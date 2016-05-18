WhatsApp’ta Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır?

WhatsApp uygulaması akıllı telefon dünyasının olmazsa olmazlarından biri. Neredeyse her hafta bir güncelleme geliyor ancak yine de bir takım eksikler yok değil. Hiç şüphesiz en çok beklenen özellik ise görüntülü konuşma desteği. Gelen bilgilere göre WhatsApp’ın beta sürümünde görüntülü konuşma düğmesi görülebiliyor. Böylece herhangi bir ek uygulamaya gerek kalmadan tüm arkadaş listesi ile görüntülü konuşma yapılabiliyor. Fakat beta sürümü kullanmayanlar için alternatif çözümler de yok değil. Ayrıca 2. sayfadaki resmi önerimizi değerlendirebilirsiniz.

WhatsApp İçin Görüntülü Konuşma İndir

Uygulamayı Android için buradan, iOS için de buradan edinebilirsiniz. Uygulamanın son sürümünün özellikleri arasında ekrana çift dokunuşla ön / arka kamera geçişi, görüntülü konuşma sırasında GIF animasyon gönderimi, görüşme sonlandığında istatistik gösterme, son görüşmeye otomatik bağlanma ve Telegram desteği bulunuyor. Uygulamanın kurulumu ve kullanımına bakacak olursak;

Uygulama kurulur kurulmaz ilk etapta sohbetinize arkadaş eklemenizi istiyor. Bunun için iki farklı davet yolu var. Elbette bizler WhatsApp üzerinden arkadaşlarımızı davet edeceğiz.

WhatsApp‘ı olmayan arkadaşlarla da görüntülü konuşma yapabilme şansı var. Bir kısa mesaj ile programın indirme bağlantısını arkadaşımıza iletip görüntülü konuşma yapmaya başlayacağız. Sonraki sayfadan devam edelim.