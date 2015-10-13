No.1 A9 Dayanıklı Telefon İlgi Çekiyor

Akıllı telefonlar her yanı sardı ama ikinci el sitelerine bakınca çok sayıda ekranı kırık akıllı telefonun neredeyse bedavaya açık arttırmaya girdiğini görüyoruz yani telefonlar akıllı olsa da hassaslar. Her ne kadar su ve toz geçirmez seçenekler çoğalsa da zorlu şartlara ve şantiyeler gibi iş ortamlarına uygun seçenekler az. CAT firması bu tür akıllı telefonlar sundu ama pahalılar. No.1 firması bu sorunu aşacak biçimde No.1 A9 adlı telefonu geliştirdi. Dokunmatik ekran yerine eski nesil tuş takımına yer veren No.1 A9 sadece 45 dolar olan fiyatıyla yok artık dedirtiyor. Su, toz, şok korumaları olan telefonu kullanırken kırma derdi olmadan kafanız rahat edecek. Yeri geldiğinde kızdığınız birine telefonu fırlatma lüksünüz bile olabilir! Telefon akıllı değil ama akılsız da denemez. Bir nevi basit akıllı telefon diyebiliriz. FM Stereo radyosu, IP-67 dayanıklılık sertifikası, 2.4 inç 240 x 320 piksel renkli ekranı, güçlü çift hoparlörü, 3 MP kamerası, güçlü anteni ve düşük radyasyon kalkanı, hesap makinesi, müzik ve video çaları, fotoğraf galerisi ve e-kitap okuyucusu, saat, takvim ve kişiler listesi yer alıyor.

2.4 inç ekranlı cihazın kalınlığı 28 mm ama sağlam olması dışında 4800 mAh kapasiteli bataryası da var yani powerbank gibi alttaki USB portundan diğer cihazları şarj edebiliyor. Çift SIM kart takılabilen telefonda FM radyo ve fener de var. 137 x 64 x 28 mm gelen telefonun 8 GB destekli microSD kart yuvası var. Bluetooth 2.0 olsa da Wi-Fi ya da GPS uydu alıcı yok. Üretici sitesi http://en.001phone.cn/product-no-1-a9-rugged-phone-106.html







