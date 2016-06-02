Android’de Misafir Modu Nasıl Kullanılır?

Misafir Modu Nasıl Kullanılır?

Android’in bir başka güzel fonksiyonlarından biri de Misafir Modu olarak bilinen telefonunuz bir başkasının eline geçtiğinde gözünüzü arkada bırakmayan akıllı bir özelliktir. Kullanıcı gizliliğini gözetmek adına Google tarafından geliştirilen bu mod bugün hemen hemen tüm yeni Android’lerde bulunuyor.

Bu mod devredeyken menü ayarlarını dilediğiniz gibi değiştirebilir ve sınırlı erişime sahip bir misafir hesabı oluşturabilirsiniz. Böylece Android’inize erişmek isteyen kişinin gizliliğinizi ihmal etmesine müsade etmemiş olursunuz.

Özelliğin yalnızca yeni Android’lerle geldiğini söylemiştik. Bu yüzden daha eski Android’lerde bu özellik ancak Guest Mode denilen bir uygulama kurularak kullanılabiliyor. Orijinal misafir modu ile arasında pek bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Sonraki sayfadan devam edelim.