iPhone’da Facebook’un Yüklenmeme Sorunu

Facebook’un Yüklenmeme Sorunu

Son zamanlarda iPhone üzerinden Facebook‘a bağlanmaya çalışan bazı kullanıcıların uygulamanın çok yavaş yüklenmesi ya da hiç yüklenmemesi gibi problemlerle karşılaştığı görülmekte. Birçok insanın sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan Facebook’a erişimi güçleştiren bu problemi ortadan kaldırmak içinse yapılabilecek birçok farklı şey mevcut. Şimdi bunlara yazımızda yer verelim ve iPhone’da yaşadığınız bu soruna çözüm olup olmayacağını görelim.

Her zaman pratik ve kolay çözümlerle başlamak iyi bir seçenektir. Bunlardan üç tanesini şu şekilde sıralayabiliriz:

Facebook arkaplanda uzun süre açık kalan ve aldığı verileri işleyen ve kullanıcısına düzenli olarak aktaran bir uygulama. Bu kadar yoğun iş gücü arasında bazen görevini iyi yerine getiremediği anlar olabilir. Böyle bir durumda uygulamadan çıkın ve arkaplandan tamamen kaldırın. Daha sonraysa tekrar çalıştırarak sonuçları gözlemleyin.

Wi-Fi kullanıyorsanız tamamen kapatın ve ardından tekrar aynı veya başka bir Wi-Fi ağına bağlanarak sonucu gözlemleyin. Aynı şey hücresel veri için de geçerli.

Geçmişi ve website verilerini temizleyin.

Bunu Safari‘de yapmak için Ayarlar uygulamasını açarak aşağı kaydırın ve listeden Safari‘yi seçin. Ardında ekranın aşağısında bulunan Tarihçeyi ve Web Sitesi Verilerini Sil seçeneğine dokunun.

Chrome kullanıyorsanız menü butonuna dokunun ardından Ayarlar ve Gizlilik yolunu izleyerek silmek istediğiniz veri tipini seçin ve temizle deyin.

Eğer Facebook’a tarayıcı değil uygulama üzerinden bağlanıyorsanız, önce uygulamayı cihazınızdan kaldırarak tekrar App Store’dan indirin

. Sonuç yine aynıysa şu adımları gözden geçirin:

Facebook’u görüntülemek için üçüncü parti bir uygulama mı kullanıyorsunuz? Probleme neden olan şey bu olabilir. Stok uygulamayı kullanmayı deneyin.

uygulamayı kullanmayı deneyin. iPhone’u şu yöntemi deneyerek baştan başlatın: Home tuşuna ve ekranı açma/kapama tuşuna aynı anda basılı tutarak cihazın baştan başlamasını bekleyin. Apple logusu gelene kadar basılı tutun.

tuşuna ve ekranı açma/kapama tuşuna aynı anda basılı tutarak cihazın baştan başlamasını bekleyin. Apple logusu gelene kadar basılı tutun. Cihaz ayarlarını sıfırlayın. (Ayarlar – Genel – Sıfırla – Tüm Ayarları Sıfırla ). Cihazı fabrika ayarlarına almak sorunu kökten çözebilir.

). Cihazı fabrika ayarlarına almak sorunu kökten çözebilir. Facebook sık sık güncellenen bir uygulama olduğundan en son güncellemeyi alıp almadığından emin olun. Bunun için App Store’u açarak altta yer alan Güncellemeler sekmesini kontrol edin.

İnternet erişimine sahip olduğunuzdan emin olun. Facebook her saniye internete ihtiyaç duyan bir uygulama olduğundan bağlantınızın kesildiği durumlarda düzgün çalışmayacaktır.

erişimine sahip olduğunuzdan emin olun. Facebook her saniye internete ihtiyaç duyan bir uygulama olduğundan bağlantınızın kesildiği durumlarda düzgün çalışmayacaktır. VPN uygulamaları kullanıyorsanız bunlar Facebook’un fonksiyonlarını etkileyebilir. Devre dışı bırakarak tekrar deneyin.

uygulamaları kullanıyorsanız bunlar Facebook’un fonksiyonlarını etkileyebilir. Devre dışı bırakarak tekrar deneyin. DNS ayarlarını değiştirdiyseniz varsayılan haline geri alın.

Eğer yukarıdakilerin hiçbiri probleminize çözüm olmadıysa sorunu Facebook’a bildirmeyi deneyin. Neyse ki bunu yapmak oldukça kolay. Daha fazla seçeneğin görüntülendiği ekrandaki butona dokunarak Yardım ve Destek‘i seçin ve ardından sorunu Facebook geliştiricilerine iletin. Kendileri problemlenizle ilgili gelecek günlerde bir güncelleme yayınlayabilirler.