir konu olursa Akıllı Telefon Forum sayfasında sorabilirsiniz: http://akillitelefon.com/forum/kategori/apple-iphone.182/