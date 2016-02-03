OXIRON X5 İncelemesi

Türkiye pazarına geçtiğimiz ayda hızlı bir giriş yapan OXIRON, yüksek performans, uygun fiyat ve kalite politikası çerçevesinde ilk amiral gemisi olan X5 akıllı telefonunu geçtiğimiz ay içerisinde son kullanıcı ile buluşturdu. OXIRON firmasının Türkiye pazarına sunmuş olduğu X serisinin en üst seviye akıllı telefonu olan X5, 5,5 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlük sunan Corning Gorilla Glass 3, çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı ekranı ile ilk bakışta hayranlık uyandırıyor. OXIRON X5, 153 x 76 x 7,5 mm ebatları ile ele tam oturmasının yanında ise 14 gram ağırlığı sahip olması da OXIRON X5’i en büyük rakiplerinden kolayca ayırt edilmesini sağlıyor.

Tasarım olarak sade bir görüşüne sahip olan OXIRON X5, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta. Plastik fırçalanmış bir kasa yapısına sahip olan OXIRON X5’in arka kapağı açılmakta ve kapağın altında ise 2900 mAh kapasitesinde değiştirilebilir yapıda bir batarya yer alıyor. Bu yüksek kapasiteli batarya ile akıllı telefonunuzu yoğun kullanmanız halinde ise size 2 güne kadar kesintisiz kullanım ömrü sunuyor.

Cihazın depolama özellikleri ise beklentileri karşılayacak düzeyde. X5 modelinin dahili 16 GB depolama alanı bulunmakta ancak isteyenler cihazın arka kısmında yer alan microSD kart girişi ile 64 GB’a kadar microSD kart takıp telefonlarının hafızasını arttırabilirler. MicroSD kart girişinin yan tarafında ise bizleri bir adet micro SIM ek olarak standart boyutta olmak üzere iki adet SIM kart girişi bulunmakta.

Cihaz MediaTek’in 1,7 GHz frekansında çalışmakta olan MT6752A sekiz çekirdekli işlemcisinden gücünü almakla birlikte bünyesinde barındırmış olduğu 2 GB RAM ile birlikte gücünü doruklara çıkartıyor. Akıllı telefonun 5,5 inç büyüklüğündeki devasa ekranı gerek sosyal medya da gerekse rutin işlerinizde yazıları ve görüntüleri net olarak görebilmenizi ve okuyabilmenizi sağlıyor. Ekran ayrıca Corning Gorilla Glass 3 kaplaması ile düşmelerden ve darbelerden kolay kolay etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış. Bu da akıllı telefonunuzu gönül rahatlığı ile kullanmanızda büyük rol oynayan etmenlerin başında geliyor.

Ekranın hemen alt kısmına geldiğimizde ise kırmızı renkte dokunmatik tuş takımı yer almakta. OXIRON X5’in sağ tarafında güç tuşu, sol tarafında ses seviyesi tuşları ve cihazın üst tarafında ise Micro USB portu ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi konumlandırılmış.

OXIRON X5’in arka kısmında çoğu üst seviye akıllı telefonlarda yer alan parmak izi tarayıcısı yer alıyor.Bu parmak izi tarayıcısı akıllı telefonunuzun sadece ekran kilidini açmakla kalmıyor ayrıca istediğiniz bir veya birden fazla uygulamayı kilitleme ve koruma görevlerini de üstleniyor.

Akıllı telefonun kamerası da gelişmiş seviyede. 13 megapiksel çözünürlüğünde LED flaş destekli Exmor RS algılayıcı ve f/2 diyafram açıklığına sahip düşük ışıkta bile canlı fotoğraflar çekebilen arka kamerası ile Full HD videolar da çekebilirsiniz.

Öz çekim tutkunları için de özel olarak geliştirilen 5 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ile harika selfieler çekip sosyal medyada popüleritenizi arttırmanız için size sunulmuş bir velinimet. Çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videoları dilerseniz Bluetooth 4.0 bağlantısı ile dilerseniz de NFC aracılığı ile sevdiklerinize hızlı bir şekilde gönderebilir aynı zamanda ise ülkemizde Nisan ayında faaliyete geçecek olan 4,5G kablosuz ağ bağlantısı üzerinden ya da Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ile anlık olarak sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

OXIRON firmasının Türkiye’de üretmiş olduğu X5 akıllı telefonunu yapmış olduğumuz test süresince çok başarılı bulduk.Özellikle 4.5G desteği, parmak izi tarayıcı desteği de sunması cihazın en büyük avantajlarından sadece birkaçı. 999 TL’den satışa sunulan OXIRON X5, yeni bir akıllı telefon deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için kaçırılmaz bir fırsat niteliği taşıyor.

MediaTek MT6752A 1,7 GHz sekiz çekirdekli işlemci

5,5 inç 1280 x 720 piksel Corning Gorilla Glass 3 ekran

2 GB RAM

16 GB dahili depolama

64 GB microSD kart desteği

2900 mAh pil

Bluetooth 4.1, NFC

802.11a / b / g / n / ac

4G desteği

114 gram ağırlık

153 x 76 x 7,5 mm boyutlar