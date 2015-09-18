Android’den iPhone’a GeÃ§mek: Move to iOS

AppleÂ Move to iOS uygulamasÄ± sayesinde Android’den iPhone’a geÃ§mek kolaylaÅŸtÄ±. Move to iOS aynÄ± zamanda Apple’Ä±n ilk Android tabanlÄ± uygulamasÄ± olma Ã¶zelliÄŸine de sahip. Move to iOS kullanarak Android’den iPhone’a ya da iOS tabanlÄ± bir cihaza geÃ§erken; Â kiÅŸileriniz,Â mesajlarÄ±nÄ±z, kamera fotoÄŸraflarÄ± ve videolar, mail hesaplarÄ±nÄ±z, takvim iÃ§eriÄŸiniz ve internet gezinti geÃ§miÅŸiniz Android’den iPhone’a aktarÄ±lÄ±yor.Â Android tarafÄ±ndaki tek ihtiyacÄ±nÄ±z en az Android 4.0 yÃ¼klÃ¼ bir akÄ±llÄ± telefon ve yeteri kadar dolu bir batarya. AyrÄ±ca bu iÅŸlemi yeni iPhone’u kutudan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z andaki ilk kurulum sÃ¼recinde yapmanÄ±z, taÅŸÄ±nmayÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r.

Android’den iPhone’a GeÃ§mek

1- Buradan Move to iOS uygulamasÄ±nÄ± indirin.

2- Android telefonunuzda kablosuz aÄŸ Ã¶zelliÄŸini etkinleÅŸtirin.

3- Yeni iPhone cihanÄ±zÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve kurulum sÄ±rasÄ±nda Move Data from Android’e yani Android’den Veri TaÅŸÄ± seÃ§eneÄŸine dokunun. Uygulama size bir kod verecek.

4- Åžimdi Android telefonunuzdan Move to iOS uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. iPhone’da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kodu buraya yazÄ±n. TaÅŸÄ±nma iÅŸlemi hemen baÅŸlayacak. Merak ettiÄŸiniz bir konu olursa AkÄ±llÄ± Telefon Forum sayfasÄ±nda sorabilirsiniz:Â http://akillitelefon.com/forum/kategori/apple-iphone.182/