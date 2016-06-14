Samsung Galaxy J5 Android 6.0.1 GÃ¼ncellemesi

GÃ¼ney Koreli teknoloji markasÄ± Samsung 2015 yÄ±lÄ±nda piyasaya sunmuÅŸ olduÄŸu Galaxy J5 modeli iÃ§in uzun zamandÄ±r beklenen Marshmallow GÃ¼ncellemesini yayÄ±nladÄ±. Ä°lk olarak Hindistan’da baÅŸlayan gÃ¼ncellemenin ilerleyen zamanlarda diÄŸer Avrupa Ã¼lkelerinde yayÄ±nlanmasÄ± bekleniyor.

Samsung Galaxy J5 Android 6.0.1 GÃ¼ncellemesi

874,17 MB bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olan ve J500FXXU1BPF yapÄ± numarasÄ±na sahip gÃ¼ncelleme, Galaxy J5 iÃ§in yeni ve daha geliÅŸmiÅŸ bir TouchWiz kullanÄ±cÄ± arayÃ¼zÃ¼ getiriyor. Googleâ€™Ä±n Marshmallow iÅŸletim sistemine dahil dahil ettiÄŸi geliÅŸmiÅŸ uygulama izinleri, pil verimliliÄŸi saÄŸlayan Doze Modu ve gÃ¼venlik iyileÅŸtirmelerinin yanÄ±nda, gÃ¼ncelleme performans geliÅŸtirmeleri ve bazÄ± iyileÅŸtirmeler iÃ§eriyor.

GÃœNCELLEME:

Galaxy J5 iÃ§in Android M yÃ¼kleme rehberi:Â http://akillitelefon.com/2016/07/05/samsung-galaxy-j5-j500f-marshmallow-nasil-yuklenir/

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27 Yorum

YORUM YAZ

  1. 15 gÃ¼nlÃ¼k j5 kullaniciyisiyim aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±n 3 Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ telefon sÃ¼rÃ¼m gÃ¼ncellemesi istedi yaptÄ±m ve telefon kapandÄ± andiroid Ã§Ã¶ktÃ¼ diyor ve sÃ¼rekli kapanÄ±yor Samsung yazÄ±sÄ±nÄ± geliyor telefon aÃ§Ä±lmÄ±yor. Ne yapmayalÄ±m buarada 2015 surumu

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  2. Merhaba.j5 kullanÄ±yorum ama gÃ¼ncellemede sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yorum gÃ¼ncellerken hata veriyor yeteri boÅŸ yerimde var ama gÃ¼ncelleme yapmÄ±yor.

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  3. Salam.J 5 guncellemeden sonra 4gGeldi..Ama ne yapdiysam ayarlarda 4 g yapamadim..4g yapiyorum.Bir onceki menyuya geri donurem.4g olmur.Yardim eden varsa sevinirim..4g Yeni Lte Wsdme Gsm oto baglan.

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  5. Ben guncelledim fakat sd kart kullanilamiyor diger modellere sd karti dahili hafizaya ekleme gibi bir ozellik var fakat j5 de bu kullanilamiyor

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  6. J5 gÃ¼ncellemesinden sonra wifi sorunu yaÅŸÄ±yorum devamlÄ± internet kopuyor ne yapabilirim. AyrÄ±ca gÃ¼ncellemeyi kaldÄ±rmak iÃ§in fabrika ayarlarÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼m gÃ¼ncellemeyi kaldÄ±rmadÄ±. Bilginize.

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  8. j5 kullanÄ±yorum andorid gÃ¼ncellemesinden sonra telefonum Ã§ok yavaÅŸladÄ±, arama yapmak iÃ§in bile mennÃ¼n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± resmen 5 saniye bekliyorum, bu sorunu nasÄ±l Ã§Ã¶zebilirim

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    • Bende de aynÄ± sorun vardÄ±. GÃ¼ncellemeyi kaldÄ±rmak iÃ§in Fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶ndÃ¼m. GÃ¼ncelleme kalkmadÄ± ama en azÄ±nda telefon hÄ±zlandÄ±

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  12. Ã¶zelliklerinden birisi olan sd kartÄ± dahili hafÄ±za gibi gÃ¶rme Ã¶zelliÄŸini iptal etmiÅŸ olarak yÃ¼kleniyor telefona tek umudu buna baÄŸlayan samsung sahiplerine kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rpriz hafÄ±za sorunu devam edecek beyler sakÄ±n ha almayÄ±n bu telefonu

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  14. Ya benim bi sorum olcak ben guncellemeyi yaptim parmak izi sifresi gelmedi ayrica sd kart ve cihaz hafizasi birleÅŸik degil acaba bi yama dahami olcak ? J5

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    • TÃ¼rkiye henÃ¼z belli deÄŸil. Avrupa sonrasÄ±nda olur bÃ¼yÃ¼k ihtimal.

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