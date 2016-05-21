Android Xposed Kurulumu Nasıl Yapılır

Xposed Kurulumu
Android cihazınıza veya cihazınızdaki resmi uygulamalara yeni özellikler ve fonksiyonlar ekleminize yarayan Xposed Installer adıyla bilinen modül yükleyicisi geçtiğimiz günlerde yeniden güncellenmişti. Yükleyici sayesinde şuradaki yazımızda yer verdiğimiz gibi bazı uygulamaları çok daha ilginç hale getirebiliyorsunuz. Elbette bunun gibi daha birçok farklı modül olduğunu ve hepsinin farklı işlevler sunduğunu belirtelim. Görünüşe göre ilerleyen zamanlarda yeni Xposed modülleriyle ilgili daha pek çok yazıya yer vereceğiz. Şimdi Xposed kurulumu nasıl yapılıyor görelim.
Yükleyicinin kurulumu cihazı birkaç kez baştan başlatmayı gerektirdiğinden kısa bir süre telefonunuzu aktif kullanamayabilirsiniz. Ayrıca yükleyici her cihazda aynı stabilitede çalışmayabilir. Bunun riskini göze almalısınız. Xposed ile sorun yaşadığı bilinen telefonlara ayrıca yazının altında yer verdik.
Xposed’ı yüklemeden önce Android’i root ettiğinizden emin olun. Bunun için şurada hazırlamış olduğumuz yazıya göz atabilirsiniz.
1.xposedInstaller_3.0-alpha4.apk uygulamasını buraya tıklayarak
cihazınıza kurun. Kendisi yüklü modülleri yönetmenizi sağlar. Framework bu olmadan asla cihazınızda çalışmaz.
2. Şu adreste bulunan xposed.zip dosyasını TWRP gibi bir custom recovery aracı ile kurun.
- SDK21 -> Android 5.0 (Lollipop)
- SDK22 -> Android 5.1 (Lollipop)
- SDK23 -> Android 6.0 (Marshmallow)
3. TWRP’yi şuradaki adresten en üstteki tarihin altında yer alan linki kullanarak indirebilirsiniz.
Not: İstediğinizde şu adresten cihazınıza uygun olan xposed-uninstaller.zip dosyasını TWRP gibi bir custom recovery aracı ile çalıştırarak framework’ü cihazınızdan tümüyle kaldırabilirsiniz.
Bilinen Sorunlar:
- Bazı Samsung stock ROM’larında cihazın sürekli baştan başlaması problemi. Samsung’un ART üzerinde yaptığı değişikliklerin buna sebep olduğu düşünülüyor. Ancak bazı farklı yapıları kullanarak bu sorun aşılabiliyor.
- Sony’nin birkaç ROM’unda bozuk odex servisleri olduğu tespit edilmiş. Bu ROM’lar “Fatal signal 6” veya “No pending exception expected: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” hatalarını veriyorlar. Ne yazık ki bunun bilinen bir çözümü yok.
- Standart olmayan ART versiyonu ile gelen Dell Venue 8 7840’ın Android 5.1 ile 6.0 arasındaki sürümlerinde sorun yaşadığı biliniyor. Ancak zaten Xposed bu ara sürümlere destek vermiyordu.
4 YorumYORUM YAZ
Bende android 7 var ve sanirim moduller desteklemiyor ):
Arkadaşlar kola gelsin ben samsung galaxy s5 sm-g900fq marshmallow 6.0.1 armv7 71 işlemcili cihaz kullanıyorum. Bir çok xposed denedim trwn ile yukluyorum ama her defasında telefon uyumsuz yazılımdan dolayı açılmadı allahtan sistemi yedek almıştım xpa Developer sitesine baktığımda v7 71 için xposed göremiyorum bazı yabancı sitelerde bulsam bile lolipop için vardı. Varmı yardimci olabilecek ?
akillitelefon.com/forum sayfamızda konu açarak sitemizin uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Xposed bazı modüller çok işe yarıyor. Greenify gibi uygulamalar xposed ile çok verimli ve stabil. Fakat Cloudyg2 3.3 kullanıyorum cihaz, kendiliğinden açılıp kapanıyor. Tek sıkıntım bu.
Tavsiye ettiğim modüller şunlar:
Youtube Adaway(Youtube reklam engelleyici)
Youtube Background Playback(Youtube videolarını arkaplanda oynatır)
XPrivacy(izin yöneticisi alanında en iyisi çok yaratıcı şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Yakında tamamen Türkçesi de çıkacak)
XPrivacy in App İnfo(Uygulama yöneticinde izinler diye bir sekme açılır)
Xposed LED Control ( İstediğiniz uygulamayı, 1001 çeşit renkte bildirim ışığı atayabiliyorsunuz)
AppOpsXposed( İzin yönetici, Xprivacy’e göre daha kolay bir kullanımı var)