Sony Xperia Z2 ve Z3 Android Marshmallow Güncellemesi









Sony’nin eski akıllı telefon ve tabletlerine sahip olan kullanıcıları sevindirecek haberimizle karşınızdayız. Firma Xperia Z2 ve Z3 serisi cihazları için Android 6.0.1 Marshmallow Beta programını birkaç hafta önce devreye sokmuştu. Bu güncelleme ile Xperia Z2 ve Z3 ailesindeki birçok akıllı telefon ve tablet Marshmallow versiyonuna geçiş yapma imkanına ulaşmıştı. Yol haritasında doğal olarak öncelikle Xperia Z5 serisi, Z4 Tablet ve Xperia Z3+ yer alıyordu. Sıra daha sonra Xperia Z3 (D6603), Xperia Z2 (D6503) ve Xperia Z3 Compact (D5803)’a geliyordu.









Bugün yayınlanan 23.5.A.0.570 sürüm numaralı güncelleme ile Xperia Z2 (D6502), Xperia Z3 (D6646, D6653), Xperia Z3 Dual (D6633), Xperia Z3 Compact (D5833) ve Xperia Z2 Tablet (SGP511, SGP512, SGP521) kullanıcıları Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemine geçme imkanına kavuştu. Güncelleme paketi yaklaşık 900 MB boyutunda. Listede şaşırtıcı şekilde Xperia Z3 Tablet Compact yer almıyor. Bu durumun teknik bir sorun mu ya da bilinçli bir tercih mi olduğu sorusu henüz yanıt bulmuş değil.









