Uber Desteğiyle Gelen İlk Telefon Vernee Thor

Kısa süre önce on çekirdekli MediaTek Helio X20 yongasını içerecek Apollo modelini ilan eden mobil dünyanın yeni markası Vernee, bu kez farklı bir yol izleyerek taksi kiralama servisi Uber ile işbirliğine gitti. Vernee Thor modeli Uber işbirliği ile sunularak bunu içeren ilk akıllı telefon olacak. Bu sayede Vernee Thor sahipleri en iyi Uber deneyimini elde edebilecek. Cihazda 5 inç 2.5D Arc HD 720p ekran, MediaTek MT6753 1.3 GHz işlemci, 3 GB RAM bellek, 16 GB depolama alanı ve microSD yuvası, 5 MP ön ve 13 MP arka kamera, 2800 mAh batarya, 10W hızlı şarj desteği ve Android 6 Marhsmallow işletim sistemi yer alacak. Buna rağmen fiyatının 130 dolar olacağı açıklandı.