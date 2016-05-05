Wi-Fi ve Hücresel Veriyi Aynı Anda Kullanmak Artık Mümkün

Wi-Fi ve Hücresel Veriyi Aynı Anda Kullanmak

Varsayılan olarak her telefonda Wi-Fi bağlantısına geçildiğinde hücresel veri bağlantısı devre dışı bırakılır. Böylelikle hücresel verinizin kotası Wi-Fi ile yapılan internet bağlantılarından etkilenmez. Peki ya Wi-Fi hızınızın ya da hücresel veri hızının tek başına yeterli gelmediği durumlarda her ikisini birden kullanarak hızınızı katlamaya ne dersiniz? Bu akıllı uygulama sayesinde

Super Download Booster isminde ki bir uygulama sayesinde bu şey gerçek oluyor. Ancak uygulamayı kullanmak için Root edilmiş bir cihaza ihtiyacınız olduğunu söyleyelim. Ayrıca işletim sisteminin en az Android 2.2 olması gerektiği sayfada belirtilmiş.

Uygulamayı çalıştırdığınızda No active files yazısıyla karşılacaksınız. Buradan ayarlar kısmına geçin.

Settings penceresinde Dual Networks özelliğini aktive edin. Bunun yaptıktan sonra tek yapmanız gereken uygulamanın üstünde görünen “+” simgesine basarak indirmek istediğiniz paketin linkini yapıştırmak olacak. Uygulama gerisini kendi hallediyor.