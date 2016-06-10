WhatsApp Web Telefon Bağlı Değil Uyarısı Çözümü

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Telefon Bağlı Değil Uyarısı

Eğer WhatsApp’ı mobil cihazınızda normal bir şekilde kullandığınız halde uygulamanın Web versiyonunda veya masaüstü sürümünde bir türlü çözülmeyen bir bağlantı problemi yaşıyorsanız bu muhtemelen WhatsApp’ın geçici bakım altında olduğunu gösterir. Fakat bu oldukça nadir görülen bir durum olduğundan normal koşullar altında bağlantınızın hiçbir zaman kopmaması gerek. Eğer WhatsApp Web’te sık sık Telefon Bağlı Değil uyarısı alıyorsanız bunun daha başka sebepleri var demektir. Şimdi bunların neler olduğunu hep beraber irdeleyelim.

1- Eğer WhatsApp’a bağlanamıyorsanız bunun en açık sebebi aktif bir internet bağlantınızın olmamasıdır. Telefonunuzdaki diğer başka bir servisin çalışıp çalışmadığını kontrol edin veya tarayıcınızdan bir web sayfasına bağlanmaya çalışın.

2- Eğer internet bağlantısı olduğu halde hiçbir şekilde çevrimiçi olamıyorsanız telefonunuzu bir kez Wi-Fi’dan çıkarıp tekrar bağlayın. Bunu ayrıca önce uçak moduna alıp daha sonra uçak modundan çıkararakta yapabilirsiniz. Alternatif olarak telefonu baştan başlatmakta o an cihazınız ile PC arasında yaşanan iletişimsizliğe kökten çözüm olabilir.

3- Ayrıca telefonunuz uykuya geçtiğinde Wi-Fi‘ı kapatmadığından emin olun. Çünkü WhatsApp’ı web’te veya masaüstünde kullanmak için telefonunuzun internete bağlı kalması gerekir. Bunun için cihazınızın ayarlarından Wi-Fi’a bağlıyken uyanık kalma özelliğini devreye almanız gerek.

4- Eğer telefonunuz mobil veriye bağlıysa yeterli sinyal almama ihtimaline karşı 3G/4.5G’yi kapatarak yalnızca Wi-Fi bağlantısını kullanın ve cihazınızın Wi-Fi’dan yeterli sinyal aldığından emin olun. Tersi durumlar içinse mobil veri bağlantısına geçiş yapabilirsiniz.

5- Son olaraksa yapmanız gereken şey telefonunuzda WhatsApp’ın en güncel versiyonunu kullanmak. Bunun için Android’de Play Store‘dan veya iOS’de ise App Store‘dan WhatsApp’ın en son güncellemeyi aldığından emin olmalısınız.

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Ayrıca WhatsApp’ın bakımda olup olmadığını anlamak için downdetector.co.uk adresinden arama kutucuğuna WhatsApp yazarak sunucuların çalışır durumda olup olmadığını görebilirsiniz. Buradan Türkiye veya herhangi bir ülke seçilerek daha özel bir arama da yapılabilir.

WhatsApp’ın bağlantı problemini çözmek için izlenebilecek adımlar bunlar. Ancak en önemlisi cihazınızda aktif ve stabil bir internet bağlantısı bulundurmak. Bunun için sinyal gücüne göre ya mobil veriye ya da Wi-Fi’a geçiş yapmalısınız.