Apple’dan 1970 Sorununa Çözüm Geldi

Apple en sonunda gelen şikayetler üzerine gerçekleştirdiği çalışmalardan sonuç aldı ve 64-bit işlemcili Apple cihazlarının çökmesine neden olan 1 Ocak 1970 hatasını aşan yamayı geliştirdi. Bilindiği gibi 64-bit işlemci kullanan iPhone ve iPad modellerinde şaka olsun diye tarihi 1 Ocak 1970 seçenler cihazı açılmaz hale getiriyordu. Bu sorunu kabul eden Apple mühendisleri sorunu aşan yamayı iOS 9.3 Beta 4 paketine dahil ettiler. Artık bu yamadan sonra cihaz tarihi 1 Ocak 2001’den düşük seçilemiyor. Çok da zorlayıcı bir yama geliştirmişler diyemeyiz. Ancak işin kötüsü şimdilik bu Beta 4 sürümü az sayıda kullanıcının elinde yani genel kapsamlı bir çözüm henüz dağıtıma girmiş değil. Unix esaslı olan iOS’da 1 Ocak 1970 değeri sıfırlamaya neden oluyor ve cihazın kafası karışıp sistem açılamıyor. Bu sebepten ötürü güncelleme genel dağıtıma girene kadar tarihi asla 1 Ocak 1970 seçmemenizi öneriyoruz!





