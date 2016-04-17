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Android Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Android işletim sistemli akıllı telefonların büyük bir çoğunluğu 5.1.1 Lollipop ile çalışıyor ve akıllı telefon üreticileri de piyasada yer alan ürünleri için güncelleme yayımlıyorlar. Kullanıcılar da akıllı telefonlarının güncelleme işlemini çok karmaşık buldukları ya da akıllı telefonlarını nasıl güncelleyeceklerini bilmedikleri için arka planda yüklenmek için bekleyen bir sürü güncelleştirme oluyor. Bu haberimizde siz okuyucularımıza Android işletim sistemli akıllı telefonunuzu nasıl güncelleştireceğinizi detaylı olarak anlatıyoruz.

Akıllı telefonunuzun Android sürümünü güncellemek için ilk yapmanız gereken akıllı telefonunuzun sarjı az ise sarja takmak olacaktır. Güncelleme işlemi esnasında telefonunuz kapanıp açılacağı için bataryasında azalma olacaktır. Bu işlem sonrasında ise internet paketinizden çok veri kaybı yaşamamanız için önerimiz Wi-Fi ağına bağlanmanızdır. Tüm hazırlıklarınız tamamlandıktan sonra telefonunuzun “Ayarlar” menüsünden “Güncelleyici” sekmesine gitmeniz gerekmektedir.

Güncelleyici sayfası açtıktan sonra “Güncelleştirmeleri Kontrol Et” seçeneği karşımıza çıkıyor. Bu seçeneği seçmemizin ardından ise cihazımız güncelleştirmeleri kontrol etmeye başlıyor. Eğer akıllı telefonunuz için güncelleştirme bulunuyorsa size ekranda yüklenmek için bekleyen güncellemenin sürüm bilgilerini gösterecektir bu bilgilerin hemen alt kısmında ise “Güncelleştirmeleri Yükle” butonunu seçmeniz ile telefonunuz güncelleştirmeleri yükleyecektir.



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