Android 6.0’da Parmak İziyle Uygulama Kilitleme

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Artık epeyden beri akıllı telefonlarla parmak izi okuyucusu geliyor. En büyük artısı parola girmeden ekran kilidini açmak ama uygulamalarda da benzer avantaj neden olmasın? Çoğu durumda uygulama geliştiricisinin ilgili telefondaki alıcıya özel destek sağlayıp güncelleme yapması gerekiyor ki uzun bir bekleyiş olabiliyor. Çünkü burada üreticinin kullandığı güvenlik sistemine uygun bir arabirimin geliştirilmesi şart.

Gelin görün ki Android 6.0 Marshmallow ile artık uygulama geliştiriciler cihazlardaki parmak izi alıcısına daha kolay biçimde erişebiliyor ve uygulamalarını uyumlu hale getirebiliyor. Bu amaca uygun geliştirilmiş olan üç yeni nesil evrensel parmak izi kilitleme uygulamasına bakış atıyoruz.

1. App Locker

Android 6.0 yüklü ve parmak izi tarayıcısı cihazınızda denemeniz gereken ilk uygulama App Locker. Basit arabirimi olan uygulama birincil ve ikincil seviye kilit mekanizmasını sorar ve parmak izine ek olarak PIN de girebilirsiniz. Bundan sonra uygulamaya erişilebilirlik izni vermeniz gerekir. Ayarlara girerek anında kilitlenecek uygulamaları seçin ve öncelikli kilit türünü belirleyin. Genel ayarlara ek olarak her bir uygulama için başka ayar seçebilirsiniz. Uygulama ücretsiz ama reklam gösteriyor. Bunları kaldırmak için Pro sürümü satın almalısınız.

2. FingerSecurity

Deneyebileceğiniz ikinci uygulama olan FingerSecurity ilk aşamada App Locker gibi kuruluyor. Yapmanız gereken uygulamanın cihazınızla uyumlu olup olmadığını test etmek ve ardından erişilebilirlik izni vermez. Bu tür uygulamaların çalışması için bu şart. Ardından uygulama listesini yükleyip seçiminizi yapacaksınız. Her bir uygulama için öntanımlı durumu değiştirebilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz ve reklama yer verilmiyor. Premium sürümü alanlara konuma bağlı modül ve farklı kilit temaları gibi ek özellikler sunuluyor.

3. CM App Lock Fingerprint Unlock

CM App Lock Fingerprint Unlock ise üçüncü seçenek ve özellikler açısından en zengin olanı ama Cheetah Mobile adlı firmanın geliştirdiği bir uygulama biraz şüpheli. Her ne kadar uygulamaya ait yorumlar ve değerlendirmeler olumlu olsa da tam olarak emin olamıyoruz. Ancak yine de denemesi bedava. İlk kurulum diğer seçeneklere benziyor. Kilitleyeceğiniz uygulamaları listeden seçiyorsunuz. Kilitleme, Bluetooth ve Wi-Fi durumları seçilebiliyor. Çok sayıda ekran kilidi teması ücretsiz indirilebiliyor. Parolayı Google hesabıyla sıfırlama seçeneği de var. Çok sayıda geçersiz girişim olursa ön kamerayla fotoğraf çektirme seçeneği bile var.





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