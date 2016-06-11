iPhone’da VPN Ayarlarını Kaldırmak

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VPN Ayarlarını Kaldırmak

Birçok VPN servisi oldukça karmaşık yapılarına karşın iPhone‘da bir profil oluşturmak istediğinizde bunu oldukça kolay bir şekilde yerine getirebilir. Ancak bir VPN servisini artık kullanmak istemediğinizde yalnızca onun uygulamasını silmek her zaman yeterli olmayacaktır. Kurulum sırasında sistem ayarlarına yüklenen profili de kaldırmanız gerekebilir. Şimdi iPhone’da VPN ayarlarını silmek nasıl yapılır görelim.

VPN ayarlarını silmenin iki farklı yöntemi var. Bunlardan ilki Ayarlar uygulamasını kullanarak VPN seçeneklerine ulaşmak ikincisi ise TunnelBear gibi sistemden kaldırıldığında beraberinde profili de kaldıran uygulamalar kullanmak. Eğer uygulamanız böyle bir işi yerine getirmiyorsa ve VPN ayarlarını manuel olarak silmek istiyorsanız şimdi bundan bahsedelim.

1- iPhone ana ekranından Ayarlar uygulamasına dokunarak açılan ekrandan aşağı kaydırıp Genel sekmesini bulun.

2- Ardından sayfanın biraz altına inerek üstünde VPN seçeneğinin yer aldığı Profil başlığını bulacaksınız. Profil‘e dokunarak devam edin.

3- Sonraki ekranda karşınızda sisteme yüklediğiniz tüm VPN’lerin bir listesi yer bulunacak. Silmek istediğiniz VPN’e dokunarak detaylarını görüntüleyin.

4- VPN bilgilerinin görüntülendiği bu ekrandan Profili Sil butonuna dokunarak çıkan uyarı ekranına Sil dediğinizde işlem tamamlanmış olacak. Yani VPN servisi sisteminizden tamamen temizlenecek.

Hepsi bu kadar. Siz de bu adımları takip ederek kolay bir şekilde herhangi bir VPN hizmetini iPhone ya da iPad‘inizden tamamen kaldırabilirsiniz. Unutmayın, bazı VPN uygulamaları bunu sizin için kendileri halleder. Yani sadece uygulamayı kaldırmanız yeterli olur. Ancak aksi durumlar için bu adımlar her zaman geçerli olmaya devam edecek.

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