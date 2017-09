⁠⁠⁠







Akıllı telefonunuzla uzun telefon görüşmeleri yaparken zaman zaman not alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Her zaman için elinizin altında kağıt – kalem bulunmayabilir. Bu durumda not almak için akıllı telefonunuzdaki mevcut uygulamadan faydalanmanız mantıklı olacaktır. Samsung telefonlarda arama sırasında not almak mümkün. Üstelik aldığınız notlar görüşme yaptığınız kişi ile ilişkilendiriliyor, yani verilere daha sonra da kolayca ulaşabiliyorsunuz. Kağıda aldığınız notları kaybetme sorununu da geride bırakmış olacaksınız. Bu işlemi Android 4.3 ve daha güncel Android versiyonlarına sahip Samsung akıllı telefonlarda uygulayabilirsiniz.

Samsung Telefonlarda Arama Sırasında Not Almak

Görüşme ekranında sağ üst kısımda üç noktalı simgenin yer aldığını göreceksiniz. Bu butona dokunun.

Açılan menüden “Memo” seçeneğine dokunun. Telefondaki dahili uygulama açılacak ve size notlar alma imkanı tanınacak.

Notlarda varsayılan içerik ve başlık karşınıza çıkacaktır. Bunları sorunsuzca düzenleyebiliyorsunuz. Notlarınızı aldıktan sonra sağ üst kısımdaki “Save” butonuna dokunarak kaydedebilirsiniz.

Görüşme sırasında aldığınız notun ekranda aktif olarak yer aldığını fark edeceksiniz. Bu notu daha sonra kaldırmak isterseniz üzerine dokunup “Delete” seçeneğini kullanmanız yeterli olacaktır.





