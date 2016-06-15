Snapchat Oturum Açma Sorunu ve Çözümü

Snapchat Oturum Açma Sorunu

Son yıllarda kullanıcı kitlesini hızla büyüten ve özellikle gençlerin vazgeçilmez uygulamalarından birisi haline gelen Snapchat uygulaması Android işletim sistemli cihazlarda kullanıcıları zaman zaman “Olamaz! Oturum açma denemen geçici olarak başarısız oldu, lütfen daha sonra tekrar dene. Oturum açma denemen başarısız olmaya devam ederse, lütfen https://s.snapchat.com/a/failed-login adresini ziyaret et:)” hata iletisiyle karşı karşıya bırakabiliyor. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda Snapchat oturum açma sorunu varsa çözüm için sonraki sayfadaki aşamaları izleyebilirsiniz.

Snapchat Oturum Açma Sorunu

Snapchat tarafından desteklenmeyen üçüncü parti uygulamalar ve eklentiler (veya ince ayarlar) bu sorunu yaşamanıza neden olabilir, aynı zamanda hesabınızın güvenliğini de tehdit edebilir Snapchat akıllı telefonların mevcut orijinal işletim sistemleriyle en iyi çalışabilecek şekilde tasarlanmış bir uygulama, Snapchatter kullanıcıları root erişimi sağlanmış Android’li cihazlarda sıkça sorun yaşadıklarını belirtiyor. Root erişimi Android’de çeşitli güvenlik açıklarına sebep olabildiği gibi Snapchat’in sağlıklı çalışmasına da engel teşkil ediyor. Mümkünse akıllı telefonunuzun işletim sisteminde özelleştirmeye gitmeyin. Android cihazınızda Google Play’den indirdiğiniz resmi Snapchat uygulamasının yer aldığından emin olun. Android cihazınızda Google hesabınızla oturum açmadıysanız yeni bir hesap oluşturun ya da mevcut hesabınızla giriş yapın. Snapchat hataları genellikle Google hesabının parolasının farklı bir cihazda değiştirilmesinden kaynaklanıyor. Cihazınızda sistem saatinin güncel olup olmadığını kontrol edin. Akıllı telefonunuzda Google hesabınızla oturum açmanıza rağmen hala bu hatayı alıyorsanız Google hesabınızın geçerli olup olmadığını kontrol edin. “Settings > Accounts > Google” yolunu izleyin ve Google hesabınızla eşitlemenin sorunsuz gerçekleşip gerçekleşmediğinden emin olun.