Samsung Telefonları Otomatik Olarak Başlatmak

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Akıllı telefonlar artık kullanmış olduğumuz masaüstü ya da notebook bilgisayarlar kadar işlevsellik kazandı. 2016 yılının başlarında piyasaya sunulan üst model akıllı telefonlar ise artık tamamen bir bilgisayar niteliği taşıyor ve bu akıllı telefonlar ile bilgisayar kullanmamıza gerek kalmıyor. Samsung Android 5.1 ve üzeri ile çalışan akıllı telefonları için gizli bir özellik entegre etti. Samsung, bilgisayarlarda kullanılan otomatik başlatma özelliğini, akıllı telefonlarına uyarladı. Uygulama indirmeden kullanılabilen bu özellik ile siz istediğiniz zaman akıllı telefonunuzu yeniden başlatabiliyorsunuz. Bunun için telefonunuzun “Ayarlar” kısmından “Cihaz Yönetimi” sekmesine gelmeniz gerekiyor. Cihaz yönetimi sekmesinden “Otomatik Yeniden Başlat” menüsüne giderek karşımıza gelen seçenekler arasında tarih ve saat aralığını belirtmeniz gerekiyor. Zaman bilgilerini girdikten sonra ise artık telefonunuz sizin belirlemiş olduğunuz zaman aralığında otomatik olarak tekrdan açılıp kapanacaktır.



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