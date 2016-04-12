Telefondan Silinen Dosyaları ve Fotoğrafları Kurtarmak









Silinen Dosyaları ve Fotoğrafları Kurtarmak

Gerçekte gerekli olan bir dosya ya da fotoğrafı kaza eseri yanlış butona tıklayarak silmiş olabilirsiniz. Maalesef Android kullanıcıları için silinmiş dosyaları geri getirmenin basit bir yolu yok ve bunun yerine Google Play ortamına gidip sorunu çözecek türden üçüncü parti bir uyumlu yazılım bulmak zorundasınız. Neyse ki çok sayıda bu tür seçenek var.

Bizim önerimiz cihazınızdan tamamen silinmeden önce bir kontrol kapısı gibi davranarak silinen dosyaları kontrolünde tutan “Dumpster” uygulaması. Masaüstü PC’lerdeki geri dönüşüm kutusunda olduğu gibi işliyor ve kullanıcılar istedikleri dosyaları geri yükleyebildikleri gibi geri dönüşüm kutusunu komple temizleyebiliyor. Bu rehberde, silinmiş dosyalar, fotoğraflar ve diğer tür belgeleri yönetme ve güvenli biçimde geri kurtarma imkanı veren “Dumpster” uygulamasının doğru biçimde özelleştirilmesini anlatıyoruz.

Dumpster – Silinmiş Dosyalar Güvende Kalsın









“Dumpster” uygulamasını ilk kez açtığınızda saklamak istediğiniz dosya türlerini seçmeniz gerekiyor. Ayarlar bölümünde gezinin ve tüm tercihlerinizi yapana kadar birer birer işaretleyin. İşlem bittiğinde Devam butonuna tıklayarak ilerleyin.

Ardından daha önceden silinmiş ama “Dumpster” içinde saklanmış olan tüm dosyalarınız ve uygulamaları içeren genel görünüm ekranına geleceksiniz. Dosyalar, belirli türlere göre klasörler altında toplanıyor olacak ve bu klasörlerin boyutları sağ yanlarında gösterilecek.

“Dumpster” içinde depolanan dosyalar ve klasörleriniz hayli uzun bir liste oluşturuyorsa farklı dosya türlerini filtreleyebilmek için aşağı açılır menüye tıklayın. Belirli bir dosyayı bulmak istiyorsanız harika bir çözüm. Odaklanmak istediğiniz dosya türünü seçin ki aradığınızı kolayca bulabilesiniz.



Sayfanın sağ üst köşesindeki kategori sistemini kullanarak dosyaları tarihe, boyuta, türe vb göre dizebilirsiniz. Aradığınız dosyayı bulduğunuzda üzerine tıklayarak yakından görüntüleyebilirsiniz.

Şimdi birden fazla seçeneğe sahipsiniz. Alt kısımda geri yükleme ve silme seçenekleri olacak. Hemen üstünde görsel ya da dosyaya ait detaylar gösterilecek. “Tümünü Geri Yükle” komutu vermelisiniz.

Dosya sayısına bağlı olarak geri yükleme işleminin tamamlanması birkaç dakika alabilir. İşlem sona erdiğinde alt kısımda beliren bir bildirim göreceksiniz. Geri Al komutu vererek işlemi iptal edebilirsiniz.

Eğer dosyaları silmeye karar verdiyseniz işlem geri yüklemeye kıyasla daha hızlı biçimde gerçekleşiyor. İşlem bitince alt kısımda bildirim mesajı gösterilecek. Silindikten sonra bu dosyaları geri getirmeniz imkansız.

Dumpster’ın optimum seviyede çalışmasını sağlamak için ayarlara girin ve “Dumpster’ı Otomatik Temizle” seçeneğini işaretleyin. Dumpster’ın hangi sıklıkla temizleme işlemi yapacağını seçebilirsiniz.

Yan menünün üst kısmında “Dumpster’i Boşalt” seçeneği bulunuyor. Bu sayede uygulamanın depoladığı tüm dosyaları silebilirsiniz. Çok sayıdaki istenmeyen dosyadan bir kerede kurtulmak gerekirse iyi bir seçenek.

Telefondaki sistem uygulamalarını kaldırmak mümkün mü?

Sistem uygulamaları Android cihazınızda ciddi boyutta depolama alanı işgal ederler. Yönetici yetkisine sahip bir kullanıcıysanız sistem uygulamalarını kaldırma konusunda önünüzde birçok seçenek var ama son derece önemli olan dahili sistem uygulamalarını kaldırmanızı önermiyoruz çünkü bazılarının kaldırılması Android akıllı telefon ya da tabletinizdeki temel fonksiyonlarda olumsuz sonuçlara neden olur!

Uygulamalarımı yedekleyebilir miyim?

Android telefon ya da tabletinizi sıfırlamak istiyorsanız uygulamalarınızı (ve aynı zamanda fotoğraflar ve videolar gibi depolanmış dosyalarınızı) yedeklemenizde fayda var. App Backup & Restore kullanarak uygulamalarınızın belirli bir bulut depolama servisine gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede ne ödeme yaptığınız uygulamalar, ne de belirli mobil oyunlardaki ilerleme durumunuz kaybolmaz.







