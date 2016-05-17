Yavaş Şarj Olan Android Nasıl Düzeltilir

Android telefonunuzu ve diğer tüm akıllı telefonları dizüstü bilgisayara, PC‘ye ya da Mac‘e bağlayarak veya bir duvardaki prize takarak şarj edebilirsiniz. Bazen telefonunuzu bir dizüstüye bağladığınızda şarj olmasının saatler aldığını ancak prize taktığınızda daha hızlı şarj olduğunu farketmişsinizdir. Bunun dizüstünün telefonu hızlı şarj edemediğinden kaynaklandığını düşünebilirsiniz ancak bahsetmek istediğimiz asıl konu bu değil. Bir Android telefonun yavaş şarj olmasına sebep olan birçok farklı şey vardır. Örneğin bunlardan birinin arızalı kablo olması gibi. Problemi çözmek için önce doğru tespit yapmak gerekiyor. Bizde yavaş şarj olan Android telefon nasıl düzeltilir bu yazımızda basitçe anlattık.

Android 6.0 ve üstü versiyonlarda telefonunuzun yavaş mı yoksa normal hızda mı şarj olduğu size kilit ekranında gösterilir. Normal şarj oluyorken ekranda ‘Şarj Oluyor‘ yazısı çıkarken yavaş dolduğunda yine kilit ekranından bildirilir. Kablonuzun bozuk olup olmadığını test etmek için aşağıdaki adımları gözden geçirin.

1. Dizüstünüz bataryadan mı çalışıyor?



Eğer dizüstü bilgisayar bataryadan güç alıyorsa yani prize bağlı değilse, dizüstünüzdeki işletim sistemi ya da donanım USB portlarına aktarılan maksimum enerjiyi azaltarak telefonunuza gönderilen gücün kısıtlanmasına neden olabilir. Bu genellikle düşük donanıma sahip dizüstü bilgisayarlarda daha sık görülür. Zira sahip oldukları kısıtlı bataryaları herhangi ekstra bir bileşene güç aktarmada yetersiz kalır. Sisteminizi prize ya da herhangi başka bir güç çıkışına bağlayarak cihazınızın normal hızda şarj olup olmadığını test edin.

2. USB portu bozuk ya da yavaş olabilir.

Cihazınızı bağladığınız USB portunun arızalı olması telefonunuzun her zaman olduğundan çok daha yavaş şekilde şarj olmasına neden olabilir. Eğer farklı başka USB portları onların üzerlerinde test edin. USB 3.0 portları daha eski teknoloji USB 2.0 portlarından daha fazla miktarda güç sunduklarından cihazları daha hızlı şarj ederler. Bu portları genellikle üzerlerinde mavi renkli şeritleriyle ayırt edebilirsiniz. Cihazınızı bu portlara bağladığınızda dolum süresi neredeyse iki kat azalır.

3. Prize bağlıyken farkı gözlemleyin.

Eğer yukarıdaki çözümleri denedikten sonra cihazınızı duvardan gelen bir prize bağlayarak şarj ettiğinizde hala yavaş şarj oluyorsa sorun büyük ihtimalle sahip olduğunuz veri kablosundan kaynaklanıyordur.

Çözüm

Yukarıdaki tüm adımları gözden geçirdikten sonra telefonunuzun yavaş şarj olmasına neden olan şeyin kablonun kendisi olduğuna karar kıldıysanız bunu yeni bir tanesi ile değiştirmeniz gerekiyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Orijinal şarj kabloları çok ucuz olmadığından üçüncü parti dediğimiz biraz daha zayıf bileşenlerle üretilen şarj kablolarına yönelmemeye özen gösterin. Bunlar hem orijinal kablonuzdan aldığınız verimliliği sağlamayacağı gibi kolay bozulmaya meyillidirler. Hatta orijinal şarj kablonuz kadar hızlı şarj yapamayabilirler. Ucuz diye alınan bu kablolar uzun vadede orijinallerinden daha çok masraf çıkarmaktalar. O nedenle her zaman Android sertifikalı ürünlere yönelin. Bunların üzerlerinde onaylı olduklarını gösteren ibareler yer alır. Bu ibarelere güvenmek içinse bilinen mağazalardan alışveriş yaparak işinizi garantiye alabilirsiniz.

Cihazınızın neden yavaş şarj olduğunu anlamanın yolları bunlar. Umarız size yardımı olmuştur. Eğer siz de bu sorundan müzdarip olduysanız bizlerle paylaşın.