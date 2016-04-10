KeepSafe : Telefondaki Fotoğrafları Gizlemek / Şifrelemek

Telefondaki Fotoğrafları Gizlemek

Telefon ya da tabletinizde başkalarının görmesini istemediğiniz fotoğraflar ve videolar mı var? Video ve fotoğraflarınızı KeepSafe’e aktardığınızda cihazınızdaki Galeri’den siliniyorlar ve bu sayede sadece KeepSafe kullanılarak görüntülenebiliyorlar. Yani telefondaki fotoğrafları gizlemek çok kolay.

KeepSafe içeriğinizi daha da güvenli hale getirmenize imkan veren birkaç seçenek daha var. Her bir KeepSafe albümüne parola ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda KeepSafe uygulamasını sisteminizi tarayan ve bulduğu sorunları raporlayan bir uygulamaymış gibi gösterebilirsiniz. Demek oluyor ki eğer biri cihazınızı kurcalarsa KeepSafe’in gizli fotoğraf ve videolarınızı içerdiğini kolayca anlamaları mümkün olmayacak. Benzer biçimde, KeepSafe’in sahte bir versiyonunu görünür kılabilirsiniz.

KeepSafe ile yönetici yetkisi gerekmiyor ve Google Play ve App Store ortamından indirmek ücretsiz. Diğer yandan üyelik satın alırsanız faydalı olan bazı ek özellikleri de kullanabilirsiniz.

PIN belirleyin

KeepSafe uygulamasını ilk kez çalıştırdığınızda PIN oluşturmanız istenecek. Dört haneli bir kod girin ve OK tuşuna basın, bir kez daha girerek doğrulayın. PIN’i unutursanız e-posta aracılığıyla yenisini alabilirsiniz. Bu yüzden e-posta adresinizi de girin ve özelliği aktifleştirin. KeepSafe’den doğrulama e-postası alıyor olacaksınız.

Fotoğraflarınızı saklayın

Doğrulama e-postasında yer alan kodu KeepSafe’e girin ve onay verin. KeepSafe içinde standart biçimde bir albüm yer alıyor ama daha fazlasını eklemek için + sembolüne tıklayabilirsiniz. Bir albüme fotoğraflar eklemek için açın ve “Fotoğraf İçeri Aktarma” butonuna tıklayın. Fotoğrafları seçtikten sonra “Gizle” komutu verin.

Fotoğrafları gizlemeye son

KeepSafe içindeki fotoğrafları dışarı çıkarmak yani cihazdaki Galeri uygulamasında görünmelerini sağlamak için ilgili fotoğrafı bulun ve tıklayarak tam ekran modunda açılmasını sağlayın. Ardından “Paylaş” sembolüne tıklayın ve açılan pencerede ”Dışa Aktar” a tıklayarak fotoğrafı eski yerine gönderin.

Fotoğrafları güvenli paylaşın

KeepSafe kullanarak fotoğrafları paylaşırsanız alıcılar bunları sadece 20 saniye boyunca görebilirler. Fotoğrafın KeepSafe içinde olmasını sağlayın ve ardından fotoğrafa tıklayın. Paylaşım sembolüne tıkladıktan sonra kullanmak istediğiniz kanalı seçin.

Ayarlar menüsü

KeepSafe’in ana ekranında sol üst köşedeki sembole tıklayın ve ardından Ayarlara girerek e-posta adresi değiştirme, PIN değiştirme gibi yönetimsel işlemlere ulaşın. KeepSafe ile ilgili ek seçeneklere de ulaşabilirsiniz.

KeepSafe otomatik kilitlensin

KeepSafe’i hızlı biçimde kilitlemek için “Yüzüstü kilitleme” özelliğini aktifleştirin. Böylece cihazınızın ekranı aşağı bakınca otomatik olarak kilitlenir. Ayarlar içindeki bazı bölümler Pro üyelik gösteriyor ama ilk 30 gün boyunca denemesi ücretsiz.

PIN zaman aşımı

Pro özel seçeneklerden biri PIN zaman aşımı. KeepSafe kapansa bile 30 saniyeliğine kilitsiz işlem yapılabilir. Yanlışlıkla uygulamayı kapatanlar ya da ekranı kapananlar bu sayede tekrar tekrar PIN girmek zorunda kalmazlar.

Koruma alarmı

Koruma alarmı özelliği de Pro üyelerle sınırlı. Aktifleştirildiğinde, PIN yanlış girilirse KeepSafe otomatik olarak fotoğraf çekimi gerçekleştirir. Üç kez yanlış denemeden sonra PIN girme ekranı bir süreliğine erişilmez olur.

KeepSafe gizlensin

KeepSafe’in gizlenmesi için “Gizli Kapı” özelliğini aktifleştirin. KeepSafe başlattığınızda sistem taramasının tamamlandığı bilgisi gösterilecek. Gerçek uygulamaya ulaşmak içinse KeepSafe logosuna uzun süre basılı tutmalısınız.

KeepSafe’i kaldırırsam fotoğraf ve videolarıma ne olur?

KeepSafe hesabınızdaki içerik üyelik sırasında verdiğiniz e-posta adresiyle eşleştirilir. KeepSafe’i cihazınızdan kaldırırsanız, istediğiniz bir zamanda uygulamayı tekrar kurarak ve aynı e-posta adresiyle oturum açarak içeriğinizi kurtarabilirsiniz. Bu sayede bulut depolama servislerine benzer biçimde işler.

KeepSafe’in gizli fotoğraf ve videoları “Özel Bulut” ortamına kopyalamasını nasıl engellerim?

“Özel Bulut”, KeepSafe içeriğinin tüm cihazlarınız arasında eşleştirilebilmesine olanak veren ana faktördür. İçeriğiniz “Özel Buluta” yüklendiğinde Android akıllı telefon ya da tabletiniz kırılsa bile KeepSafe hesabınızdaki tüm fotoğraf ve videoları kaybetmemiş olursunuz. Bununla birlikte “Özel Bulut” ile yedekleme sistemini kullanmak istemiyorsanız KeepSafe ayarlarına girip “Özel Buluta’a Yedekle” seçeneğini kapatarak etkisiz hale getirebilirsiniz.