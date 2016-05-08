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Android’e Zil Sesi ve Bildirim Eklemek

Bu yazımızda Android‘de kendi zil sesinizi ve bildirim sesinizi eklemeyi göstereceğiz. Böylelikle telefonunuz çaldığında ya da bir bildirim aldığınızda kendi beğendiğiniz kişileştirilmiş ses tonunuzu duyabileceksiniz. Android’e zil sesi ve bildirim eklemek nasıl yapılır görelim.

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Kullanıcının cihaz üzerindeki hakimiyetine bakıldığında Android bu alanda başı çeken platform konumunda. Android’de değiştirilemeyecek gerçekten az şey bulunuyor. Eğer siz de cihazınızın her yönünü kurcalamayı seviyor ve değişiklikler yapmaktan hoşlanıyorsanız zil sesi ve bildirim tonlarını da değiştirmek isteyebilirsiniz.

1. Öncelikle eklemek istediğiniz ses dosyasını indirin. Bu herhangi bir ton ya da müzik olabilir. Zil sesi ya da bildirim tonu olarak kullanmayı düşündüğünüz sesin .mp3, .m4a ya da .wav formatlarında olması gerektiğini unutmayın.

2. Ses dosyasını açtığınızda eğer fazla uzun bulduysanız yalnızca çalınmasını istediğiniz kısım kalacak şekilde kırpabilirsiniz. Bazı Android’lerde bu özellik cihazda bulunurken bazılarında marketten özel bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Örneğin, MP3 Cutter isimli uygulama tam olarak bu işi yapıyor.

Bir bilgisayar ve USB kablosu yardımıyla telefonunuza gönderdiğiniz ses dosyasını kopyalayın ve cihazınızdan dosya arşivine erişin. Ardından Media – Audio yolunu izleyerek Notifications ve Ringtones ismindeki dosyaları bulun. Ses dosyasınızı zil sesi olarak kullanacaksınız zil sesleri yani Ringtones klasörünün için yapıştırın. Aynısı bildirimler yani Notificaitons klasörü içinde geçerli.

Ses dosyasını yapıştırdıktan sonra tek yapmanız gereken cihazınızı baştan başlatmak olacak. Telefonunuz baştan başlatıldığında Ayarlar uygulamasına erişin ve ardından zil seslerinin arasında yeni eklemiş olduğunuz tonun adını göreceksiniz. Yeni ses tonunu seçin ve onaylayın. Artık siz de özelleştirilmiş bir zil sesine veya bildirim tonuna sahip oldunuz.