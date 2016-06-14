GÃ¼ney Koreli teknoloji markasÄ± Samsung 2015 yÄ±lÄ±nda piyasaya sunmuÅŸ olduÄŸu Galaxy J5 modeli iÃ§in uzun zamandÄ±r beklenen Marshmallow GÃ¼ncellemesini yayÄ±nladÄ±. Ä°lk olarak Hindistan’da baÅŸlayan gÃ¼ncellemenin ilerleyen zamanlarda diÄŸer Avrupa Ã¼lkelerinde yayÄ±nlanmasÄ± bekleniyor.

Samsung Galaxy J5 Android 6.0.1 GÃ¼ncellemesi

874,17 MB bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olan ve J500FXXU1BPF yapÄ± numarasÄ±na sahip gÃ¼ncelleme, Galaxy J5 iÃ§in yeni ve daha geliÅŸmiÅŸ bir TouchWiz kullanÄ±cÄ± arayÃ¼zÃ¼ getiriyor. Googleâ€™Ä±n Marshmallow iÅŸletim sistemine dahil dahil ettiÄŸi geliÅŸmiÅŸ uygulama izinleri, pil verimliliÄŸi saÄŸlayan Doze Modu ve gÃ¼venlik iyileÅŸtirmelerinin yanÄ±nda, gÃ¼ncelleme performans geliÅŸtirmeleri ve bazÄ± iyileÅŸtirmeler iÃ§eriyor.

GÃœNCELLEME:

Galaxy J5 iÃ§in Android M yÃ¼kleme rehberi:Â http://akillitelefon.com/2016/07/05/samsung-galaxy-j5-j500f-marshmallow-nasil-yuklenir/