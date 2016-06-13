YouTube’dan Programsız Video ve Müzik İndirme

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YouTube’dan Programsız Video ve Müzik Nasıl İndirilir?

YouTube uçsuz bucaksız bir deniz. Türlü türlü yolları olsa da bugüne dek YouTube’dan programsız video ve müzik indirmek pek de zahmetsiz olmadı. En azından Yout adı verilen servisle tanışana kadar böyleydi. Açıkçası biz de YouTube’dan video ve müzik indirmek için çeşitli uygulamalardan faydalanıyorduk ancak ezberbozan Yout ile alışkanlıklarımız değişti. Artık YouTube’dan programsız video ve müzik indirmek bir zahmet olmaktan çıktı. Yout sadece bir servis. Adını aklınızda tutmanıza bile (birazdan anlayacağız) gerek yok.

YouTube’dan programsız video ve müzik indirme rahatlığını size göstermek için sitemizin YouTube kanalında olan şu videoyu tercih ettik. YouTube adresini zaten adres çubuğu başta olmak üzere kolaylıkla alabiliyorsunuz. Paylaşma seçeneklerinden de içeriğe ilişkin adresi alabilmeniz mümkün.

En sevimli olan kısım YouTube adresinden silmeniz gereken üç karakter. Normal şartlarda içeriğimizin YouTube adresi şu: https://www.youtube.com/watch?v=9RwPxARFIRI Biz burada YouTube’daki “ube” kısmını silerek aynı bağlantıyı açtığımızda alan adı Yout olduğu için doğrudan bu servis devreye giriyor ve indirmek istediğiniz içeriği karşınıza getiriyor. YouTube’dan programsız video ve müzik indirme işlemine artık hazırız.

Yeni sayfa açıldığında elbette sağ ve sol tarafta reklamlar var ancak bunlar gözünüzün içine girmiyor ve sizi rahatsız etmiyor. Artık yapmanız gereken şey videonun hangi saniyelerinin arasını indireceğinizi uygulamaya tanımlamak. Sonrasında video (MP4) veya müzik (MP3) olarak indirme tercihlerini yapmanız gerekiyor. Dilerseniz bu ekranda isim değişikliği de yapabiliyorsunuz. En alttaki Kayıt MP3 veya Kayıt MP4 tuşuna bastığınızda YouTube’dan programsız video ve müzik indirme işlemi başlıyor. Kayıt öncesinde kalite seçeneği de yapmak mümkün.

YouTube’dan programsız video ve müzik indirme işte bu kadar basit. Seveceğinize ve sıklıkla kullanacağınıza eminiz. Arkadaşlarınıza da bu servisi duyurarak hayatlarına kolaylık katabilirsiniz!



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