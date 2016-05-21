Android Xposed Kurulumu Nasıl Yapılır

Xposed Kurulumu

Android cihazınıza veya cihazınızdaki resmi uygulamalara yeni özellikler ve fonksiyonlar ekleminize yarayan Xposed Installer adıyla bilinen modül yükleyicisi geçtiğimiz günlerde yeniden güncellenmişti. Yükleyici sayesinde şuradaki yazımızda yer verdiğimiz gibi bazı uygulamaları çok daha ilginç hale getirebiliyorsunuz. Elbette bunun gibi daha birçok farklı modül olduğunu ve hepsinin farklı işlevler sunduğunu belirtelim. Görünüşe göre ilerleyen zamanlarda yeni Xposed modülleriyle ilgili daha pek çok yazıya yer vereceğiz. Şimdi Xposed kurulumu nasıl yapılıyor görelim.

Yükleyicinin kurulumu cihazı birkaç kez baştan başlatmayı gerektirdiğinden kısa bir süre telefonunuzu aktif kullanamayabilirsiniz. Ayrıca yükleyici her cihazda aynı stabilitede çalışmayabilir. Bunun riskini göze almalısınız. Xposed ile sorun yaşadığı bilinen telefonlara ayrıca yazının altında yer verdik.

Xposed’ı yüklemeden önce Android’i root ettiğinizden emin olun. Bunun için şurada hazırlamış olduğumuz yazıya göz atabilirsiniz.

1.xposedInstaller_3.0-alpha4.apk uygulamasını buraya tıklayarak

cihazınıza kurun. Kendisi yüklü modülleri yönetmenizi sağlar. Framework bu olmadan asla cihazınızda çalışmaz.

2. Şu adreste bulunan xposed.zip dosyasını TWRP gibi bir custom recovery aracı ile kurun.

SDK21 -> Android 5.0 (Lollipop)

SDK22 -> Android 5.1 (Lollipop)

SDK23 -> Android 6.0 (Marshmallow)

3. TWRP’yi şuradaki adresten en üstteki tarihin altında yer alan linki kullanarak indirebilirsiniz.

Not: İstediğinizde şu adresten cihazınıza uygun olan xposed-uninstaller.zip dosyasını TWRP gibi bir custom recovery aracı ile çalıştırarak framework’ü cihazınızdan tümüyle kaldırabilirsiniz.

Bilinen Sorunlar:

Bazı Samsung stock ROM’larında cihazın sürekli baştan başlaması problemi . Samsung’un ART üzerinde yaptığı değişikliklerin buna sebep olduğu düşünülüyor. Ancak bazı farklı yapıları kullanarak bu sorun aşılabiliyor.

. Samsung’un ART üzerinde yaptığı değişikliklerin buna sebep olduğu düşünülüyor. Ancak bazı farklı yapıları kullanarak bu sorun aşılabiliyor. Sony’nin birkaç ROM’unda bozuk odex servisleri olduğu tespit edilmiş. Bu ROM’lar “ Fatal signal 6 ” veya “ No pending exception expected: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException ” hatalarını veriyorlar. Ne yazık ki bunun bilinen bir çözümü yok.

” veya “ ” hatalarını veriyorlar. Ne yazık ki bunun bilinen bir çözümü yok. Standart olmayan ART versiyonu ile gelen Dell Venue 8 7840’ın Android 5.1 ile 6.0 arasındaki sürümlerinde sorun yaşadığı biliniyor. Ancak zaten Xposed bu ara sürümlere destek vermiyordu.



