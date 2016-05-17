Samsung Galaxy S7’nin Az Bilinen 5 Özelliği

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Galaxy S7’nin Az Bilinen 5 Özelliği

Geçtiğimiz ay ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada birçok yerde çıkışını gerçekleştiren Samsung‘un amiral gemisi Galaxy S7 bugüne kadar firma tarafından üretilmiş en iyi akıllı telefon olarak tanımlanıyor. İnsanların uzun bir süredir kullanmak için beklediği çok sayıda harika özellik ile gelen cihaz artık birçok insanın elinde. Model 5.1 inç Super AMOLED ekranı, Snapdragon 820 çipseti, 1.6GHz dört çekirdekli işlemcisi, 4GB RAMi, 32 GB dahili depolama ve 12MP arka kamerası gibi detaylarıyla dikkat çekmekte. Bunlar cihazın donanım özellikleri ancak yazılım tarafında bizi daha farklı sürprizler bekliyor. Biz de bu yazımızda Galaxy S7’nin az bilinen 5 özelliğine yer veriyoruz.

Split Screen Özelliği

Google‘ın uzun süredir Android‘e dahil etmek istediği Split Screen özelliği henüz yapılamamışken Samsung bu özelliği sürpriz bir şekilde yeni Galaxy serisi telefonlarına yani Galaxy S7’lere dahil etti. Android kullanıcılarının stock ROM ile aldıkları en iyi özelliklerden biri olan Split Screen yardımıyla telefonunun sunduğu üretkenlik daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Örneğin, bir uygulamadan başka bir uygulamaya kopyala-yapıştır yapmak istediğinizde uygulamaları kapatmak veya arkaplana almak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü ekranı iki parçaya ayıran Split Screen ile iki uygulamayı aynı anda ekranda görmek ve yönetmek mümkün hale geliyor.

Pop-up Screen Özelliği Split Screen’in yanı sıra bu da başka bir harika özellik. Bazen iki uygulamadan daha fazlasıyla aynı anda baş etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Böyle bir anda, Samsung Galaxy S7’de ki Pop-up Screen özelliği ön plana çıkıyor. Split Screen’e benzer olan ancak iki uygulamadan fazlasının yönetilmesine olanak tanıyan bu özellik kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Pop-up Screen ile çalışmakta olduğunuz uygulamaların hepsini tek bir ekranda görebiliyor ve bunların ekranda kapladıkları alanı dilediğiniz gibi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Böylelikle aynı anda birden fazla uygulama ile çalışılabiliyorsunuz. Pop-up screen devredeyken uygulamaların akışı durdurulmuyor. Yani bir taraftan video oynarken diğer taraftan bir makale görüntülenebiliyor. Night Clock

Samsung Galaxy S7 eğimli ekran ile geldiğinden bu özelliği farklı şeyler için kullanılabiliyor. Örneğin, ekranın bu kısmında Night Clock görüntülenebiliyor. Night Clock yalnızca saati değil ayrıca tarihi ve kalan batarya miktarını gösterebiliyor. Böylelikle her seferinde telefonunuzun ekranını açmak zorunda kalmadan saat ve kalan batarya gibi önemli detayları öğrenebiliyorsunuz. Ekran kapalıyken dahi Night Clock açık kaldığından bu bilgiler her daim takip edilebiliyor.

Yüksek Güç Tasarrufu Modu Android’de her cihazda genellikle Doze Mode denilen güç tasarrufu sağlayan bir uygulama yer alır. Kullanımı oldukça basit olan Doze Mode ile fazla seçenek arasında boğulmadan telefonunuzun güç tasarrufu yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Ancak Doze Mode’un Galaxy S7’nin batarya ömrünü yeterince iyileştiremediğinden yakınıyorsanız, Ultra Power Saving Mode özelliğini devreye alabilirsiniz. Bu özellik Samsung Galaxy S7 ile birlikte gelmekte yani herhangi bir üçüncü parti uygulama kurmanız istenmiyor. Yaptığı şey ise ekranınızı siyah-beyaz hale getirerek ciddi miktarda az batarya tüketmesini sağlamak. Bunun yanı sıra mod devredeyken tüm arkaplan uygulamaları kapanıyor. Oyun Araçları Samsung bu kez mobil oyuncular için kullanışlı bir özellik ile karşımızda. Eğer mobil oyunları seviyor ve oyun deneyiminizi daha iyi hale getirmek istiyorsanız Samsung Galaxy S7 tam olarak bu işi yapıyor. Cihaz Game Tools denilen bir özellik ile gelmekte. Gelişmiş Seçenekler > Oyunlar yolu izlenerek bulunabilen Game Tools ile oyun esnasında ekranınızda beliren bir tuş ile kolayca video kaydı alabiliyor, ekran görüntüsü kaydedebiliyor ve daha birçok benzer şeyi yerine getirebiliyorsunuz. Samsung Galaxy S7 daha birçok farklı harika özellik yer alıyor. Eğer cihazı satın aldıysanız bu özelliklere kesinlikle göz atmalısınız. Telefon hakkındaki görüşlerinizi yorum bırakmayı unutmayın.

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