Android’de Silinmeyen Uygulamaları Silmek

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Silinmeyen Uygulamaları Silmek

Android açık kaynaklı bir işletim sistemi olması ile bir çok uygulama geliştirici ve kullanıcının en çok talep ettiği ve yeni uygulamaların piyasaya çıktığı bir portal oluyor. Ancak Android’in kullanım kolaylığı ve açık kaynaklı olmasının yanında ise bize göre tek olumsuz yanı telefon içerisinde gereksiz olarak gelen ve yüksek boyutlarda yer kaplayan uygulamalar oluyor. Ne yazık ki bu uygulamaları telefonumuzdan kaldırmayı denesek de ne yazık ki halen telefonumuzda kalıyor. Artık Android akıllı telefonunuzda yer alan gereksiz uygulamaları ek bir program yüklemeden sadece 5 dakika içerisinde kaldırabileceksiniz.

Akıllı telefonunuzda yer alan gereksiz uygulamaları kaldırmanın yolu çok basit ve hızlı. Bunun için ilk olarak telefonunuzu Güvenli Mod’da açmanız gerekiyor. Cihazınızda Güvenli modu açabilmek için cihazınızın güç butonuna basılı tutun ve karşınıza çıkan telefon seçenekleri menüsündeki “Kapat” butonunun üzerinde parmağınızı basılı tutun.

Basılı tuttuktan sonra karşınıza güvenli modu isteyip istemediğinize dair bir soru gelecektir. Bu soru ekranında “Yeniden Başlat” butonuna basarak devam ederseniz güvenli mod açılacaktır.

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Telefonunuz güvenli modda açıldıktan sonra ise “Ayarlar” menüsünden “Uygulamalar” sekmesine giriş yapıyoruz.

Buradan kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerine tıklayıp “Kaldır” butonuna basmanız ile normalde bir türlü uğraşıp da silemediğiniz uygulamayı çok kolay şekilde sileceksiniz.

Telefonunuzu güvenli moddan çıkarmak için ise telefonunuzu yeniden başlatmak yeterli olacaktır.



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