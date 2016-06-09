Android ve iOS Cihazlarda Altyazılı Film ve Dizi İzleme

Android ve iOS Cihazlarda Altyazılı Film ve Dizi Nasıl İzlenir?

Film izlemekten birçoğumuz zevk alır, hatta herkesin de sıkı sıkı takipçisi olduğu dizi veya dizileri vardır; dış dünyadan alıp farklı dünyalara götürür. Gelişen teknoloji çağı ile artık akıllı cihazlar ve de tabletler hemen hemen yediden yetmişe herkesin elinde. Hatta elimizden bile düşmüyor desek yeridir. Sıkı takipçisi olduğumuz dizileri hatta vizyondaki filmleri dahi takip etmek mümkün. Konuğumuz Showbox, mobil cihazlar için özel ayarlanmış Android işletim sistemi için bir film-dizi izleme-indirme uygulamasıdır. Özellikli Android cihazınız varsa ve film-dizi severseniz tam ihtiyaçlarınıza uygun bir uygulama diyebiliriz.

Evet, Google’ın telif hakları sebebiyle Showbox’u Google Play’de bulamayabilirsiniz ancak son derece güvenilir olduğunu söyleyelim. Uygulamayı edinmek için bu web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ya da direk bu linkten Android cihazınıza apk dosyası olarak indirin: Uygulamayı indirdiğinizi varsayarak devam ediyorum; öncelikle üçüncü parti uygulama olduğu için ‘bilinmeyen kaynakları’ aktif etmek gerekiyor.

1) Ayarlardaki seçeneklerin gerçek isimleri cihazlar arasında farklılık gösterebilir, ancak izleyeceğiniz yöntem her Android cihazda benzerdir. İlk olarak yapmanız gereken, telefonunuzun ‘ayarlar’ menüsüne girerek buradan ‘güvenlik’ sırasıyla takip etmek.

2- Burada açılan menüde ‘bilinmeyen kaynaklar’ yazan kısmın yanında bulunan kutucuğu işaretleyip çıkan uyarıya da tamam deyip geçmeniz yeterli.

3- Bundan sonra, indirdiğiniz ‘com.tdo.showbox_4.65-85.apk’ dosyayı açıp yükleyin.

4- Uygulamayı açın. Uygulama açılınca böyle bir ekran gelecek. Burada birkaç dakika kadar bekleyin.

5- Sol üstteki üç çizgiye dokunun.

6- Şöyle bir ekran gelecek.

7- Ben Deadpool filmini seçiyorum. Gördüğünüz gibi HD kalitede ister izleyebilir ister cihazınıza indirebilirsiniz.

8- Ekranı biraz aşağıya kaydırarak Subtitle (alt yazı), Server (sunucu), Player (oynatıcı) gibi seçenekleri kendinize göre seçebilirsiniz. Bunları tek tek anlatacağım.

9- İlk olarak ‘Server’ seçeneği (Türkçe karşılığı sunucu), bazen sunucular yoğun olabiliyor ve hata veriyor bunu önlemek için birkaç alternatif sunucu veya torrent seçeneği eklenebiliyor.

10- ‘Subtitles’ Altyazılar burada oluyor. Altyazılara erişebilmemiz için Open Subtitles’a bir defalığına mahsus üye olmanız gerekiyor. Kayıt için buraya tıklayın.

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Kullanıcı adı: akillitelefon-com

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11- Evet ‘Login’ diyerek giriş yapın. Açılan listede ‘TURKISH’ seçeneğini seçin.

12- ‘TURKISH’ altyazını seçtikten sonra herhangi bir altyazı seçeneğini seçin.(İpucu: Film 720p ise 720p başlıkla başlayan altyazıyı seçin)

13- Evet, altyazıyı da seçtik. Player(Türkçe karşılığı oynatıcı) ile filmi veya diziyi oynatabileceğiniz program veya Android cihazınızın kendi oynatıcısı ile oynatabilirsiniz. Altyazı seçeneği ile izleyeceğiniz için, altyazı destekli ve Türkçe karakter destekli bir oynatıcı bulmanız. Mx Player fazlasıyla ihtiyacı karşılıyor.

‘Player’ ı seçip açılan pencerede ‘Other Player’ ı seçip ‘Mx Player’ seçebilirsiniz.

14- Film açıldı, dizileri de aynı yolları izleyerek yapabilirsiniz. İyi seyirler!