Logitech Trip ve Logitech Drive İncelemesi

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Logitech Trip ve Logitech Drive

Geçtiğimiz dönemlerde marka kimliğine yeni anlamlar ve alanlar dahil eden Logitech, akıllı telefonların otomobillerde daha rahat kullanılmasına yönelik ürünleriyle karşımıza çıktı. Bu tarz aksesuarlar uzun zamandır başka markalar tarafından da üretiliyor. Fakat Logitech’in kendine has tasarım anlayışını hepimiz biliyoruz. Özellikle Apple iPad için ürettikleri klavyeler önemli bir çözüm olarak aklımızda kaldı. Dolayısıyla Logitech Trip ve Logitech Drive son derece basit bir ihtiyacı karşılasalar da, ürünlerin dizaynında izlenen akıllı adımlar ilk andan itibaren kendisini belli ediyor. İlk olarak Trip modelinden bahsedelim. Ürün 49,90 TL‘lik fiyatıyla Kliksa.com’dan satın alınabiliyor. İsterseniz 89 TL ödeyerek Turkcell.com.tr’den de satın alabilirsiniz :).

Logitech Trip’i satın aldığınızda içinden yaklaşık 3,5 cm genişliğinde olan bu parça çıkacak. Arka tarafındaki klips ile aracınızın klima bölümüne sabitleyebilirsiniz. Takılması, sökülmesi vs. her şey çok kolay.

Ürünün ön tarafı mıknatıslı. İnce kasalı telefonların iç aksamıyla rahatlıkla birleşebiliyor. İnce kasa şeklinde özellikle belirttik çünkü biraz ağır, kalın telefonların sabit durması mümkün değil. Logitech bunu düşünerek, kutu içeriğinde 2 adet ince metale yer vermiş. Bu metal plakaları telefonunuzun arkasına veya kapağı açılıyorsa pilin üstüne yerleştirebilirsiniz. Bu sayede bütün akıllı telefonlarla uyumluluk sağlanmış.

Önden görünüm bu şekilde. Logitech Trip çok mantıklı, çok kolay bir ürün. Sürücünün dikkatini bozmadan işini yapıyor. Telefon görüşmesi yaparken veya müzik dinlerken vs. tercih edebilirsiniz.



Logitech Drive sürücünün görüş açısında yer alacak şekilde tasarlanmış. Yani navigasyon uygulamalarını sıklıkla kullananlar için uygun. Cama veya konsola yerleştirebilirsiniz. Montaj için vakum desteğinden yararlanılıyor. Bu sarı anahtarı çevirerek ürünün montajını tamamlıyorsunuz. Aşağıda hazırladığımız videoda da uygulamalı olarak göreceksiniz. Satış noktası olarak biz sadece Turkcell’in sitesinde bir sayfa bulabildik. Fiyat 99 TL.

Ne kadar şık görünüyor değil mi? Şimdi yapmanız gereken şey telefonunuzu yatay veya dikey olarak manyetik alana yaklaştırmaktır. Ayrıca Logitech Trip için bahsettiğimiz ek metal plaka desteği bu üründe de var. Eğer telefonunuz kalın ve ağırsa bu plakaları kullanacaksınız. Her iki ürünle ilgili hazırladığımız videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

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