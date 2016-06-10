Parallel Space Android / iOS’ta Çoklu Hesap Kullanımı

Aynı anda birden fazla çevrimiçi hesaba erişmek için çift sim kartlı cep telefonu edinmek veya internet üzerinden çift hesap yönetmek gibi nedenler daha da arttırılabilir. Bir tarayıcı ve bir bilgisayar ile işler çok kolay olabilir. Ancak bildiğimiz kadarıyla akıllı telefonlar söz konusu olduğunda birden fazla hesabı yönetmek biraz zor olur. O nedenle size temiz ve orjinal çoklu hesap kurulumu yapabilen yani Android ve iOS’ta çoklu hesap kullanımı için tasarlanan Parallel Space uygulamasını tanıtacağız.

Instagram gibi firmalarda bu tür durumları düşünüp kullanıcılara tek uygulamada çoklu hesap kullanma izni veriyor. Fakat Facebook ve WhatsApp gibi gerek sosyal yaşantımızda gerek iş hayatımızda sıkça kullandığımız uygulamalar için ya çift sim kartlı telefon kullanmalı ya da ikinci bir cep telefonu taşımalıyız.

Daha önce tek bir cihaz üzerinden çoklu hesap çalıştırma yöntemleri gördük. Uygulamanın imzası değiştirilerek uygulamayı klonlamak gibi yöntemler var. Bunların hiçbiri %100 sonuç vermedi. Ya Google Play ile güncelleme sorunu yaşadı ya da Android Güvenlik Sistemi’ne takıldı.

Parallel Space oldukça güçlü bir uygulama. Türkçe dilimizdeki karşılığı “Paralel Alan” olup tıpkı “paralel evren” mantığına benzetebiliriz. Bu uygulamayı kullanarak WhatsApp, Facebook ve hatta Uber gibi telefonunuzda yüklü herhangi bir uygulamanın iki örneğini çalıştırmak mümkün. Böylece root erişimi olmadan çift Whatsapp, Snapchat, Telegram çalıştırabileceksiniz. En önemli avantajı ise;

Aynı anda birden fazla sosyal ağ veya oyun hesaplarına giriş sağlar. Hemen hemen bütün uygulamaları ve oyunları desteklemektedir.

1- İlk önce buraya tıklayarak Google Play’den uygulamayı indirin.

2- Girişteki öğreticiyi geçerek “Başlat” butonuna dokunun.

3- Bundan sonra bir pencere açılacak, bu pencerede istediğiniz uygulamayı seçerek uygulamanızı klonlayın.

4- Klonladığınız uygulamayı açın.

5- Açılırken uygulama birkaç işlemden geçecek.

6- İşte uygulama açıldı. Artık cihazınızda diğer kurulu uygulamalardan tamamen bağımsız çalışacaktır.

7- Ek olarak programa izinsiz girişleri engellemek için uygulamanın kendi menüsünden açılışa desen kilidi ekleyebilirsiniz.

8- Uygulamayı daha verimli kullanabilmek için birkaç ipucu:

İzinler : Paralel Space içerisinde çalışan tüm uygulamalara uygulanır. Mesela, konum izni reddedilirse, o zaman Parallel Space içerisindeki bazı uygulamalardan arkadaşlarınıza konumunuzu gönderemezsiniz.

: Paralel Space içerisinde çalışan tüm uygulamalara uygulanır. Mesela, konum izni reddedilirse, o zaman Parallel Space içerisindeki bazı uygulamalardan arkadaşlarınıza konumunuzu gönderemezsiniz. Parallel Space tarafından kullanılan bellek, pil ve ağ trafiği kendi içerisinde çalışan çeşitli uygulamalar tarafından kullanılır. Bunlar Parallel Space Kontrol Merkezi’ndeki Depolama veya Görev Yöneticisi’nde kontrol edilebilir.

kendi içerisinde çalışan çeşitli uygulamalar tarafından kullanılır. Bunlar Parallel Space Kontrol Merkezi’ndeki Depolama veya Görev Yöneticisi’nde kontrol edilebilir. Sosyal ağ uygulamalarının gelen mesajları zamanında alabilmesine izin vermek için Parallel Space’i booster uygulamalarda beyaz listeye veya özel durum listesine ekleyin.

veya özel durum listesine ekleyin. İlk kez Parallel Space’te bazı belirli uygulamalarda giriş yapmaya çalışırken, ana hesaptan farklı bir telefon numarası olması gerekir, ayrıca doğrulama kodunu alabilmek telefon hattının kullanılıyor olması gereklidir. Aynı telefon numarasına sahip olan hesapların aynı anda çevrimiçi olamayacağını lütfen aklınızda bulundurun.



