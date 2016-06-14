GÃ¼ney Koreli teknoloji markasÄ± Samsung 2015 yÄ±lÄ±nda piyasaya sunmuÅŸ olduÄŸu Galaxy J5 modeli iÃ§in uzun zamandÄ±r beklenen Marshmallow GÃ¼ncellemesini yayÄ±nladÄ±. Ä°lk olarak Hindistan’da baÅŸlayan gÃ¼ncellemenin ilerleyen zamanlarda diÄŸer Avrupa Ã¼lkelerinde yayÄ±nlanmasÄ± bekleniyor.
Samsung Galaxy J5 Android 6.0.1 GÃ¼ncellemesi
874,17 MB bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olan ve J500FXXU1BPF yapÄ± numarasÄ±na sahip gÃ¼ncelleme, Galaxy J5 iÃ§in yeni ve daha geliÅŸmiÅŸ bir TouchWiz kullanÄ±cÄ± arayÃ¼zÃ¼ getiriyor. Googleâ€™Ä±n Marshmallow iÅŸletim sistemine dahil dahil ettiÄŸi geliÅŸmiÅŸ uygulama izinleri, pil verimliliÄŸi saÄŸlayan Doze Modu ve gÃ¼venlik iyileÅŸtirmelerinin yanÄ±nda, gÃ¼ncelleme performans geliÅŸtirmeleri ve bazÄ± iyileÅŸtirmeler iÃ§eriyor.
GÃœNCELLEME:
Galaxy J5 iÃ§in Android M yÃ¼kleme rehberi:Â http://akillitelefon.com/2016/07/05/samsung-galaxy-j5-j500f-marshmallow-nasil-yuklenir/
27 YorumYORUM YAZ
15 gÃ¼nlÃ¼k j5 kullaniciyisiyim aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±n 3 Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ telefon sÃ¼rÃ¼m gÃ¼ncellemesi istedi yaptÄ±m ve telefon kapandÄ± andiroid Ã§Ã¶ktÃ¼ diyor ve sÃ¼rekli kapanÄ±yor Samsung yazÄ±sÄ±nÄ± geliyor telefon aÃ§Ä±lmÄ±yor. Ne yapmayalÄ±m buarada 2015 surumu
Merhaba.j5 kullanÄ±yorum ama gÃ¼ncellemede sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yorum gÃ¼ncellerken hata veriyor yeteri boÅŸ yerimde var ama gÃ¼ncelleme yapmÄ±yor.
akillitelefon.com/forum sayfamÄ±zdan konu aÃ§abilir misiniz? YazarlarÄ±mÄ±z size yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.
Salam.J 5 guncellemeden sonra 4gGeldi..Ama ne yapdiysam ayarlarda 4 g yapamadim..4g yapiyorum.Bir onceki menyuya geri donurem.4g olmur.Yardim eden varsa sevinirim..4g Yeni Lte Wsdme Gsm oto baglan.
akillitelefon.com/forum sayfamÄ±zdan konu aÃ§abilir misiniz? YazarlarÄ±mÄ±z size yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.
SM-J500H ye turkiye romu geldimi beyler bilgisi olan var mÄ±?
Ben guncelledim fakat sd kart kullanilamiyor diger modellere sd karti dahili hafizaya ekleme gibi bir ozellik var fakat j5 de bu kullanilamiyor
J5 gÃ¼ncellemesinden sonra wifi sorunu yaÅŸÄ±yorum devamlÄ± internet kopuyor ne yapabilirim. AyrÄ±ca gÃ¼ncellemeyi kaldÄ±rmak iÃ§in fabrika ayarlarÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼m gÃ¼ncellemeyi kaldÄ±rmadÄ±. Bilginize.
J500fn tÃ¼rkiye gÃ¼ncellemesi ne zaman gelir
KardeÅŸim bugÃ¼n geldi bakalÄ±m gÃ¼ncellicem
j5 kullanÄ±yorum andorid gÃ¼ncellemesinden sonra telefonum Ã§ok yavaÅŸladÄ±, arama yapmak iÃ§in bile mennÃ¼n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± resmen 5 saniye bekliyorum, bu sorunu nasÄ±l Ã§Ã¶zebilirim
akillitelefon.com/forum sayfamÄ±zda sorup bilgi alabilirsiniz.
Bende de aynÄ± sorun vardÄ±. GÃ¼ncellemeyi kaldÄ±rmak iÃ§in Fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶ndÃ¼m. GÃ¼ncelleme kalkmadÄ± ama en azÄ±nda telefon hÄ±zlandÄ±
eski gÃ¼ccelemeyi yÃ¼klemek istiyorum yenisi sakÄ±n yÃ¼klemeyin eskisini nasÄ±l yÃ¼kleyebilir
akillitelefon.com/forum sayfamÄ±zdan bu konuda yardÄ±m alabilirsiniz.
Android 6.0 da uygulamalatÄ± sd carta kurma ÅŸeÃ§eneÄŸi gelsin
gÃ¼ncellemden sonra parmak izi gelcek yazÄ±yordu ama gelen var mÄ±
telefonda parmak izi okuyucusu yokki gelse ne olacak?
Ã¶zelliklerinden birisi olan sd kartÄ± dahili hafÄ±za gibi gÃ¶rme Ã¶zelliÄŸini iptal etmiÅŸ olarak yÃ¼kleniyor telefona tek umudu buna baÄŸlayan samsung sahiplerine kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rpriz hafÄ±za sorunu devam edecek beyler sakÄ±n ha almayÄ±n bu telefonu
ben gurcustanda oturuyorum benim telefona 6.0.1 geldi gunceleme
Ya benim bi sorum olcak ben guncellemeyi yaptim parmak izi sifresi gelmedi ayrica sd kart ve cihaz hafizasi birleÅŸik degil acaba bi yama dahami olcak ? J5
salam men samsung j5 aldim ama format olanda menyusu deyiwildi niye he?
beyler gÃ¼ncelleme geldi haberiniz olsun:D
gÃ¼ncellemeden memnunmusun yapayÄ±mmÄ± bende
gÃ¼ncellemeden memnunmusun yapayÄ±mmÄ± bende
samsung galaxy j5 6.0 tÃ¼rkiye ye ne zaman gelecek
TÃ¼rkiye henÃ¼z belli deÄŸil. Avrupa sonrasÄ±nda olur bÃ¼yÃ¼k ihtimal.
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